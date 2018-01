Hamburg (dpa/lno) - Dicke Schneeflocken haben am Donnerstag Kinder in Hamburg erfreut und Pendlern einiges Unbehagen bereitet. Es gab aber zunächst keine größeren Unfälle oder Behinderungen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Zum Glück habe der Schneefall erst später am Morgen eingesetzt, als die meisten Pendler bereits bei der Arbeit waren, sagte ein Sprecher der Hamburger Verkehrsleitzentrale.

Zunächst am stärksten betroffen war der Busverkehr südlich der Elbe. Hier gab es nach Angaben der Hochbahn massive Beeinträchtigtungen in den Bereichen Wilhelmsburg, Süderelbe, Meckelfeld, Finkenwerder und Harburg. Am Hamburger Flughafen gab es vereinzelte Ausfälle. So wurden eine Verbindung nach München und zwei nach Amsterdam gestrichen.

Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes sollte am Donnerstag in Hamburg weiter Schnee fallen und auch bis zu fünf Zentimeter liegen bleiben. Mit entsprechender Glätte durch Schnee oder Schneematsch müsse gerechnet werden.