Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat bekräftigt, dass die Elbe zeitnah vertieft werden soll. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei eindeutig, sagte Scholz am Mittwoch in der Bürgerschaft in einer Regierungserklärung: "Es gibt Rechtssicherheit. Das bedeutet unwiderruflich: Die Fahrrinnenanpassung kommt." Der Senat werde jetzt prüfen, wie er den Ausbau schon ohne Planfeststellungsbeschluss vorbereiten könne und ob bereits Ausschreibungen für 2018 und 2019 möglich seien.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Planfeststellungsbeschluss zu dem Vorhaben in seiner jetzigen Form vor knapp einer Woche für rechtswidrig und nicht nachvollziehbar eingestuft. Gleichzeitig erklärten die Leipziger Richter jedoch, dass die Mängel nachträglich behoben werden könnten und die umstrittene Elbvertiefung damit grundsätzlich zulässig sei.



Mit dem Urteil sei nun "Land in Sicht", sagte Scholz im Hamburger Rathaus. Nach rund 15 Jahren Planungen betrachtet er die grundlegenden Fragen als geklärt: Das Gericht habe bestätigt, "dass das Verfahren korrekt durchgeführt und die Öffentlichkeit ausreichend beteiligt wurde". Unabhängig von einer möglichen Kooperation mit anderen Häfen sei das Ziel anerkannt worden, den Hamburger Hafen besser erreichbar zu machen. "Die Wirtschaftsnation Deutschland braucht einen Seehafen, der im weltweiten Wettbewerb mit Rotterdam und Antwerpen oder den expandierenden Häfen am Mittelmeer bestehen kann", betonte Scholz. Die Elbvertiefung soll den Fluss tideunabhängig befahrbar machen für Schiffe mit einem Tiefgang von 14,5 Metern.

Scholz räumte aber auch ein, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Schierlings-Wasserfenchels ergriffen werden müssten. Es müsse sichergestellt sein, dass die streng geschützte Pflanze nicht doch durch besondere Umstände beeinträchtigt werden könnte. Zudem ging der Bürgermeister darauf ein, dass das Gericht Kreetsand, eine Fläche im Osten von Wilhelmsburg, nicht als ökologischen Ausgleich zur Elbvertiefung anerkannt hat, da diese ohnehin schon geplant war. Eine neue Fläche zu finden sei aufwendiger als die anderen vom Gericht aufgetragenen Hausaufgaben, es sei aber eine "nicht zu große Aufgabe", sagte Scholz – und fügte an: "Wir würden uns freuen, wenn die Umweltverbände hier ebenfalls Vorschläge machen."

Die Umweltverbände Bund, Nabu und WWF konterten umgehend: "Obwohl Hamburg mit den Vertiefungsplänen vor Gericht gescheitert ist, versucht es der Erste Bürgermeister weiter mit dem Kopf durch die Wand." Das werde weder dem Naturschutz noch den Interessen des Hafens gerecht. Die Verbände seien weiter zu Gesprächen bereit. Allerdings müssten diese auch den Umfang des Eingriffs und eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen norddeutschen Häfen umfassen.

Auch aus der Opposition musste sich Scholz nach der sechsten Regierungserklärung seiner Amtszeit Kritik anhören. Sie warf dem Regierungschef eine Verkennung der Realitäten vor. CDU-Fraktionschef André Trepoll etwa sprach von Durchhalteparolen und einer "Regierungsverklärung".