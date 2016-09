Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

ab heute sind auf dem Schulweg auch wieder die ganz Kleinen unterwegs – rund 16.000 Erstklässler. Polizei und Schulbehörde bitten Autofahrer, in der Nähe von Schulen besonders vorsichtig zu fahren.

Auch die gestressten Eltern der Erstklässler selbst tun übrigens gut daran, diese Bitte zu beherzigen, wenn sie wegen alldem viel zu spät in Richtung Schule brausen. Und erst recht, wenn sie dann in Richtung Job weiterhetzen …

Wo wir schon bei der Polizei sind, noch schnell eine Erfolgsmeldung aus dem Polizeibericht: Ein entlaufenes Huhn ist nach neun Monaten in Burgwedel wieder aufgetaucht. Die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte entdeckte das "leicht lädierte" Tier auf dem Gelände der Kita, nahm es liebevoll in ihre Obhut und verständigte die Polizei. Die Beamten fragten in der Nachbarschaft herum und und konnten schließlich einen 87-Jährigen als Besitzer des Huhns ermitteln. Dem war das Tier angeblich vor neun Monaten aus dem Stall abgehauen. Die Beamten übergaben ihm das Huhn. Ob es noch lebt, vermerkt der Bericht nicht.

Handicap OSZE?

Das anstehende OSZE-Treffen und der G20-Gipfel in der Stadt sorgen auch bei unseren Lesern weiter für Fragen. Nachdem gestern die Befürchtungen der Anwohner Thema waren, erreichten uns nun Fragen von Hamburgern, die sich Gedanken machen, ob sie während der Events überhaupt ihre Büros erreichen, ob gar der Betrieb in den Krankenhäusern oder der Flugverkehr betroffen sein könnte. Ob man, kurz gesagt, vielleicht doch am besten daran tue, der City fernzubleiben und sich samt Notvorrat im Home-Office einzuigeln. "Alle werden zu ihren Arbeitsplätzen kommen", sagte uns dazu Senatssprecher Sebastian Schaffer, nur wer im unmittelbaren Umfeld, dem Schutzbereich II, arbeite oder lebe, müsse, um hineinzukommen, seinen Ausweis vorzeigen. Besucher (dumm, wenn es der Pizzadienst ist) müssten allerdings von Anwohnern abgeholt werden. Krankenhäuser, Flughäfen und Bahnhöfe, so Schaffer, blieben zugänglich – mit Ausnahme der U-Bahn-Haltestelle Rathaus am Freitag des OSZE-Treffens. Nur die Buslinie 35 werde im Bereich Karolinenstraße und St. Petersburger Straße umgeleitet. Und eventuelle Straßensperrungen, so Schaffer, "übersteigen nicht das Ausmaß, das wir zum Beispiel von sportlichen Großveranstaltungen in Hamburg gewohnt sind". Wie viel wird uns der Spaß kosten? Darüber verhandle der Senat derzeit noch mit dem Bund. Doch wenn wir uns auch da an sportliche Großveranstaltungen erinnern – die Olympia-Bewerbung –, steht zu befürchten, dass die Stadt draufzahlen wird. Was jetzt schon feststeht: Die Stadt wird Betroffenen für etwaige Beeinträchtigungen keine Entschädigung zahlen, auch nicht für das Magenknurren, falls der Pizzadienst nicht durchkommen sollte (und wenn man ihn doch durchlässt, dann nur ohne diese verdächtigen Pappschachteln ...).

