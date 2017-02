ZEIT ONLINE: Adam Bousdoukos, was ist Ihre persönliche Definition von Kiez?

Adam Bousdoukos: Bei uns in Hamburg gibt es nur einen richtigen Kiez: die Reeperbahn und ihre Seitenstraßen. Als junger Mann habe ich da viel Zeit verbracht. Mit Anfang zwanzig habe ich zum Beispiel im Kaiserkeller in der Großen Freiheit 36 gearbeitet, als Flaschen- und Gläsersammler. Als meine Eltern das rausfanden, hat ihnen das natürlich gar nicht gefallen.

ZEIT ONLINE: War Altona, der Stadtteil, in dem sie groß geworden sind, denn weniger gefährlich als der Rotlichtbezirk?

Bousdoukos: Das nicht, Altona war damals sogar ziemlich verrufen. Heute würde man wohl sogar No-go-Area sagen. Das war mir auch durchaus bewusst, ich empfand es allerdings nicht so. Für mich war es der sicherste Ort der Welt. Mittlerweile hat es sich verändert und alle wollen hin.

ZEIT ONLINE: Als Sie dort mit zwölf auf der Straße unterwegs waren, lief im Fernsehen gerade die ARD-Serie Liebling Kreuzberg.

Bousdoukos: Manfred Krug, Legende! Ich hab den gern gesehen, aber eher bei der Sesamstraße oder als Fernfahrer in der Serie Auf Achse.

ZEIT ONLINE: Sie spielen in dem Fernsehkrimi Dimitrios Schulze die Hauptrolle, einen Kiezanwalt in Mannheim. Ist der so, wie der unkonventionelle, aber betuliche Kleine-Leute-Verteidiger aus Liebling Kreuzberg oder doch eher wie die durchgedrehte US-Variante Saul Goodman aus Breaking Bad?

Bousdoukos: Ach, der hat mit beiden ein bisschen zu tun. Beide sind in ihrem Viertel verwurzelt, beide bemühen sich um die, die sich eigentlich gar keinen Verteidiger leisten können. Trotzdem steckt mehr Kreuzberg als Albuquerque im Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Mein Anwalt ist ja nicht selber kriminell und sein Kiez weniger krass als in Breaking Bad. Auch wenn Dimi ab und zu ein bisschen zum Wohl seiner Klienten trickst, hat er ein reineres Herz am rechteren Fleck.

ZEIT ONLINE: Diese Kiezfiguren, die Herz, aber falsche Freunde haben, spielen Sie häufiger, oder?



Bousdoukos: Ja. Vermutlich, weil ich selbst so eine bin. Ich liebe meine Stadt, ich liebe mein Viertel, ich mag es, wenn jeder jeden kennt wie in meinem Hamburger Dorf namens Altona. Und weil ich diese Verbundenheit zu meinem Kiez offenbar ausstrahle, kommen entsprechende Figuren öfter auf mich zu.

Adam Bousdoukos wurde in 1974 in Hamburg geboren und kam durch seinen Schulfreund Fatih Akin zum Film. Gleich nach dem Abitur begannen beide am Gangsterdrama Kurz und Schmerzlos zu arbeiten, ihrem Durchbruch. Seither spielte der Deutsch-Grieche in fast jedem Werk Akins mit, in Soul Kitchen verkörperte er 2009 die Hauptrolle und schrieb das Drehbuch. Bousdoukos lebt in Hamburg-Altona.



ZEIT ONLINE: Hat das auch damit zu tun, dass Sie ohne Schauspielschule ins Filmgeschäft quereingestiegen sind?

Bousdoukos: Bestimmt sogar. Wer wie ich nicht klassisch ausgebildet ist, spielt wahrscheinlich instinktiver, sucht die Rollen also noch mehr in sich selbst. Das tun gelernte Schauspieler zwar auch, und es ist auch überhaupt nicht wertend gemeint. Aber weil ich all die Theatercharaktere nie einstudiert und verkörpert habe, schöpfe ich stärker aus mir selbst und meiner Erfahrung.

ZEIT ONLINE: Wollten Sie überhaupt Schauspieler werden?

Bousdoukos: Und wie! Das war schon als Kind mein Traum. Kein Ahnung, woher das kam bei drei Programmen im Fernsehen. Aber ich wollte immer einer wie Belmondo sein, Steve McQueen oder Louis de Funès, von dem ich mein Lust auf Komödie habe. Ich kann mich noch an mein erstes Mal im Kino erinnern, das Spiegel-Kino in Ottensen, wo heute übrigens eine Bank drin ist, ausgerechnet. Meine großen Brüder haben mich in Die Feuerreiter mitgenommen, so ein japanischer Trashfilm. Ich musste zwar nach fünf Minuten wieder raus, weil es mir zu krass war, aber meine Liebe zum Medium hat sich von dem Tag an bis heute eingebrannt.



ZEIT ONLINE: Trotzdem sind Sie nur über Umwege hineingeraten?

Bousdoukos: Ach, im Grunde stand die Schauspielerei fest, seit ich mit Fatih Akin in derselben Schulklasse war. Als totale Filmfreaks haben wir uns schon am Gymnasium Videokameras ausgeliehen, um Szenen nachzuspielen. Nach nach dem Abi ging es dann gleich mit unserem Film Kurz und Schmerzlos los. Zwischendurch hab ich zwar Sozialpädagogik studiert, Physiotherapie gemacht, eine Bar gehabt, aus der ein Restaurant wurde, aber eben auch frühzeitig Schauspielkurse genommen. Im Grunde war ich mein Leben lang Schauspieler.

ZEIT ONLINE: Und als solcher in jedem Film von Fatih Akin, mittlerweile einer der international angesehensten deutschen Regisseure, dabei…

Bousdoukos: Ja. Das waren andere aber auch. Pheline Roggan zum Beispiel oder Fatihs Bruder Cem. Wir sind halt eine große Familie. Aber bei mir waren es manchmal doch eher Auftritte als echte Rollen. Ich bin da so eine Art Maskottchen.