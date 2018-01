Lüneburg (dpa/lni) - Fußball-Viertligist Lüneburger SK Hansa hat den Bruder von Gotoku Sakai vom Hamburger SV verpflichtet. Der 21 Jahre alte Goson Sakai wechselt aus der zweiten japanischen Liga ebenso zum Nord-Regionalligisten wie Onur Capain. Der ebenfalls 21-Jährige kommt von Tuslaspor aus der zweiten türkischen Liga. Das teilte der LSK am Mittwoch mit. "Ich bin sehr glücklich", sagte Lüneburgs neuer Coach Rainer Zobel zu den Transfers. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht für den Tabellen-13. der Regionalliga am Sonntag gegen den VfB Oldenburg an.