Eimsbüttel lässt Gras wachsen

Klar, Rasenmähen nervt. Aber die Maßnahmen des Bezirks Eimsbüttel scheinen doch ein wenig drastisch. So will das "Hamburger Abendblatt" wissen, dass Teile der Grünflächen im Stadtteil bald zu "Langgraswiesen" werden sollen. An der Moorweide, den Alsterwiesen und am Park am Grindelberg dürfe das Grün künftig in die Höhe schießen, nicht überall, aber immerhin auf 20 Hektar. Anstelle der bisherigen regelmäßigen Grünpflege trimme das Bezirksamt künftig nur noch zweimal im Jahr. Denn das Geld ist offenbar knapp: 83 Cent pro Quadratmeter stehen laut "Abendblatt"-Berechnungen aus dem kleinen Salär, das die Umweltbehörde weitergibt, für Pflege zur Verfügung – weniger als anderenorts. Dazu komme eine kaputte Mähmaschine und ungewöhnlich starkes Pflanzenwachstum (doch, ernsthaft: warme Temperaturen und Regen ...). Für Erholung suchende Städter sinkt der Nutzwert mit der Höhe des Grases rapide. "Wer sein Handtuch dort auslegt, muss damit leben, es stärker als auf Liegewiesen mit Käfern, Ameisen und Bienen zu teilen", sagt Pressesprecher Jan Dube von der Umweltbehörde. Und Fußballspielen, das wird kaum noch gehen. Immerhin soll es sich laut Informationen des "Abendblatts" um eine "vorläufige Regelung" handeln. Denn auf Dauer würde dieser Zustand vielleicht dazu führen, dass die Flächen überhaupt nicht mehr genutzt würden. Und, Platz in Hamburg ist ja knapp, wenn die Wiesen nicht mehr für Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehen, für was dann? ... Nein, wir wollen jetzt nicht an perfide Pläne denken.

Freund auf Zeit

Jeder, der schon einmal umzog, weiß, welche Herausforderung es ist, am neuen Ort auch heimisch zu werden – Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede erschweren das zusätzlich. Flüchtlinge haben es beim Ankommen noch viel schwerer, und deshalb unterstützt sie die Initiative "Start with a friend". Die Idee ist einfach: Jeweils ein "Local" und ein Geflüchteter bilden ein "Tandem"-Team, aus dem bestenfalls eine echte Freundschaft entsteht. Sie ziehen gemeinsam durch die Stadt, besuchen Veranstaltungen, gehen vielleicht zusammen auf Wohnungs- oder Jobsuche. "Start with a friend" gibt es in acht deutschen Städten; bundesweit existieren schon 700 "Tandem"-Teams. In Hamburg startete die Initiative vor zwei Monaten; 30 Freundschaften auf Zeit gibt es bereits; mindestens 30 weitere Geflüchtete warten noch auf ihr passendes Gegenstück. Zwar hätten sich schon etwa 50 "Locals" registriert, aber zusammen komme nur, wer charakterlich und inhaltlich auch zusammenpasse, erklärt Angelika Willigerod-Bauer von "Start with a friend". Bei Problemlagen könne selbstverständlich der Partner gewechselt werden. Denn selbst kleinere Probleme können sehr hinderlich sein: "Eine junge Afghanin hatte Angst vor Katzen und Hunden. Aber ihre Tandem-Partnerin hatte genau diese Tiere ..."

Herrin der Rekorde

Schneller, weiter, skurriler – wenn in China 1007 Roboter tanzen oder auf dem Hamburger Dom 28 Stunden lang nonstop Autoscooter gefahren wird, kann es eigentlich nur um eines gehen: Rekorde. Wer es letztlich in das Guinness-Buch der Rekorde schafft, entscheiden neutrale Schiedsrichter. Die Hamburgerin Lena Kuhlmann ist eine davon. Am kommenden Donnerstag ist sie in der Stadt wieder im Einsatz, wenn es bei den Rabauken des FC St. Pauli um rekordverdächtige Fußballtricks geht. Wir haben mit der 30-Jährigen über ihren außergewöhnlichen Beruf gesprochen.

Elbvertiefung: Sie sind Guinness-World-Records-Schiedsrichterin und reisen von Rekord zu Rekord ...

Kuhlmann: Ein- bis zweimal in der Woche bin ich hauptberuflich als selbstständige Schiedsrichterin im Einsatz, und das auf der ganzen Welt. Sogar auf den Philippinen war ich schon, dort wurden vier Rekordversuche gleichzeitig probiert. Es ist jedes Mal besonders. Ich treffe viele Menschen mit einer starken Passion. Diese Leidenschaft ist total inspirierend. Für die Rekordanwärter bedeuten die Versuche immer die Welt, schließlich haben sie im Vorfeld viel Zeit oder auch Geld reingesteckt.

EV: Sie sind also stets auf Achse?

Kuhlmann: Mein Koffer ist immer nur halb ausgepackt, weil bei mir kurz nach der Reise immer kurz vor der Reise ist. Ich kann mir aber trotzdem – oder gerade deswegen – nicht vorstellen, den Job wieder abzugeben.



Elbvertiefung: Wie sind Sie Schiedsrichterin geworden?

