ab morgen ist alles anders in der Stadt: Die Schule geht wieder los, der Ferienrhythmus, die langen Abende sind endgültig vorbei, für 251.000 Hamburger Kinder – aber auch für ihre Eltern. Nur die Kleinen, die etwa 16.000 Erst- und 15.000 Fünftklässler werden erst am 5. September eingeschult. Das alles wissen Eltern natürlich längst. Was sie vielleicht nicht wissen, ist, dass es in den letzten Jahren noch nie so viele Schüler in unserer Stadt gab; rund 7240 mehr als im letzten Jahr. Diese, so Schulsenator Ties Rabe "gewaltige Steigerung" sei den Flüchtlingskindern zu verdanken: Hamburg wird jünger; das ist schön (und keine Sorge: auch die Zahl der Lehrer steigt ...).

Gar nicht schön fand es hingegen Jörg Meuthen, Bundessprecher der Alternative für Deutschland, was ihm auf einer Wahlkampfveranstaltung in Hittfeld passierte: Er wurde mit einer Torte beworfen. Dummerweise, berichtet das "Hamburger Abendblatt", das die Story exklusiv recherchierte, sei besagte Torte, geworfen von einem 17-Jährigen aus dem linken Spektrum, noch tiefgefroren gewesen. Ein (zufällig?) anwesender Arzt habe Meuthen versorgen müssen. Dennoch, der AfD-Mann ließ es sich nicht nehmen, seine Rede fortzusetzen.

Viele Wahrheiten am Jungfernstieg

"50 Anzeigen wegen Körperverletzung und vier wegen Raubtaten hat es laut Polizei in diesem Jahr am Jungfernstieg bisher gegeben", schreibt Oliver Hollenstein in der neuen ZEIT:Hamburg. "Das sei keine beunruhigende Zahl, heißt es, etwa auf dem Niveau des Vorjahres." Kollege Hollenstein ist der Frage nachgegangen, wie es der Hamburger Pracht-Boulevard trotz dieser wenig alarmierenden Statistik in so kurzer Zeit geschafft hat, in der Wahrnehmung vieler zum Brennpunkt zu werden. Immerhin häuften sich in den vergangenen Wochen die Meldungen über Polizeieinsätze dort. Hollenstein hat sich selbst ein Bild gemacht, hat mit Polizisten, ansässigen Geschäftsleuten, Besuchern gesprochen, sogar mit dem Architekten, der den Jungfernstieg gestaltet hat. Und dabei stellte er fest: Wie so oft gibt es nicht die eine Wahrheit, sondern viele. Einige Antworten liefert der Text dennoch. Aber er entlässt den Leser auch mit einer Frage, die nur jeder für sich beantworten kann. Morgen in der neuen ZEIT:Hamburg, heute schon digital.

Schluss mit den schmutzigen Bussen!

Von 2020 an sollen nur noch Busse ohne Schadstoffausstoß für Hamburg angeschafft werden. Dieses Ziel formulierte Bürgermeister Olaf Scholz bereits vor knapp zwei Jahren – und verleiht ihm nun Nachdruck. Wie der Senat gestern mitteilte, hat Hamburg gemeinsam mit Berlin eine "Beschaffungsinitiative für emissionsfreie Linienbusse" gestartet. Gemeinsam wolle man jährlich bis zu 200 Fahrzeuge anschaffen, die dann "sauber" durch die beiden Metropolen rollen. Der "Letter of Intent" soll im Herbst dieses Jahres konkretisiert werden. "Berlin und Hamburg stehen als moderne Großstädte vor der Aufgabe, innerstädtische Mobilität und saubere Luft zusammenzubringen. Dabei hat ein klimaschonender Nahverkehr eine große Bedeutung", so Scholz. "Wir suchen den Schulterschluss mit der Industrie und vermitteln ihr die klare Botschaft: Gebt uns saubere Busse. Wir wollen sie, wir brauchen sie, wir kaufen sie." Diese Motivation für innovationsscheue Hersteller scheint auch nötig. Laut dem Online-Branchendienst NahverkehrHAMBURG.de werden europaweit nur bis zu 70 emissionsfreie Personenbusse im Jahr hergestellt. Für eine andere Art von Verkehrskooperation, die sogenannte Mobilitätspartnerschaft mit dem Volkswagen-Konzern, die auch einen umweltverträglicheren Verkehr in Hamburg zum Ziel haben soll, hat Scholz eben erst eine Menge Kritik einstecken müssen. Widerstand gegen die Bus-Offensive war dagegen gestern (noch) nicht zu vernehmen.

