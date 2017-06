Denke ich heute an meinen ersten, letzten und ergo einzigen Engtanzversuch im Knust, dann erklingt in meinem Kopf Dreams are my Reality, das Lied von Richard Sanderson. Dabei glaube ich, dass es damals gar nicht lief. Oder doch? Egal. Es ist nun mal der einzig denkbare Song, um den Balzkontext jener Tage vor etwa 30 Jahren wachzurufen. Es hilft mir dabei, mich zu erinnern, wie ich auf einer der legendären Engtanzfeten im Vorgängerclub des Knusts, das heute im Karoviertel liegt, die Frau fürs Leben oder zumindest für ein paar heitere Stunden finden wollte. Und wie ich damit scheiterte. Wegen Konzeptlosigkeit, Maulfaulheit und Selbstüberschätzung.



"Willst du tanzen?", das ging noch ganz gut, als ich nach zwei Stunden konzentrierter Beobachtung am Rande des Dancefloors endlich eine der Umstehenden zum Vollkontaktschwof aufgefordert, genauer: angeflüstert hatte. Leider kam mir danach statt des handelsüblichen Smalltalks nur noch gutturales Murmeln über die Lippen. Und so war meine erste, letzte, ergo einzige Engtanzparty im seinerzeit angesagtesten Club östlich der Reeperbahn vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte. Am passenden Lied für große Gefühle lag das wohl weit weniger als an mir als Engtänzer.



Trotzdem war der Abend mehr als bloß ein besonders schmerzhafter Schuss in den Liebesofen meines an Schüssen in die Liebesöfen keineswegs armen Lebens. Denn er brachte mich an einen Ort, den ich danach immer wieder aufsuchen sollte. Auch ohne Engtanz.



Eine international konkurrenzfähige Talentschmiede

Für Unkundige, Desinformierte, Spätgeborene: Das Knust befindet sich ja nicht seit jeher in der ehemaligen Rinderschlachthalle mit Blick auf das nagelneue Millerntor-Stadion. Einst stand es auf den Ruinen der ehemaligen Stadtmauer mit Blick auf die spätere Scientology-Zentrale.

Fast 15 Jahre ist das bereits her. Das wunderschön gekachelte Gründerzeitgebäude an der Hauptverkehrsader im städtischen Besitz wurde selbstredend dem Erdboden gleich gemacht und durch etwas Neues, Rentableres ersetzt. Angeblich waren die Sanierungskosten zu hoch, tatsächlich obsiegten wie immer die Wirtschaftsinteressen.



Erst Jazzkeller, dann Popinstitution, nach deren Abriss Bürokomplex und Bankfiliale, jetzt eine Mischung aus Parkhaus und Großökonomie. Hamburg eben. Selbst die oft zahnlose Lokalpresse hat das einst kurz, aber heftig beklagt. Allerdings weniger, weil im Knust pro Wochenende zwei Engtanzpartys stattfanden, sondern weil hier wahrhaft Club-Geschichte geschrieben wurde. Vor 41 Jahren in einem historischen Kontorhaus an der hafennahen Brandstwiete eröffnet, galt das Knust lange Zeit schließlich als international konkurrenzfähige Talentschmiede.