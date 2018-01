Bremen (dpa) - Begleitet von Warnstreiks und Demonstrationen hat in Bremen die dritte Verhandlungsrunde für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall beteiligten sich am Donnerstag rund 3500 Beschäftigte an zwei Protestmärschen zum Tagungsort. Im Bremer Produktionswerk des Autobauers Daimler hätten zudem am Morgen rund 5000 Beschäftigte vorübergehend die Arbeit niedergelegt.

Die Verhandlungen werden für die Bundesländer Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und den Nordwesten Niedersachsens geführt. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und die Möglichkeit, dass Beschäftigten ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden senken können. Die Arbeitgeber lehnen das ab und wollen im Gegenzug über eine Ausdehnung der Arbeitszeit sprechen. Sie boten bislang zwei Prozent mehr Lohn ab April 2018 für zwölf Monate plus eine Einmalzahlung von 200 Euro für Januar bis März 2018.