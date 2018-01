Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Giants sind mit einer Niederlage in die Box-Bundesliga gestartet. Am Samstagabend mussten sich die Gastgeber in der Jahnhalle dem BC Traktor Schwerin mit 11:13 geschlagen geben. "Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben bis zum Ende gefightet. Das Fehlen einiger Leistungsträger schmerzte natürlich. Wir mussten in insgesamt fünf Gewichtsklassen teils kurzfristig umstellen", sagte Teammanager Christian Morales.

Hamburg Giants

Mitteilung Traktor Schwerin