Vorerst wird es also nichts mit der Elbvertiefung. Oder nichts mit der Fahrrinnenanpassung, wie die Befürworter des Projekts sagen, da die Elbe nicht nur tiefer, sondern auch breiter werden soll. Gegen dieses Vorhaben hatten Umweltverbände 2012 geklagt. Heute Vormittag nun haben die Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ihre Entscheidung verkündet: Die "Planfeststellungsbeschlüsse", so heißt das mehrere Tausend Seiten dicke Planungswerk, seien "rechtswidrig und nicht vollziehbar."

War jetzt alles umsonst?

Nein. Rechtswidrig heißt noch lange nicht, dass die Elbvertiefung gekippt ist, wie es viele ihrer Gegner in erster Euphorie in den sozialen Medien verbreiteten. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn die Richter den Planfeststellungsbeschluss aufgehoben hätten. Diesen Antrag der Kläger wies das Gericht aber ausdrücklich ab. Die Entscheidung bedeutet schlicht: Die Planer werden – wieder einmal – nachbessern müssen. Und: Es dauert – wieder einmal – länger als gedacht. Grundsätzlich kann die Elbvertiefung aber kommen.

Unterm Strich kommt Hamburg bei der Entscheidung sogar ziemlich gut weg. Die erste Erklärung des Gerichts liest sich fast wie eine Pressemitteilung der planenden Behörden: "Die Planfeststellungsbeschlüsse leiden weder an beachtlichen Verfahrensmängeln noch an weiteren materiell-rechtlichen Fehlern", steht darin. Auch bei der von vielen als großer Stolperstein gefürchteten Wasserrahmenrichtlinie sahen die Richter kein Problem: Das Vorhaben verstoße "weder gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot noch läuft es dem Verbesserungsgebot zuwider".

Den ersten Antrag stellte Hamburg im Jahr 2002

Nachbessern müssen die Planer vor allem an zwei Stellen: Zum einen muss erneut geprüft werden, ob der Salzgehalt der Elbe nicht doch so weit steigen könnte, dass er den vom Aussterben bedrohten Schierlings-Wasserfenchel gefährdet. Zum anderen müssen die Planer zusätzliche Ausgleichsfläche finden. Sie wollten eine Maßnahme, die ohnehin schon zum Naturschutz vorgesehen war, als Ausgleich für die Elbvertiefung verkaufen. Diesen Trick ließ das Gericht nicht durchgehen.

Zwei Fragen sind nun interessant. Erstens: Wie lange wird das dauern?

Hamburgs parteiloser Wirtschaftssenator Frank Horch wollte sich bei seinen ersten Äußerungen nicht festlegen, deutete aber an, dass die Nachbesserungen im besten Falle bis zu einem halben Jahr dauern würden. Falls es nötig sein sollte, die Öffentlichkeit erneut zu beteiligen, auch ein bis zwei Jahre. Beides sind recht optimistische Schätzungen.

Hinzugezählt werden muss ja auch noch die tatsächliche Bauzeit beziehungsweise Baggerzeit von knapp zwei Jahren. Bis wirklich alles fertig ist, sind wir also längst in den 2020er Jahren. Zur Erinnerung: Im Jahr 2002 stellte Hamburg den ersten Antrag beim Bund für eine weitere Vertiefung der Elbe.