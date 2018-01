Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV muss am heutigen Samstag im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Köln seine Krise stoppen. Der Tabellenvorletzte hat nur 15 Punkte auf dem Konto und benötigt nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg gegen das Schlusslicht unbedingt einen Dreier, um sich aus der prekären sportlichen Lage zu befreien. Andernfalls muss HSV-Trainer Markus Gisdol um seinen Job bangen. Umgekehrt würden die schon als Absteiger abgeschriebenen Kölner, die nach 16 Spielen in Serie ohne Sieg zuletzt zweimal gewinnen konnten, bis auf drei Zähler an den HSV heranrücken. Der Anpfiff zu dieser wichtigen Partie im Volksparkstadion erfolgt um 18.30 Uhr. Sky überträgt live.

