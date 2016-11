Der wohl letzte Hamburger Prozess gegen drei angebliche Silvester-Grapscher hat mit einem Freispruch für alle Angeklagten geendet. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass Alireza N., Abidi A. und Aydub B. nicht für sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht verantwortlich gemacht werden können. Die Richterin kritisierte stattdessen die Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft als "naiv" und "suggestiv". Es seien "dramatische Fehler" gemacht worden.

Den drei Angeklagten war vorgeworfen worden, sich in der Silvesternacht gemeinsam auf der Großen Freiheit auf St. Pauli an Frauen vergangen zu haben. Sie sollen Merle N., die auch vor Gericht aussagte, am Po, zwischen den Beinen und über der Jacke an der Brust begrapscht haben. Die Männer wurden über die Fotos eines Partyfotografen aus der Nacht identifiziert und anschließend mit einer kurzen Unterbrechung wegen dringenden Tatverdachts etwa ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gehalten.

Diese "Freiheitsberaubung", wie sie einer der Verteidiger nannte, sei eine "krasse Fehlentscheidung" gewesen, sagte die Richterin in ihrem Urteil. Ihr sei "rätselhaft", wie das Oberlandesgericht im Zwischenverfahren eine solche Entscheidung habe treffen können.

Tatsächlich zeigte sich im Prozess vor dem Landgericht, dass die drei Angeklagten fast ohne Faktenbasis in Untersuchungshaft genommen wurden. Das einzige Indiz: Sie waren rund um die Tatzeit auf der Großen Freiheit. Im Laufe der Verhandlungen wurden zudem heftige Fehler der Polizei öffentlich.

Merle N. hatte die sexuellen Übergriffe einige Tage nach Silvester angezeigt. Am Telefon sagte sie einem Polizisten, sie könne keinen der Täter beschreiben. Alles, woran sie sich erinnere, sei eine schwarze Jacke und ein Ring. Als sie dann zur persönlichen Vernehmung kam, so erzählte es die Studentin vor Gericht, habe sie sich die Bilder des Fotografen erst einmal in Ruhe anschauen dürfen – alleine, während die verantwortliche Kommissarin in einem anderen Raum wartete. Ein dilettantischer Ermittlungsfehler: Bei der Vorlage von Fotos ist gerade der erste, unverstellte Moment wichtig. Wie reagiert die Zeugin? Kommen die Erinnerungen schnell, oder reimt sie sich etwas zusammen?

Im Rückblick könnte sie bei ihrem eigenen Verhalten, hatte die Kommissarin vor Gericht eingeräumt, "nicht von Professionalität sprechen". Das müsse man das nächste Mal anders machen.