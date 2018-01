Hamburg (dpa/lno) - Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat nach der Entscheidung der katholischen Kirche zur Schließung von acht Schulen in Hamburg dem Erzbistum weitere Gespräche angeboten. Zugleich beruhigte er Eltern. Hamburgs staatliche Schulen würden in den kommenden Anmelderunden die zusätzlich zu erwartenden Kinder aufnehmen, sagte Rabe dem "Hamburger Abendblatt" (Montag). Der Senat stehe zu seiner Verantwortung gegenüber Kindern und Eltern sowie zu seiner Verantwortung für eine angemessene Privatschulfinanzierung.

Eine höhere finanzielle Unterstützung für die katholischen Schulen lehnte der Senator aber ab. "Hamburg kann nicht einen einzelnen Schulträger besser stellen als die anderen." Der Schulsenator brachte auch die Möglichkeit ins Spiel, dass andere private Träger einspringen könnten, um die Schulen zu retten. "Wenn es entsprechende Lösungsvorschläge gibt, werden wir das sehr konstruktiv begleiten." Mit dem Erzbischof habe er sich über die Lage ausgetauscht und weitere Gespräche auf Arbeitsebene vereinbart.

Die katholische Kirche hatte vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass aufgrund der hohen Schulden des Erzbistums Hamburg 8 von insgesamt 21 katholischen Schulen geschlossen werden. Betroffen sind drei Schulen im Stadtteil Harburg, zwei Schulen in Altona, zwei Schulen in Barmbek und eine Schule in St. Georg.

