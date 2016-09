Ein Penis spricht über die Sittenklausel des Filmförderungsgesetzes und ejakuliert. Ein Regisseur filmt Passanten und sich selbst in der vorweihnachtlichen Innenstadt von Kassel. Das Gesicht eines Mädchens wird zur Bildcollage, in der sich Streifen hin- und herbewegen. Diese Filme liefen 1968 bei der legendären ersten Hamburger Filmschau. Ein Wochenende im Februar, das in die deutsche Filmgeschichte einging.

Es war ein Minifestival von Künstlern, die ihr anderes Kino sichtbar machten: kompromisslose Subjektivität, Experimentierlust, Unterwanderung kinematografischer Konventionen, Opposition zum Erzählkino. Sie waren gekommen, um zu stören.

Die Hamburger Filmschau war ein Vorläufer des Filmfestes Hamburg, das in diesem Jahr zum bereits 24. Mal stattfindet. Eröffnet wird es an diesem Donnerstag mit der Literaturverfilmung Amerikanisches Idyll, dem Regiedebüt des Hollywoodstars Ewan McGregor, der über den roten Teppich vor dem Cinemaxx am Dammtor laufen wird. Viel übrig geblieben ist also nicht von der Nonkonformität jener Tage in den Sechzigern.

Die Hamburger Filmschau gibt es trotzdem noch. Oder vielmehr wieder. Seit 2015 trägt diesen Titel die Sektion, in der Filme aus Hamburg und Umgebung laufen. Hübscher Retroname – aber es gibt auch eine substanzielle Verbindung mit der Vergangenheit. Klaus Wyborny, Gründungsmitglied jener radikalen Gruppe, die sich Filmmacher (sic!) Cooperative Hamburg nannte, ist dieses Jahr wieder dabei.

Der Experimentalfilmer Wyborny war einer der umtriebigsten Künstler der Kooperative. Allein für das Jahr 1968 listet Wikipedia 19 Filme von ihm. Auf dem Filmfest ist nun das neueste Werk des Hamburgers zu sehen: Das Licht der Welt. Wyborny ist in sieben Länder gereist und hat Kinobesucher gefilmt während sie seinen 2011 gedrehten Film Studien zum Untergang sahen. Er versteht es als einen Schwanengesang auf die klassische Filmvorführung.

Hamburg als austauschbare Kulisse

Verglichen mit Das Licht der Welt allerdings sind die anderen elf Filme der Hamburger Filmschau eher konventioneller Machart. Und oft wird nicht klar, nach welchen Kriterien die Beiträge ausgewählt wurden. Reicht es schon, dass das Geld von hier stammt? Handelt es sich um eine Art Leistungsschau hiesiger Filmförderung?

Florian Eichingers Die Hände meiner Mutter etwa wurde in Hamburg gedreht und von der Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein mit Geld ausgestattet, könnte aber auch genauso gut in einer anderen Großstadt spielen. Sie dient lediglich als austauschbare Kulisse, um die Einsamkeit seiner Hauptfigur zu unterstreichen.

Die Hände meiner Mutter ist der einzige Spielfilm in der Reihe, die ansonsten nur aus Dokus besteht. Er erzählt die Geschichte des Familienvaters Markus (Andreas Döhler), der von seiner Vergangenheit eingeholt wird: Bei einer Familienfeier auf einem Schiff erinnert er sich durch einen Zwischenfall plötzlich, wie ihn seine Mutter als Kind sexuell missbrauchte. Eichinger zeigt, wie die Familie zerbricht und Markus sich in schmerzhaften Psychotherapien seinem Trauma stellen muss. Ein bewegendes Drama.