Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs jüngster Stadtteil Hafencity wächst östlich der Elbphilharmonie enger zusammen. Mehr als 60 Bauprojekte sind nach 17 Jahren fertiggestellt, noch einmal so viele sind derzeit im Bau oder in Planung, wie die Entwicklungsgesellschaft des Stadtteils, die Hafencity Hamburg GmbH, mitteilte. Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des gesamten Quartiers Ende der 2020er Jahre werden sich also weiterhin die Baukräne direkt an der Elbe drehen. Am Freitag will der Vorsitzende der Hafencity-Geschäftsführung, Jürgen Bruns-Berentelg, über die Entwicklungen in dem Stadtteil informieren. "Die Hafencity gewinnt in 2018 weiter an Vielfalt und Lebendigkeit", ist er überzeugt.

Hafencity - Entwicklungsstand