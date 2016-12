Nach dem Anschlag von Berlin haben die Hamburger Behörden die Sicherheitsmaßnahmen für die Weihnachtsmärkte verstärkt. So sollen Märkte, deren Buden direkt an großen Straßen wie der Reeperbahn oder dem Jungfernstieg liegen, mit Absperrelementen geschützt werden. Gleiches gilt für die Zufahrten von Weihnachtsmärkten. Zudem sei zum Teil eine Umleitung des Lkw-Verkehrs vorgesehen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag im Rathaus. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer räumte jedoch auch ein: "Wir können nicht die ganze Stadt Lkw-frei machen."

Auf den 33 Weihnachtsmärkten der Hansestadt sollten sich bis Heiligabend 250 Beamte um die Sicherheit kümmern, sagte Meyer über die erhöhte Polizeipräsenz. "Kollegen werden Schutzwesten tragen und Maschinenpistolen dabeihaben." Bei dem Anschlag in Berlin waren am Montagabend auf dem Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet und 45 verletzt worden, 30 davon schwer.

Grote sagte, die Behörden würden nochmals die islamistische Szene in Hamburg in den Blick nehmen. Verfassungsschutzchef Torsten Voß sprach von "Gefährdern im zweistelligen Bereich". Zudem erklärte Grote, dass die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen wie das Spiel des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV am Dienstagabend gegen den FC Schalke 04 überprüft würden.

Meyer verwies darauf, dass es keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge in Hamburg gebe. Eine "absolute Sicherheit" aber gebe es nicht, sagt er. "Selbst Frankreich hat es mit Ausnahmezustand nicht verhindert, dass es zu weiteren Taten gekommen ist." Auch Voß sagte, die Behörden befürchteten "aktuell jetzt keine konkreten Anschläge, aber wir haben nach wie vor eine hohe Gefährdungslage".

Olaf Scholz (SPD) forderte nach der Todesfahrt eines Lastwagens eine harte Bestrafung der Verantwortlichen. "Dieser furchtbare Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und unseren Frieden muss hart bestraft werden", erklärte der Bürgermeister und fügte hinzu: "Wir fühlen mit den Opfern und trauern mit den Angehörigen der Toten und Verletzten."