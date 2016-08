"Mörder. Die glauben einem Mörder!" Die Angehörigen von Cincin, wie er sich nannte, sind erschüttert. Alfredo M., der Gastwirt vor ihnen auf der Anklagebank, hat ihren Verwandten getötet. Er hat mit einer Pistole direkt auf den Kopf von Cincin gezielt und abgedrückt, dann hat er die Leiche an den Füßen in einen Abstellraum seines Lokals geschleift und im Boden einbetoniert, bäuchlings, das Gesicht nach unten. Die Angehörigen wollen den 52-Jährigen deshalb für viele Jahre im Gefängnis sehen. Doch das Hamburger Landgericht spricht den Gastronomen überraschend frei. Er habe in Notwehr gehandelt, so die Begründung.

Was nach einem eiskalten Mord klingt, war eine Verzweiflungstat – davon ist das Gericht überzeugt. Es hat Alfredo geglaubt, dass er nicht nur Täter, sondern zugleich auch Opfer war, über Jahre hinweg. Cincin hatte von dem Gastronomen Schutzgeld erpresst, an die 25.000 Euro zahlte Alfredo seit 2014 insgesamt. "Sie haben einen Fehler begangen, weil sie nicht rechtzeitig zur Polizei gegangen sind", hält das Gericht Alfredo M. vor.

So nahm das Drama über Monate hinweg seinen Lauf, spitzte sich zu, als Alfredo M. sich vorigen Sommer weigerte, weiter 1.000 Euro im Monat zu zahlen. Am Abend des 30. September kam es im Casa Alfredo zum offenen Streit, Cincin hatte eine Pistole dabei, irgendwann lagen beide Männer auf dem Boden und Alfredo M. schoss. Das ist die Version, die Alfredo erzählt hatte, und das Gericht hat sie ihm geglaubt. "Wir sind nicht sicher, dass alles sich genau so zugetragen hat, wie Sie geschildert haben", sagte der vorsitzende Richter. "Aber es spricht mehr dafür als dagegen."

Cincin hieß eigentlich Ercan D. Der 49-Jährige war ein übergewichtiger Mann, der gerne in kurzer Hose und Badelatschen durch St. Georg lief, auch im Winter. "Eine Witzfigur" hat ihn ein anderer Gastronom aus dem Viertel einmal genannt. Doch für Alfredo war er eine ernsthafte Gefahr, ein Mann, der ihm Angst einjagte und der es schaffte, sein Leben über Monate hinweg zur Qual zu machen.

War es Hilfe oder Erpressung?

Das Ganze sei im Sommer 2013 losgegangen, sagt Alfredo M. Cincin sei ständig in das kleine Lokal nahe dem Hauptbahnhof gekommen und habe sich dort wie ein guter Freund gegeben. Doch in die Freundlichkeit von Cincin, so schildert es Alfredo M. zum Prozessauftakt, schlich sich bald ein neuer Unterton. Er beteuerte weiterhin ständig, dass er Alfredos Freund sei – deutete aber auch an, dass der Wirt einen Freund wie ihn dringend benötigen würde. Angeblich war ein anderer Gastronom aus St. Georg sauer auf Alfredo M., weil der schlecht über ihn geredet haben solle. Der andere wollte 5.000 Euro Entschädigung, und Cincin riet seinem "Freund", wirklich in aller Freundschaft, zu zahlen. Dann sei die Sache schnell vergessen.

"Ich wusste nicht, ob er mir helfen oder mich erpressen wollte", sagt Alfredo vor Gericht. Nur eines wusste er sicher: dass er keinen Ärger wollte. Also zahlte er. Doch nichts war vergessen. Plötzlich hieß es, jener Gastwirt habe "die Albaner und Afghanen" auf Alfredo M. angesetzt. Cincin aber, der gute Freund, könne ihm helfen. Er kenne Leute, die auf das Casa Alfredo aufpassen würden. "Er prahlte ständig damit, dass er in St. Georg jeden kennt". 1.000 Euro im Monat verlangte Cincin, angeblich um seine Leute zu bezahlen. Fortan kam er regelmäßig zum Monatsende und holte einen Umschlag ab. Manchmal kam er auch öfter.

Natürlich gab es viele Momente, in denen Alfredo M. genug hatte von Cincin. Er hatte schon um die 25.000 Euro bezahlt, da dämmerte ihm, dass dieser allein ihn bedrohte und niemanden sonst. Er wollte aussteigen und weigerte sich, noch mehr Geld zu zahlen. Doch genau dann wurden die Scheiben seines Lokals eingeschmissen. Er fand Fotos seiner Töchter im Briefkasten, heimlich aufgenommen an einer Bushaltestelle. Und es tauchten zwielichte Typen vor seiner Terrasse auf und belästigten die Gäste, sagt er. Wenn er dann Cincin angerufen und gesagt habe, dass er doch zahle, seien die Männer wenige Minuten später fort gewesen.