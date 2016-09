So viele versteckte und unbekannte Orte waren in Hamburg noch nie geöffnet wie an diesem Tag des offenen Denkmals vom 9. bis zum 11. September. Eigentümer dieser Gebäude ebenso wie Ehrenamtliche, die Denkmäler pflegen und betreuen, werden dann Tausende Interessierte durch kleine und große Häuser, Bunker, Tunnel und Museen führen. Das Motto 2016 heißt "Gemeinsam Denkmale erhalten". Wir stellen vorab eine spannende Auswahl an Denkmälern vor.





EPPENDORF – Unterirdischer Röhrenbunker



Der unterirdische Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg besteht aus zwei Betonröhren. Tausende dieser billigen Schutzbauten entstanden im "Dritten Reich". Er wurde wie die meisten Röhrenbunker knapp unter der Erde gebaut, 1940 wurde er in den Dienst genommen. Hamburg war im Krieg ein wichtiges Ziel der alliierten Bomberstaffeln: Hier gab es große Werften, die U-Boote und Kriegsschiffe herstellten. Briten und Amerikaner attackierten die Arbeiterstadtteile, um die Zivilbevölkerung zu demoralisieren. Zudem war die Hansestadt einer der wichtigsten Wehrmachtstandorte im Norden. Kasernen und andere Militärstandorte zogen weitere Angriffe auf sich. Ständig gab es Luftalarm. Dann flohen die Menschen in Schutzanlagen, auch in den Röhrenbunker an der Tarpenbekstraße 68 in Eppendorf. Nach dem Krieg wurden die meisten der unterirdischen Räume abgebaut.



Eingangsbereich zum Eppendorfer Röhrenbunker © Melina Mörsdorf

Der Bunker in Eppendorf geriet jedoch in Vergessenheit. Die Hamburger Künstler Michael Batz und Gerd Stange hatten 1995 die Idee, den Röhrenbunker als "Subbühne – ein anderes Mahnmal für Wolfgang Borchert" zu nutzen. Heute betreut das Stadtteilarchiv Eppendorf den Bunker und macht dort seltene Führungen, organisiert Lesungen und Ausstellungen. Frei zugänglich ist der unterirdische Schutzraum nur am Tag des offenen Denkmals.

Veranstalter: Maria Koser

Ort: Tarpenbekstraße 68

Geöffnet: Samstag 12 bis 18 Uhr

Programm: Führung: 13, 15 und 17 Uhr





BARMBEK-SÜD – Dominikanerkloster St. Johannis



Elf Mönche leben und arbeiten hier – mitten im protestantischen Hamburg. Wer hätte das gedacht. Der Hamburger Dominikanerkonvent wurde 1962 bei der Kirche St. Sophien gegründet – als Nachfolger eines mittelalterlichen Klosters. Die Kirchenmänner streben dem Heiligen Dominikus nach, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern gegründet hatte. Nonnen und Mönche sollten die Kirche wieder glaubwürdiger machen und das Evangelium zu den einfachen Menschen bringen. 1236 kamen die ersten Dominikaner nach Hamburg. Die Stadt hatte damals etwa 10.000 Einwohner. Die Mönche zogen damals mit ihrem Kloster an den Stadtrand. Sie blieben bis zur Reformation 1526.



433 Jahre später kamen sie zurück. Am 18. September 1966 weihten die Dominikaner das neue Kloster feierlich ein. Errichtet wurde das Gebäude im norddeutschen Backsteinstil. In der Kirche Sankt Sophien befindet sich eine Albertus-Magnus-Reliquie. In dem Gebäude stehen an den Säulen drei Statuen von Dominikus, Albertus Magnus und Katharina von Siena. Das Kloster ist nur am Denkmaltag für Besucher geöffnet.

Veranstalter: Dominikanerkonvent

Ort: Weidestr. 53

Geöffnet: Sonntag 13 bis 18 Uhr

Programm: Führungen zwischen 13 und 17 Uhr





Treppenaufgang im Logenhaus am Dammtor © Melina Mörsdorf



ROTHERBAUM – Logenhaus der Provinzialloge von Niedersachsen

Freimaurer sind ein beliebtes Thema unter Verschwörungstheoretikern und Thriller-Autoren. Ihnen wird angedichtet, nach der Weltherrschaft zu streben – oder uns alle längst zu kontrollieren und zu manipulieren. Tatsächlich spielten die Geheimgesellschaften der Freimaurer eine wichtige Rolle für die Aufklärung und zogen selbst kritische Köpfe und bereits mächtige Männer wie Friedrich den Großen an. Auch in Hamburg entstanden solche Bünde – die keineswegs nur im Verborgenen tätig waren. Die Provinzialloge von Niedersachsen etwa ließ sich ein prächtiges Gebäude in der Nähe vom Dammtor einrichten. Zwischen 1907 und 1909 wurde das Logenhaus von den Architekten M. Gerhardt, H. Schomburgk und Strelow errichtet.



Im großen Saal der Provinzialloge von Niedersachsen © Melina Mörsdorf

Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde das Logenhaus wieder hergestellt. Die Hauptfassade ziert eine Tempelfront. Sie soll an die ältesten Hamburger Logenhäuser aus der Zeit der Aufklärung erinnern. Am Denkmaltag ist sogar der sonst für die Öffentlichkeit verschlossene Tempel geöffnet. Logenmitglieder führen durch das Haus, erklären die rituelle Bedeutung von Fassaden- und Gebäudeschmuck und geben Einblick in die Geschichte der Freimaurer.

Veranstalter: Hausverband der Hamburgischen Logen

Ort: Moorweidenstr. 36

Geöffnet: Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr

Programm: Führungen am Samstag und Sonntag. Das Logenrestaurant hat geöffnet

HARVESTEHUDE – Grindelhochhäuser mit Dachterrasse



Sie prägen das Stadtbild – zumindest im Bezirk Eimsbüttel: Die ersten Wohnhochhäuser Deutschlands entstanden in Hamburg. Zwischen 1946 und 1956 entstanden am Grindel damals zwölf hochmoderne Hochhäuser, neun bis fünfzehn Stockwerke hoch. 2.122 Wohnungen wurden gebaut, sie standen für urbanen Lebensstil. Drei der Hochhäuser wurden für Gewerbemieter und Verwaltungen wie das örtliche Bezirksamt reserviert. Eingebettet waren die Grindel-Hochhäuser in ein parkähnliches Außengelände. Seit 2000 stehen sie unter Denkmalschutz.



Die Hochhäuser gehören überwiegend dem städtischen Wohnungsunternehmen SAGA GWG. Die sonst nur für Mieter und ihre Besucher offenstehenden Gebäude, öffnet die Gesellschaft am Tag des offenen Denkmals für alle interessierten Gäste für Rundgänge durch die Anlage. Im Anschluss lädt die SAGA GWG zu Kaffee und Kuchen auf einer der sonst nicht öffentlichen Dachterrassen ein.

Veranstalter: ProQuartier

Ort: Oberstraße

Programm: Führung am Samstag und Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 7. September unter kontakt@proquartier.de oder per Telefon unter 040-426669700. Der Treffpunkt ist der Eingang des Treppenhauses Oberstraße 18c