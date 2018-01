Hamburg (dpa/lno) - Anhänger des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln haben in Hamburg vor der Partie der beiden Clubs versucht ein Fanhaus des Hamburger SV zu stürmen. Rund 70 Köln-Anhänger liefen am Samstag noch vor Anpfiff der Begegnung, die Köln mit 2:0 gewann, geschlossen auf das Lokal in Altona zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vor dem Fanhaus sei es zu Schlägereien gekommen, bei denen drei Hamburger Fans im Gesicht verletzt wurden. Ein Kölner und vier Hamburger Fans verpassten vermutlich das Spiel - sie wurden vorläufig festgenommen.

Mitteilung der Polizei