Nach mehr als drei Monaten hat Hamburg wieder einen Kultursenator: Der bisherige Staatsrat Carsten Brosda folgt auf die verstorbene Barbara Kisseler. Der SPD-Politiker hatte die Kulturbehörde bereits in den vergangenen Monaten übergangsweise gemeinsam mit Finanzsenator Peter Tschentscher geführt. Neue Staatsrätin in der Kulturbehörde wird die frühere Justizsenatorin Jana Schiedek (SPD).



"Carsten Brosda genießt bei Hamburgs Kulturschaffenden einen hervorragenden Ruf", sagte Bürgermeister Olaf Scholz im Rathaus. Er sei für sie ein kompetenter Ansprechpartner, der zugleich über eine fundierte Verwaltungserfahrung verfüge. Mit seiner bisherigen Arbeit in der Kulturbehörde habe er dies im zurückliegenden Jahr unter Beweis gestellt.

Der neue Kultursenator ist gelernter Journalist und promovierter Kulturwissenschaftler. Er war unter anderem stellvertretender Leiter des Planungsstabes im Bundesarbeitsministerium und Leiter der Abteilung Kommunikation in der SPD-Parteizentrale. Seit Juni 2011 arbeitet Brosda in Hamburg und übernahm zunächst die Leitung des Amtes Medien in der Senatskanzlei. Seit März 2016 ist Brosda Staatsrat in der Kulturbehörde.

Seine parteilose Vorgängerin Barbara Kisseler war Anfang Oktober nach langer Krankheit gestorben. Ihr Tod hatte in der Hamburger Politik und Kulturszene große Bestürzung ausgelöst. Seit März 2011 war sie Kultursenatorin und hatte großen Anteil daran, dass der Bau der Elbphilharmonie zu einem guten Ende geführt werden konnte. Scholz hatte deshalb erklärt, bis nach der Eröffnung des Konzerthauses mit der Benennung der Nachfolge zu warten. Als überraschend gilt, dass er sich nun für einen Mann entschieden hat: Zahlreiche Beobachter waren davon ausgegangen, dass er den Posten wieder mit einer Frau besetzen würde.