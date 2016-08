Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

was wir gestern über die Haltung der Hamburger CDU zum neuen Abschlepprekord bei Falschparkern berichteten ("Abzocke"), brachte unsere Leser auf – gegen die CDU. Vielen sei wohl im Straßenverkehr das Unrechtsbewusstsein abhanden gekommen, schrieb uns einer. "Interessant, dass besonders die CDU sich hierbei zum Handlanger macht und die Biertischparolen von den ›Wegelagerern in Uniform‹ zum Stimmenfang ausnutzt."

Und ein anderer fragte: "Darf sich jede/r Bürger/in aus den gesellschaftlichen Regeln und Gesetzen diejenigen rauspicken, die ihm bzw. ihr genehm sind?" Wie könne es sein, dass eine Partei in einer Reihe mit den üblichen Freie-Fahrt-für-freie-Bürger-Lobbyisten die Durchsetzung geltender Regeln als "Abzocke" tituliere? "Wir könnten ja einmal das Experiment wagen und eine Woche lang sämtliche Verkehrsregeln – beispielsweise in Hamburg – außer Kraft setzen. Ich wäre gespannt, wie dann die Reaktionen ausfielen!" Die Reaktionen derer, fügte er noch hinzu, die das Chaos überlebt hätten ...

Eine Leserin aus Ottensen bat dagegen so differenziert wie sympathisch – "ich mag auch parkende Blockierer nicht" – um Verständnis für die Nöte mancher Autofahrer: Sie sei auf das Auto angewiesen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen, aber habe keinen eigenen Stellplatz. Ottensen habe zu wenig Parkplätze, und "es wachsen überall und unvermutet Halteverbotsschilder aus dem Boden". Oft gebe es, "wenn man spät nachts von der Arbeit kommt und einfach keinen legalen Platz mehr findet", nur eins: "Morgens um halb 7 den Wecker stellen, um umzuparken."

Es sei "richtig", schrieb sie weiter, "den Individualverkehr mit Autos einzuschränken". Aber parallel dazu müsse es eine Verkehrspolitik geben, die diesen Namen verdiene: "Mehr Busse und Bahnen, mehr sichere Fahrradstellplätze, sichere Fahrradwege, steuerliche Förderung kleiner, umweltfreundlicher Autos, Anwohnerparken in Vierteln, die von Partygängern überschwemmt werden."

Da ist viel Bedenkenswertes dabei, finden Sie nicht?

Wie im Film: Freispruch für Alfredo

Die Geschichte von Alfredo S. könnte auf Sizilien spielen, sie hat den Ruch von Mafia, klang von Anfang an mehr nach Spielfilm als nach Realität. Jetzt hat der Prozess um den Koch, der einen Schutzgelderpresser erschoss und im Boden seines Restaurants in St. Georg einbetonierte, eine weitere überraschende – beinahe hollywoodeske – Wende genommen: Er wurde freigesprochen. Wie es gestern zu dem sensationellen Urteil kam und warum daraufhin Zuschauer in Aufruhr gerieten, berichtet Kollegin Elke Spanner auf ZEIT ONLINE. Und wir schreiben schon mal am Drehbuch.

Wer profitiert von den Schul-Schreibproben?

Gibt Hamburg die Daten seiner Schüler preis? Geht es nach der Gewerkschaft Erziehung und Wissen (GEW) – ja. Grund der Aufregung sind die Schreibproben, mit denen auch in diesem Schuljahr Schüler auf ihre Rechtschreibleistung getestet werden. Das führe hauptsächlich zu einem Mehraufwand für die Lehrer, der das einzelne Kind nicht einen Schritt weiterbringe, beschwert sich die Hamburger GEW-Vorsitzende Anja Bensinger-Stolze, während Peter Albrecht von der Behörde für Schule und Berufsbildung nur Vorteile sieht: Lehrer könnten so unentdeckte Talente und Defizite erkennen und ihren Unterricht entsprechend anpassen. Der GEW ist die Erhebung, die dieses Jahr in den Stufen 3, 5 und 7 durchgeführt werden soll, aber auch deshalb ein Dorn im Aufe, weil die dazugehörigen Testhefte erstens Teil eines Schulbuchs des Ernst Klett Verlages sind und zusätzlich erworben werden müssen – wodurch zweitens der Datenschutz gefährdet sei: Die Tests können nicht nur handschriftlich ausgewertet werden, sondern durch ein Programm des Verlags auch webbasiert – allerdings ohne Klarnamen. Peter Albrecht dazu: "Der Verlag stellt ein Programm zur Verfügung, das eine automatisierte Auswertung vornimmt. Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt. Datensicherheit ist gewährleistet." Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar bestätigt dies uns gegenüber: Der "Auftragsdatenverarbeitungsvertrag" schließe die Möglichkeit aus, dass von Verlagsseite Rückschlüsse auf Personen – beispielsweise durch die Verknüpfung mit weiteren Programmen – getroffen werden könnten. Kein Datensammelwahn also.