Wohin mit 400 Bezirksamtsmitarbeitern?

Wo arbeiten 400 Amtsmitarbeiter ab Ende 2017? Diese Frage treibt gerade das Bezirksamt Mitte um. Denn die Mietverträge für die Außenstellen im Besenbinderhof mit 90 Beschäftigten und an der Kurt-Schumacher-Allee mit 300 Beschäftigten laufen nur noch bis Ende nächsten Jahres, bestätigte uns Bezirksamtssprecherin Sorina Weiland gestern. Was kein Problem wäre – wenn denn der Umzug der Bezirksamtsleute in einen Teil des Springer-Gebäudes denn wie geplant im Herbst 2017 über die Bühne gehen könnte. Allerdings wurde nun bekannt, dass dieser sich verzögert, "bis 2018", wobei Grund zur Annahme besteht, dass der Einzug nicht schon am 1. Januar gefeiert werden kann. "In den vergangenen Monaten haben sich noch Wünsche des Bezirksamts ergeben, die vorher nicht geplant waren", sagte Daniel Stricker, Sprecher der für den Umbau zuständigen Finanzbehörde, der "Hamburger Morgenpost". Auch beim Brandschutz im Gebäude besteht demnach noch Handlungsbedarf. Das Bezirksamt suche nach einer Lösung, so Sprecherin Weiland. Unter anderem werde über eine Verlängerung der Mietverträge verhandelt. Wenn das nicht klappt, bleiben theoretisch immer noch Home-Office, Zwangsurlaub, Zelte oder Flüchtlingscontainer.

CDU sieht "Abschlepp-Rekord" als "Abzocke"

10,3 Millionen Euro – eine Stange Geld. Vor allem wenn sie allein durch Bußgelder für Falschparker und Abschleppgelder zusammengekommen ist. Laut CDU-Bürgerschaftsfraktion war das im ersten Halbjahr 2016 der Fall. "Das ist ein neuer Rekord", konstatierten die Christdemokraten gestern in einer Pressemitteilung – und machten mehr als deutlich, dass es in ihren Augen ein eher zweifelhafter Erfolg ist. SPD und Grüne hätten diese Bußgelder durch "die Vernichtung von Parkraum provoziert", 1500 Parkplätze weniger gebe es seit 2011. Zudem warf Dennis Thering, verkehrspolitischer Sprecher der CDU, der Regierung Kalkül vor. Denn Rot-Grün ziere sich, die Schwerpunkte für Abschlepp-Aktionen im Stadtgebiet zu nennen. "Das legt den Verdacht nahe, dass SPD und Grüne insbesondere da abschleppen lassen, wo am meisten Kasse zu machen ist. Das ist reinste Abzocke." Gemach. Vor dem Abschleppen kommt erst das Falschparken, oft auf Kosten von Radfahrern und Fußgängern. An manchen Kreuzungen ist es vor lauter falsch parkenden Autos nicht mehr möglich, mit dem Kinderwagen über die Straße zu kommen. Unsere Fragen wären da eher: Wenn das Geschäft so einträglich ist, warum kommt man erst jetzt darauf? Und: Soll bei Rücksichtslosparkern nun ein Lerneffekt durch Abschreckung erzielt werden?

Boy-Gobert-Preis für Gala Othero Winter

Sie ist erst 25 Jahre alt, aber mit dieser Auszeichnung schon in einer Reihe mit namhaften Kollegen wie Ulrich Tukur und Martin Wuttke: Gala Othero Winter erhält den Boy-Gobert-Preis für Nachwuchsschauspieler an Hamburger Bühnen. Das gab die Körber-Stiftung, die den mit 10.000 Euro dotierten Preis seit 1981 an herausragende Talente verleiht, gestern bekannt. "Bewundernswerte Lässigkeit, schonungsloser Körpereinsatz und große Klarheit" nannte die Jury um Schauspieler Burghart Klaußner als überzeugende Attribute der Aktrice, die seit zwei Jahren zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses gehört und zuvor an der hiesigen Theaterakademie studierte. "Wer erlebt hat, wie sie – allein auf der großen Bühne des Schauspielhauses stehend – mit nur einem Blick von Sehnsüchten und Abgründen eines Menschen zu erzählen vermag, vergisst sie nicht wieder", heißt es in der Begründung der Jury. Es ist übrigens bereits die zweite Würdigung binnen einer Woche, die auf das Schauspielhaus strahlt: Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Edgar Selge, derzeit mit "Unterwerfung" auf der Schauspielhaus-Bühne, "Schauspieler des Jahres" ist.

