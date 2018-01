Hamburg (dpa/lno) - Mit Quarterback Quentin Williams aus Florida gehen die Hamburg Huskies in die neue Saison der German Football League. "Quentin ist ein vielseitiger Quarterback, von dem wir erwarten, dass er unsere Offensive auf ein neues Level hebt", sagte Sportdirektor Timothy Speckman über den neuen Spielmacher und ergänzte: "Sein Passspiel ist sehr effizient und gerade in schwierigen Situationen trifft er hervorragende Entscheidungen."

Der 26 Jahre alte US-Amerikaner betonte: "In Hamburg wird gerade etwas aufgebaut und davon möchte ich ein Teil sein. Ich denke, dass in dem Team eine Menge Potenzial steckt." Williams spielte zuvor bei einem amerikanischen Universitätsteam, in Österreich und in der Türkei. In Istanbul wurde er nach 2621 Yards und 35 Touchdowns als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

