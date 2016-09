Der Volkstrauertag ist gemeinhin tief im November, ein angemessen trübes Datum für Senioren über 65, die den Verlust noch mit schwarzer Kleidung dokumentieren, um darin Verwandten ersten Grades, oft in Wehrmachtsuniform, zu gedenken. Vor 16 Jahren allerdings fiel der Volkstrauertag zumindest in Hamburg auf den 7. Oktober. Es war der Tag, als das Madhouse schloss – ein trauriger selbst für jene, denen Rockmusik als Sound der Volkstrauertagtrauernden vorkommen mag.



In gewisser Weise war es schließlich ein Tag, der die Stadt, wie man sie bis dahin kannte, endgültig zu einer anderen machte.

Denn als Hamburgs dienstälteste Disco nach 31 Jahren am gleichen Ort verloren ging, war das letzte Relikt einer Partykultur Vergangenheit, die Hamburgs analogen Ruf in der Abendgestaltung bis in die binäre Gegenwart hinein gerettet hatte. Berlin war Punk, Frankfurt Techno, Köln war Pop, München Trallala und Hamburg? Hamburg war unverdrossen Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Fast so, als würden hier nur Büros und Wohnungen statt Studios und Bühnen digitalisiert.







Ich selbst wohnte beim offiziellen Begräbnis vor geladenen Gästen nicht wie jetzt Fahrradminuten, sondern Autostunden entfernt vom Madhouse, weiß aber noch, dass mein damaliger Ausbildungsbetrieb, die Rostocker Ostsee-Zeitung, tags drauf im Feuilleton meldete, was 200 Kilometer westlich vom Heimathafen der MS Stubnitz geschehen war: "Rockerschuppen schließt seine Pforten", so hatte ein Redakteur getextet – und mich zutiefst empört.

Der Boulevard faselte von Feierbiestern

Rockerschuppen? Rockschuppen vielleicht! Schon weil es darin zuweilen eher nach Onkel Pö anno 1981 klang. Das Madhouse mag ja mit dem weißen Westernlabel überm höllenroten Eingangstor selbst aufs gereifte Stammpublikum nostalgisch gewirkt haben. Das Schwarze Loch dahinter aber war ein Fixstern im örtlichen Partykosmos, ganzjährig geöffnet, alltags wie wochenends, ein bedeutsamer Anlaufpunkt für alle, die die Nacht auch außerhalb der Kernzeit zum Tage machen wollten.

Hamburger Club-Mausoleum Warum verschwinden coole Clubs, Kneipen, Diskotheken einfach so? Jan Freitag geht dieser Frage in Hamburg nach und stellt fest: Es hat häufig auch etwas mit Veränderungen in der Straße, dem Häuserblock, dem Viertel zu tun. Wir wollen eine kleine Serie daraus machen. Bisher erschienen: das Onkel Pö, der Mojo-Club, die Ernst-Merck-Halle, das Grünspan, das Trinity, das Heinz Karmers, die Weltbühne, das Posemuckl, das Front, das Tiefenrausch, das Kir, Jablonsky und das Madhouse.

Der Legende nach waren das unter anderem Topstars, die nach dem Gig unweit ihrer Luxushotels mit Alsterblick zur Aftershowparty baten. Unter der Woche war das in einer Ära, als sich auf dem Kiez noch Ludenbanden Feuergefechte lieferten, die einzige Möglichkeit, im Dunkeln noch schnell mal saftig unter Leute zu kommen.



Der Boulevard faselte daher gern von Feierbiestern wie David Bowie, Lemmy Kilmister, Iggy Pop oder Mick Jagger, der mal rausgeflogen sein soll, weil er die Zeche nicht zahlen wollte, während Meat Loaf aus Dankbarkeit fürs Nachtasyl angeblich Gläser gespült hat. Normgäste beschlich da zwar ein Gefühl, weltbekannte Schlagzeilenlieferanten hätten sich nur für die Society-Reporter von Bild und Mopo kurz materialisiert, doch sogar mir selbst ist ein leibhaftiger A-Promi vor die Füße gestolpert: Melissa Etheridge.

Gestolpert, weil aus den schwarzen Boxen unter der schwarzen Decke mit den silbernen Belüftungsrohren überm halben VW-Käfer wie so oft Anfang der Neunziger ihr Gassenhauer Bring Me Some Water lief, was die – so sagte man damals – "Rockröhre" vor Stolz etwas Contenance kostete. Ich weiß gar nicht mehr, wer am DJ-Pult stand, aber wahrscheinlich war es ein übergewichtiges Vinylfossil namens Axel, der gewiss auch Eight Days A Week im Repertoire hatte, weil er mindestens so oft im Madhouse auflegte, wie es der Beatles-Evergreen verkündet, also eigentlich immer.