Mittagstisch

Burgerrestaurant im Industriestil Da Barmbek mit interessanter Gastronomie bisher nicht gesegnet ist, stieß Louis Kitchen Bar an der Dehnhaide vor zwei Jahren in einen relativ leeren Raum vor. Die Bar ist ein im angesagten Industriestil eingerichtetes Burgerrestaurant mit dem üblichen fleischlastigen Mix, ergänzt durch Salate, Nudelgerichte und Gemüsepfannen. Dazu listet die gut bestückte Getränkekarte Cocktails, Craft-Beer, zwei Bier-Hausmarken, Weine, hausgemachte Limonaden oder Eistees auf. Für den süßen Abschluss gibt es zwei Kuchenvariationen, dazu Tee und guten Kaffee. Der großzügige Außenbereich unter Bäumen liegt allerdings an der lauten Straße. Laut Bewertungen im Netz scheint es immer wieder zu Formschwankungen gekommen zu sein – bei unserem Besuch war die Bedienung jedenfalls freundlich und aufmerksam, das Essen in Ordnung, wenngleich das Fleisch etwas trocken war. Der Mittagstisch von 13 bis 16 Uhr beginnt bei 5,90 Euro und bietet natürlich Burger, zum Beispiel mit luftgetrocknetem Rindfleisch, gegrilltem Gemüse und Basilikum-Joghurt, dazu Fritten, das Ganze für 8,90 Euro. Alternativ gibt es unter anderem Tagliatelle mit Steinpilzsoße und Trüffelöl für 7,90 Euro. Louis Kitchen Bar, Barmbek-Nord, Dehnhaide 24, Montag bis Freitag ab 13 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Kino: Fortsetzung, bitte! "Ada Apa Dengan Cinta 2" ist der zweite Teil eines indonesischen Liebesfilms.

Abaton,Allende-Platz 3, 17 Uhr

Jazz: Was das Auftreten betrifft, wissen sie Bescheid: Die Mitglieder des Jazz Tap Quartett präsentieren Jazzmusik und Choreografien berühmter Steptanzmeister.

Cotton Club,Alter Steinweg 10, 20 Uhr

Comedy: Sie riskiert auch mal eine dicke Lippe.Die exzentrische YouTube-Künstlerin Miranda Sings wurde mit viel Make-up und innovativer Comedy berühmt.

Mehr! Theater am Großmarkt,Banksstraße 28, 19.30 Uhr

Hamburger Schnack

Das Flugzeug nähert sich seinem Zielort Hamburg, da meldet sich der Pilot zu Wort: "Leider liegt ein Gewitter über dem Flugplatz, deshalb mussten wir den Landeanflug abbrechen und sind jetzt in einer Warteschleife." Dann ergänzt er seine Ansage um eine gute Nachricht: "Wir dürften aber genug Treibstoff dabei haben." Gehört von Folko Damm

Wenn Sie Liebhaber und Verfechter konventioneller Instrumente und Musik sind – dann ist das eher nichts für Sie. Wollen Sie aber wissen, was jemand tut, der sich seit über drei Jahrzehnten der Erschaffung neuer klanglicher Welten widmet und einem Schrottplatz sein erstes erfundenes Instrument verdankt, dann sollten Sie sich unten verlinktes Video anschauen. Die Kollegen von ZEIT ONLINE waren von Klangkünstler Ferdinand Försch so fasziniert, dass sie ihn besuchen mussten, nachdem seine Geschichte bereits in Ausgabe 34 der ZEIT:Hamburg zu lesen war (bald auch online). Also Bühne frei für einen der wohl ungewöhnlichsten Hamburger Komponisten!

