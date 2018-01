Hamburg (dpa/lno) - Ein 79-Jähriger ist am Donnerstag in seiner Wohnung in Hamburg-Langenhorn bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 54-Jährigen Bekannten des Opfers noch in der Nähe des Tatorts fest. Er stehe im Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei dem 54-Jährigen sei Bargeld und ein Lederetui gefunden worden, das dem Senioren geraubt wurde. Der mutmaßliche Täter soll massiv auf den alten Mann eingeschlagen haben, möglicherweise auch mit einer Holzlatte. Der 79-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten, aber noch die Polizei rufen können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Mordkommission prüft, ob der Festgenommene für weitere Diebstähle und Raubüberfälle im Bereich Langenhorn als Täter in Betracht kommt.

Polizeimitteilung