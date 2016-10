Nach langer schwerer Krankheit ist Hamburgs Kultursenatorin Barbara Kisseler am Freitagnachmittag im Alter von 67 Jahren verstorben. Das teilte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am Montagmittag im Hamburger Rathaus mit: "Unsere Kultursenatorin hat bis zum Schluss dafür gekämpft, sich schon bald wieder mit voller Kraft für diese Stadt und ihre Kultur einsetzen zu können. Auch ich habe gehofft, dass sie diesen Kampf gewinnen wird."

Barbara Kisseler (parteilos) hatte in der Hamburger Kulturszene einen guten Ruf, sie war ausgezeichnet vernetzt. "Eine herausragende Anwältin der Kultur", nannte sie Bürgermeister Scholz. Zuletzt war die Kulturpolitikerin bundesweit in Erscheinung getreten, als sie im Sommer 2015 als erste Frau an die Spitze des Deutschen Bühnenvereins gewählt wurde.

Geboren wurde Kisseler am 8. September 1949 in Asperden am Niederrhein. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Germanistik und Pädagogik in Köln leitete sie zunächst das Kulturamt in Hilden, dann in Düsseldorf. 1993 wurde Kisseler zur Abteilungsleiterin für Kultur im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur berufen. Zehn Jahre später wechselte sie als Staatssekretärin für Kultur nach Berlin. Als erste Frau stieg sie im Herbst 2006 an die Spitze der Berliner Senatskanzlei unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) auf.

Seit März 2011 leitete Kisseler die Hamburger Kulturbehörde. Hier schaffte sie es vor allem mit Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen, das Millionenprojekt Elbphilharmonie zusammen mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zu einem guten Ende zu führen. Die offizielle Eröffnung am 11. Januar 2017 wird sie nun nicht mehr erleben.