Die Hafenbahn bewegt - viel

Immer wieder muss der Hafen Schelte von uns einstecken – zumindest, wenn es um die Umwelt geht. Jetzt können wir endlich einmal Positives berichten: Die Hafenbahn hat im ersten Halbjahr so viele Güter auf Schienen bewegt wie noch nie – rund 23,8 Millionen Tonnen Ladung, ein Plus von 3,9 Prozent, und gut 1,19 Millionen Standardcontainer (+ 2,1 Prozent). Man habe "an den richtigen Schrauben gedreht", sagt Jens Meier, Vorsitzender der HPA-Geschäftsführung. Er meint das im vergangenen Jahr eingeführte IT-System transPORT rail sowie Investitionen in die Infrastruktur. Bis zu 220 vollgepackte Züge täglich fahren inzwischen bis ins europäische Hinterland. Eine Entwicklung, für die selbst Frank Horch, Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und sonst eher nicht für ökologisches Gesäusel bekannt, nur gute Worte findet: "Die Zukunftsfähigkeit der Hafenbahn steigern und die Nachhaltigkeit verbessern hat eine hohe Priorität. Emissionen durch Schadstoffe und Lärm sollen deutlich reduziert werden." Damit in Zukunft noch mehr auf Schienen statt auf der Straße transportiert werden könne, müsse aber einiges getan werden, sagt Harald Kreft, Leiter der Hamburger Hafenbahn; vor allem müsse das Schienennetz endlich deutschlandweit für Zuglängen von 740 Metern ausgebaut werden. Zustimmung, Herr Kreft, uns würden so einige Gründe einfallen, warum es sich lohnt, Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen.

Noten für Fahrradfreundlichkeit

Wie gern würde Hamburg sich Fahrradstadt nennen! Leider klaffte bislang zwischen der Idee vom sorgenfreien Radfahren und dem tatsächlichen Fahrgefühl oft eine große Lücke – die Fahrradwege sind zu schmal, der Autoverkehr zu dicht, und all das ist hinlänglich bekannt. Beim letzten ADFC-Fahrradklimatest vor zwei Jahren landete Hamburg im deutschen Großstadtvergleich nur auf Platz 35 von 39. Trotz aller aktuellen Kritik am "Automann" Olaf Scholz: Inzwischen ist einiges passiert. Radstreifen wurden ausgebaut, der Radweg am Großneumarkt angelegt, es gibt mehr StadtRäder. Ob sich das auch positiv im Straßenalltag auswirkt, ob das Sicherheitsgefühl gewachsen ist oder aber ob man sich im Straßenverkehr als Underdog und Opfer auf Abruf fühlt, das kann man dem ADFC jetzt beim neuen Fahrradklimatest stecken, und zwar hier.

Schuld ist – das Wetter

Lange über den Hamburger Sommer zu lamentieren ist müßig. Wir kennen ihn. Er ist wie ein guter Freund, dessen Marotten einen zwar wahnsinnig machen können (vermutlich deshalb ist unserer Meteorologe so), dessen Besuche aber dennoch stets für Freude sorgen. Die Hamburger Freibäder aber litten in diesem Jahr doch mehr. Wir haben mit Michael Dietel, Pressesprecher vom Bäderland, über die verkorkste Freibadsaison gesprochen.

Elbvertiefung: Lassen Sie mich raten: Die Saison in den Hamburger Freibädern war nicht berückend?



