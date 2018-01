Hamburg (dpa) - Bernd Hollerbach wird wie erwartet Trainer-Nachfolger von Markus Gisdol beim Hamburger SV. Wie der stark abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte, erhält der 48 Jahre alte Ex-Profi des HSV einen Vertrag bis 2019. Der neue Hoffnungsträger hat den Auftrag erhalten, mit dem einzigen noch nie abgestiegenen Liga-Gründungsmitglied den erneuten Klassenverbleib zu schaffen. Schon am Nachmittag leitete er erstmals das Training. Unterstützt wurde er dabei von seinen neuen Co-Trainern Steffen Rau und Matthias Kreutzer.

Hollerbach beerbt den am Sonntag beurlaubten Markus Gisdol, den nach sechs Punktspielen ohne Sieg und dem Absturz auf Abstiegsrang 17 das vorzeitige Aus ereilte. Der neue Trainer solle "neue Impulse setzen", sagte der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen, "es geht allein darum, was das Beste für den HSV ist". Bruchhagen hatte bis zuletzt an Gisdol festgehalten, da dieser in der Vorsaison den HSV aus nahezu aussichtsloser Position auf einen Nicht-Abstiegsplatz geführt hatte.

Der ehemalige HSV-Profi Hollerbach erhielt einen auch für die 2. Liga gültigen Kontrakt. Der einst beinharte Linksverteidiger hatte als langjähriger Co-Trainer von HSV-Legende Felix Magath mit diesem den VfL Wolfsburg 2009 sensationell zum Gewinn der deutschen Meisterschaft geführt. Als Chefcoach schaffte er mit den Würzburger Kickers der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga, was als "Wunder von Bernd" bezeichnet wurde.

