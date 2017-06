Die Erwartungen an den G20-Gipfel in Hamburg waren ohnehin nie groß. Doch nach dem enttäuschenden G7-Gipfel in Taormina und vor allem dem angekündigten Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sind sie noch einmal gesunken. Einen Monat vor Beginn der größten Politikkonferenz in der Hansestadt sehen sich die Gegner des Treffens deswegen einmal mehr in ihrer Auffassung bestätigt: Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis zueinander.

In der Tat sind die Herausforderungen für die Stadt enorm. Um die erwarteten rund 10.000 Delegationsmitglieder, Journalisten und Servicemitarbeiter sowie den Ablauf des bedeutendsten Forums für wirtschafts- und finanzpolitische Zusammenarbeit am 7. und 8. Juli zu schützen, setzt die Polizei rund 15.000 Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet ein.

Das Messegelände sowie Hamburgs neues Wahrzeichen Elbphilharmonie werden zu hermetisch abgeriegelten Sicherheitszonen, wenn sich die Staats- und Regierungschefs dort zu ihren Beratungen oder zu einem Arbeitsessen mit Kulturprogramm treffen. Von den Kosten des Treffens ganz zu schweigen: Bereits jetzt sieht allein der Bundeshaushalt mehr als 200 Millionen Euro dafür vor.

Der G20 gehören 19 Staaten und die Europäische Union an. Sie stehen für fast zwei Drittel der Weltbevölkerung, mehr als vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und drei Viertel des Welthandels. "Ich freue mich sehr darauf, die Partner der G20 in meiner Geburtsstadt Hamburg willkommen zu heißen", hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch Anfang Dezember 2016 erklärt.

Eine Aussage, die zumindest mit Blick auf US-Präsident Donald Trump merklich abgekühlt sein dürfte. Und auch in Hamburg hat Trumps Politik kaum Freunde. "Die Entscheidung des US-Präsidenten, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, ist kurzsichtig und falsch", twitterte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und seine Stellvertreterin, Katharina Fegebank (Grüne), betonte: "Die Boshaftigkeit dieser Politik ist atemberaubend."

Die Boshaftigkeit dieser Politik ist atemberaubend Katharina Fegebank, stellvertretene Bürgermeisterin, zu Trumps Entscheidung, das Klimaabkommen aufzukündigen

Während die Offiziellen versuchen, den angerichteten Scherbenhaufen zumindest notdürftig wieder zu kitten, dürften die Gegner des G20-Gipfels jetzt dank Trumps Politik noch mehr Zuspruch erfahren. Dabei war die Mobilisierung schon wegen der Gipfelzusage weiterer Reizfiguren wie Russlands Präsident Wladimir Putin oder des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ohnehin schon enorm.

Zur Protestwelle – einem Bündnis aus Umweltverbänden, Parteien und Sozialorganisationen – am 2. Juli werden Zehntausende Demonstranten erwartet. Auf ähnliche Zahlen hofft das Bündnis Haltung zeigen mit Vertretern aus Kultur, Kirche, Politik, Sport und Gesellschaft am 8. Juli. Beiden gemein ist, dass sie nicht gegen den G20-Gipfel an sich sind, wohl aber gegen dessen Politik.