Dietel: Sie verlief leider sehr wild und durchwachsen. Nach einem hoffnungsvollen Start im Mai wechselte der Sommer in den Gewitter- und Unwettermodus. Die richtig sommerlichen Tage können wir an zwei Händen abzählen. Letztlich hatten wir mit rund 120.000 Besuchern in den Freibädern rund 20 Prozent Besucher weniger als in der Saison 2015.

EV: Sind diese Zahlen wirklich nur dem schlechten Wetter geschuldet?

Dietel: Deutliches Ja. Bei Durchschnittstemperaturen von 17 bis 18 Grad und eindeutig zu viel Regen kam einfach keine Freibadstimmung auf. Dafür wären Temperaturen von über 25 Grad sowie konstanter Sonnenschein nötig. Das hat es dieses Jahr kaum gegeben.



EV: Unser Meteorologe sagt, man habe keine Hochsommergarantie. Gibt es Überlegungen, wie man die Menschen trotzdem wieder vermehrt an die städtischen Pools bekommt?



Dietel: Wir haben über die Jahre festgestellt, dass es beinah egal ist, ob wir in den Freibädern Events oder andere Angebote planen: Bei schlechtem Wetter wird Outdoor nicht genutzt. Die Strategie muss vielmehr sein, eine gewisse Wetterunabhängigkeit zu erlangen und ganzjähriges Schwimmen und Spielen im Wasser mit den Annehmlichkeiten des Outdoor-Sonnens und Liegens zu kombinieren.

EV: Also Hallenbäder mit Sonnenwiesen?

Dietel: Sonnenwiesen werden ja auch nur bei trockenem Wetter genutzt. Dieses Jahr war das Wetter sogar so mies, dass eher Hallenbäder davon profitieren konnten.



Was man über Hamburg (nicht?) wissen muss

Wissen Sie, wer im Jahr 1894 das erste Automobil in der Stadt besaß? Und was das älteste Gebäude Hamburgs ist? Nein? Aber die Macher des Wiener Online-Magazins "stadtbekannt" wissen das. Sie haben diese und weitere Fakten, mit denen man in geselliger Runde oder im stecken gebliebenen Fahrstuhl brillieren kann, in dem Buch "Unnützes Hamburg-Wissen" zusammengetragen; es ist das zweite der Reihe nach einer entsprechenden Ausgabe über Wien. Wie kommen Österreicher dazu, ein Faktenbuch zu Hamburg zusammenzustellen? Und sind sie dafür wochenlang undercover durch die Stadt gestreift? Nein, sagt Calina Fontanesi von "stadtbekannt": "Wir haben Locals vor Ort, die für uns Fakten und Anekdoten recherchiert haben." Und warum Hamburg? Das habe sich einfach angeboten, da man eben schon Kontakte in der Stadt habe. Okay … Mit der Unnützes-Wissen-Reihe ist damit noch nicht Schluss; unter anderem steht noch Berlin auf der Liste (dort gibt es ja Unnützes zuhauf). Ach übrigens: Friedrich Hermann Faerber, Gründer des Panoptikums am Spielbudenplatz, besaß das erste Automobil hier. Und das älteste Gebäude Hamburgs? Der Leuchtturm auf der Nordseeinsel Neuwerk.

