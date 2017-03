Mögliche extremistische Strukturen im Umfeld des türkischen Verbands Ditib Nord beschäftigen am Mittwoch einmal mehr die Hamburgische Bürgerschaft. Nachdem das Parlament bereits vor einem Monat im Zusammenhang mit dem Islam-Staatsvertrag über antichristliche Bekundungen einzelner islamischer Gruppen sowie Geheimdienstvorwürfe gegen Ditib diskutiert hatte, geht es auf Antrag der CDU in einer Aktuellen Stunde nun um Vorgänge in der Wilhelmsburger Muradiye-Moschee.

Der inzwischen zurückgetretene Vorsitzende des Trägervereins, Ishak Kocaman, hatte auf Facebook unter anderem geschrieben: "Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran." Zudem: "Ich spucke auf das Gesicht der Türken und Kurden, die nicht den Islam leben." Der Verfassungsschutz beschäftigt sich ebenfalls bereits mit der Moschee.

Die CDU hat ihren Antrag für die Aktuelle Stunde unter das Motto "Türkischer Nationalismus und demokratiefeindliche Hetze – Hamburg sagt Nein" gestellt. Bereits vor einem Monat hatte sie den Ausschluss von Ditib aus dem Islam-Staatsvertrag gefordert, konnte sich aber gegen SPD, Grüne und Linke nicht durchsetzen. Sie hielten am Islam-Staatsvertrag in der bestehenden Form fest, forderten den Senat aber auf, die kritisierten Verbände ins Gebet zu nehmen. Er soll "Konsultationsgespräche" mit jenen Partnern führen, "an deren Haltung zu den in den Verträgen niedergelegten Wertegrundlagen aktuell Zweifel geäußert werden".

Ditib Nord hat sich von Postings distanziert

Die CDU hatte dagegen argumentiert, dass niemand Partner sein könne, wer "unserer Kultur, unseren Werten" feindlich gegenübertritt. Ebenfalls kein Partner Hamburgs, sondern ein Fall für den Verfassungsschutz, wer deutsche Bürger muslimischen Glaubens aufwiegele, politische Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ausspioniere und in "Blockwartmanier" in die Türkei melde.

Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist die Muradiye-Moschee die zentrale Ditib-Moschee in Wilhelmsburg. Bereits in den vergangenen Jahren habe es in deren Umfeld kritische Einzelfälle gegeben. So besuchten auch Personen aus dem Umfeld der salafistisch ausgerichteten und inzwischen geschlossenen "Schlachthofmoschee" das Gebetshaus der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib).

Ditib Nord hat sich bereits von den Facebook-Postings distanziert. Die Zitate gäben nicht Kocamans Haltung wider. Sie stammten von einem ehemaligen türkischen Prediger, der mit den Äußerungen auf die Unterdrückung von Frauen in der Türkei durch das früher geltende Kopftuchverbot in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aufmerksam machen wollte. "Ditib Nord und die ihr angeschlossenen 35 Ortsgemeinden bekennen sich unmissverständlich zu unserer demokratischen und gesellschaftlichen Werte- und Grundordnung", heißt es in einer Erklärung.