Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach dem Raubüberfall auf einen 79 Jahre alten Rentner in Hamburg-Langenhorn ist gegen einen 54-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe der Verdacht des versuchten Mordes, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann soll den Rentner am Donnerstag in dessen Wohnung überfallen und schwer verletzt haben. Er habe massiv auf den 79-Jährigen eingeschlagen und ihm Bargeld sowie ein Lederetui gestohlen. Das Opfer habe bei dem Angriff schwere Kopfverletzungen erlitten und notoperiert werden müssen. Der mutmaßliche Täter war noch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Polizei ermittele nun, ob er auch als Täter für weitere Raubüberfälle und Diebstähle im Bereich Langenhorn in Betracht komme.