Mittagstisch

The Eye of the Igel In der Neustadt führt entspanntes Herumradeln oft zu gastronomischen Entdeckungen wie dem Le Golden Igel. Die kreative Art der Schreibweise nicht nur des Lokals selbst, sondern auch von dessen Gerichten ("Goulash when it’s ready") ist teilweise auf die Nationalität des Kochs Sean O’Sullivan aus Leeds, England, zurückzuführen, teils auf eine entspannte Wurstigkeit, die bewirkt, dass man direkt nach Betreten des kleinen Lokals für den Rest der Woche dort sitzen bleiben möchte – unter einem goldenem Adler auf selbst gebauten Möbeln, deren Einzelteile einmal zu einer Kegelbahn gehörten, auf Tierfellen und Getränkekisten. Hier speist der tätowierte Bartträger neben dem Büromenschen im Anzug. Kreativ ist auch die Karte. Jeder Tag hat ein anderes Motto, so ist montags Currytag, und Dienstag gibt es von Gästen vorher gewünschte Gerichte, wie Tortellini mit frischen Pfifferlingen oder eben Gulasch, alles um die 6 bis 8 Euro. Nick und Manni bedienen mit einer Herzlichkeit und persönlichen Zuwendung, die in der Innenstadt ihresgleichen sucht, und Sean gibt bei anhaltendem Hunger sogar Nachschlag (!), im umgekehrten Fall wird der Rest eingepackt. Auf den weniger schmackhaften Kaffee sollte man weise verzichten. Le Golden Igel, Neustadt, Neustädter Straße 49, Montag bis Freitag 11.30 bis 14 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Alstervergnügen: Das Sommerfest an der Alster gehört inzwischen beinahe genauso zu Hamburg wie der Michel. Immerhin wird seit 1976 beim Alstervergnügen auf dem Ballindamm am Wein genippt und zu Livemusik geschwoft. Auch auf dem Wasser wird es wieder spektakulär – die Wakeboarder zeigen bei den Wake Masters (Samstag) und bei Shows an verschiedenen Tagen ihr Können. In den Drachenbooten geht es Samstag und Sonntag um Pokale. Zum diesjährigen 40. Geburtstag steht jeden Tag ein anderes Jahrzehnt im Fokus des Veranstaltungsprogramms – gestartet wird heute in den 70er-Jahren.

Binnenalster, Jungfernstieg, Donnerstag 12 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 23 Uhr

Talkrunde: Wie steht es um Hamburg, Schleswig-Holstein und Deutschland, und welche politische Rolle spielen Olaf Scholz (SPD, Erster Bürgermeister Hamburgs, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender) und Robert Habeck

(Bündnis 90/Die Grünen, stellvertretender Ministerpräsident und Umwelt- und Energieminister Schleswig-Holsteins) in Zukunft? Die Moderation der Talkrunde im Haus 73 übernimmt Sven-Michael Veit, der bei der "taz.nord" als politischer Korrespondent arbeitet.

Haus 73, Schulterblatt 73, 20 Uhr

Hausaufgabenhilfe: Ein bisschen Motivationshilfe, Tipps, wenn der eigene Kopf nicht weiterweiß, und einfach nur Gesellschaft beim Pauken – in der Bücherhalle Billstedt bekommen Schüler der Klassen 5 bis 10 kostenlose Unterstützung bei den Hausaufgaben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bücherhalle Billstedt, Möllner Landstraße 31, donnerstags 15.30 bis 17.30 Uhr

Was kommt

Rock-’n’-Roll-Schiffsfahrt: Auf zur Tattoo-Rock-’n’-Roll-Schiffsfahrt auf der "MS Mississippi Queen" geht es morgen. Zum zweiten Mal kommen zum guten Zweck Tattoos auf die Haut. 15 Tätowierer, Livemusik, Burlesque-Shows, Speisen von Salt & Silver, DJs und 500 Rock-’n’-Roll-Fans verbringen zusammen eine Nacht auf der Elbe. Die Tintanic-Erlöse werden gespendet. Mehr Info hier

Clubkinder-Tintanic, Niederhafen, Samstag, Boarding 16 Uhr, Abfahrt 19 Uhr

Schnack

Heute Vormittag in der S3, alle Plätze sind besetzt, viele in Wilhelmsburg zugestiegene Fahrgäste müssen stehen. Neben mir sitzt eine Frau mit Tochter und Sohn, beide Teenager. Die Mutter sagt zum Sohn: "Frag doch mal die Dame da, ob sie sitzen möchte." Sohn: "Da werden bestimmt gleich wieder Plätze frei." Mutter: "Du kannst trotzdem mal fragen." Sohn: "Mama, die ist doch bestimmt erst 40 oder so. Und vielleicht ist sie in der Midlife-Crisis, und wenn ich ihr meinen Platz anbiete, ist sie beleidigt und fühlt sich alt." Gehört von Martina Nehls

Meine Stadt

Mmmh, Abendbrot? Da lässt man sich vom Buddeln am Elbstrand ablenken. © mountain.mafia via Instagram

