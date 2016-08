Das Opfer hatte Bissspuren und Blutergüsse: Wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung am Neujahrsmorgen hat das Hamburger Landgericht einen Afghanen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Strafkammer hielt es am Montag für erwiesen, dass der etwa 19 Jahre alte Flüchtling am Neujahrsmorgen eine gleichaltrige Frau angriff, verletzte und sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung gefordert, der Verteidiger Freispruch.

"Das ist nicht der Silvesterfall, auch wenn es am Neujahrsmorgen dazu kam", stellte die Vorsitzende der Jugendkammer, Anne Meier-Göring, gleich zu Beginn ihrer Urteilsbegründung fest. Die junge Frau hatte mit Freunden an der Reeperbahn Silvester gefeiert und war schließlich mit drei jungen Männern, darunter war auch der Angeklagte, mit der S-Bahn nach Stellingen gefahren. "Wir gehen davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt unter dem Einfluss von K.-o.-Tropfen stand", sagte die Richterin. In Stellingen stiegen die vier alkoholisierten jungen Menschen aus, wie Bilder von Überwachungskameras zeigen.

Vor einem Restaurant griff der Angeklagte die Frau zum ersten Mal an, stieß sie nach Zeugenaussagen zu Boden und kniete sich auf sie. Vermutlich einer der anderen beiden Männer entwendete das Handy der 19-Jährigen und rannte damit weg. Die Zeugen riefen die Polizei. Doch nur zwei Minuten bevor die Beamten eintrafen, lief die Frau davon, der Angeklagte hinter ihr her. Die Frau kam erneut zu Boden, wie, konnte nicht geklärt werden, während der Afghane sich auf sie kniete und ihr den Mund zudrückte. Er entkleidete sie halb, biss sie und masturbierte auf ihr.

Geschwollene Lippen, Bissspuren, Hämatome

Die Frau leistete heftige Gegenwehr, wie Blutspuren unter ihren Fingernägeln bewiesen. Der Täter flüchtete. Als Zeugen der Frau helfen wollten, reagierte sie völlig verstört. Sie habe sich an das Geschehen nicht voll erinnern können, habe aber "Erinnerungsinseln", sagte die Richterin. Die 19-Jährige hatte nach der Tat geschwollene Lippen, Bissspuren am Oberkörper und Hämatome. "Es gab ein nicht einvernehmliches Geschehen", stellte Meier-Göring fest. Sie rügte zugleich die entsprechende Argumentation des Verteidigers.

In seinem letzten Wort hatte der Angeklagte gesagt: "Ich habe einen Fehler gemacht, und das tut mir sehr leid." Das Gericht wertete die Reue und das Erschrecken des Angeklagten über die eigene Tat als strafmildernd. Er habe kein Aggressionspotenzial und keinen gestörten Sexualtrieb. Außerdem habe er auf die Aussage des Opfers im Prozess mit großer Beschämung reagiert. Er sei erst zwei Monate vor der Tat nach Deutschland gekommen, geschickt von seinem Vater in Kabul. Dort sei er schon im Alter von 14 Jahren mit einer 15-Jährigen verheiratet worden und habe zwei Kinder. Die Familie habe große Hoffnung auf den Angeklagten gesetzt.

"Ich hoffe sehr, dass Ihre Familie irgendwann wieder stolz auf sie sein kann", sagte Meier-Göring in Richtung des Angeklagten.

Das Gericht hob den Haftbefehl nach sechs Monaten Untersuchungshaft auf. Als Bewährungsauflage soll der Afghane 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und weiter mit der Jugendgerichtshilfe kooperieren. Zu der jungen Frau, die als Nebenklägerin im Gerichtssaal saß, sagte die Richterin: "Ich hoffe, dass Sie eines Tages dieses Geschehen vergessen können und ohne Scheu und Angst vor Menschen leben können."