Hamburg (dpa/lno) - Fußspuren im Schnee haben die Polizei in Hamburg-Eißendorf zu einem mutmaßlichen Einbrecher geführt. Der 39-Jährige habe in der Nacht zum Freitag vermutlich die Scheiben von zwei Terrassentüren eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Eine 75-jährige Bewohnerin habe einen lauten Knall gehört und dann zusammen mit ihrem Mann im Wohnzimmer die kaputte Scheibe entdeckt. Die alarmierten Polizisten hätten im Schnee Fußspuren gefunden, die von der Terrassentür zu einer weiteren zerschlagenen Terrassentür auf dem Nachbargrundstück führten und von dort wiederum zu einem Schuppen. In dem Schuppen stießen die Beamten den Angaben zufolge auf den schlafenden mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann sei angetrunken gewesen und habe Einbruchswerkzeug, Schmuck sowie weiteres mögliches Diebesgut bei sich gehabt.