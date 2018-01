Hamburg (dpa/lno) - In Hamburgs jüngstem Stadtteil Hafencity werden in diesem Jahr rund 800 Wohnungen bezogen. Dazu gehen 1500 in Bau, wie der Vorsitzende der Hafencity-Geschäftsführung, Jürgen Bruns-Berentelg, am Freitag berichtete. Je nach Standort und Komplexität der Anlagen würden drei bis fünf Jahre zur Fertigstellung benötigt. In rund 1800 Wohnungen in der Hafencity leben bereits rund 3300 Menschen. Außerdem sollen in diesem Jahr drei Hotels mit zusammen rund 700 Zimmern eröffnen. Im östlichen Bebauungsgebiet Baakenhafen wird im Frühjahr ein neu angelegter Park mit Spiel- und Bolzplatz auf einer künstlich errichteten Halbinsel offiziell freigegeben; sein fast 15 Meter hoch aufgeschütteter "Himmelsberg" bietet von Osten einen Blick in den westlichen Stadtteil.

Hafencity - Entwicklungsstand