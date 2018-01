Hamburg (dpa) - Trainer Bernd Hollerbach von Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann auf einen Einsatz von Sturmtalent Jann-Fiete Arp am Samstag bei RB Leipzig hoffen. Der 18 Jahre alte Abiturient absolvierte am Dienstag die beiden Einheiten teils mit der Mannschaft, teilweise übte er individuell. Arp hatte in den beiden Punktspielen dieses Jahres gegen den FC Augsburg (0:1) und gegen den 1. FC Köln (0:2) wegen eines grippalen Infekts aussetzen müssen.

In der Vormittagseinheit absolvierten die Profis sechs Tempoläufe über 1000 Meter. Bis auf Nicolai Müller (Reha nach Kreuzbandriss) und Albin Ekdal (Innenband-Teilruptur im Sprunggelenk) waren alle Spieler dabei.