Kuhlmann: Ich habe damals einen Beitrag über den Job im Fernsehen gesehen und gedacht "Wow, das bin ich". Ich war vorher Reiseautorin, weshalb mich das viele Unterwegssein überhaupt nicht abgeschreckt hat – im Gegenteil. Dann habe ich bei Guinness World Records einfach angerufen, wir haben uns getroffen, und es hat gepasst.

EV: Mussten Sie keine speziellen Qualifikationen vorweisen?

Kuhlmann: Es gibt keine klassische Ausbildung. Aber viele Soft-Faktoren sind für den Job wichtig. Es ist eine sehr personenbezogene Tätigkeit; die Menschen bringen einem viel Vertrauen entgegen. Integrität ist wichtig. Außerdem muss man in der Lage sein, ruhig zu bleiben, wenn es um einen herum wild wird. Als Schiedsrichter ist man der einzige kühle Kopf vor Ort. Außerdem sind die Guidelines sehr eindeutig, sodass ich nie an meiner Entscheidung zweifeln muss.

Verteidigung der gemeinen Wespe

Vor Kurzem bezeichneten wir fälschlicherweise Bienen als die "Schwarz-Gelben" und lösten einen kleinen Aufschrei bei unseren Lesern aus: Schwarz-gelb, das seien Wespen, und eine Verwechslung sei unehrenhaft für die Bienen. Denn während diese als nützliche Tiere gelten, schreibt man Wespen eher Eigenschaften zu wie "aggressiv". "Also, wenn die Bienen aussterben", sagte uns dagegen Ulrich Kotthoff vom Geologie-Institut der Uni Hamburg, der über beide Insektenarten geforscht hat, "können wir froh sein, dass wir die Wespen haben." Wespen produzierten zwar keinen Honig, leisteten aber einen ebenso großen Beitrag zur Blütenbestäubung. Und auch von Aggressivität möchte Kotthoff nicht sprechen; Bienen seien evolutionsbedingt weniger stechfreudig als Wespen, die schließlich nicht Gefahr liefen, beim Stich ihr Leben zu verlieren. Dafür sei der Stich einer Biene wesentlich unangenehmer. Das liege an dem Widerhaken des Stachels, außerdem setze die Biene ein Warn-Pheromon frei, das dazu führe, dass auch andere Bienen todesverachtend (sic!) angriffen. Dennoch, die nervige Präsenz der Wespe am Essenstisch lässt ihre Sympathien nicht wachsen: Ihre Larven nämlich bekommen (anders als die der Biene) Fleisch zu fressen. Selbst darin kann Kotthoff Vorteile sehen. Denn die Opfer der Fleischeslust sind beileibe nicht nur wir. "Würden die Wespen nicht jagen", so Kotthoff, "würden auch viele unangenehme Insekten nicht dezimiert". Denkt man an die Grünflächen von Eimsbüttel, lässt das die Wespen doch gleich in besserem Licht dastehen.

Mittagstisch

Bistroküche unter der Linde Die letzten warmen Sonnentage; jetzt wäre ein Plätzchen unter Bäumen am Wasser perfekt. Gesucht, gefunden: In dem Klinkerbau einer ehemaligen Trafostation am Alsterlauf befindet sich seit 2010 das Braband: mediterrane Bistroküche mit saisonalen Menüs und als Spezialität Flammkuchen aus dem Steinofen. Unter der Woche kann man mittags aus jeweils zwei wechselnden Speisen für 8,40 € (wie Pasta mit gebratenen Pilzen und Bacon) oder 12,40 € (am Testtag gebratene Poulardenbrust mit einem etwas laschen Parmesanrisotto) oder etwas von der Standardkarte wählen – wie etwa den würzigen geschmolzenen Ziegenkäse mit eingelegten Schalotten für 8,70 € als Vorspeise. Serviert wird bei gutem Wetter auf der schönen Terrasse unter einer alten Linde von einer netten Dame; betrieben wird das Bistro vom Alsterkrughotel. Eine Sauerrahmtarte mit Beereneis mit einem sehr guten Cappuccino von – inzwischen eine Seltenheit – Darboven schließt die Mittagspause ab. Hier lockt eher die Lage, der recht teure Mittagstisch kommt leider über ein gutes Mittelmaß nicht hinaus. Alsterdorf, Alsterdorfer Damm 18, Mittagstisch Mo–Fr 12–18 Uhr, Küche Mo–So 12–15 und 18–22 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Stadt gestalten: In Kolumbien gibt es ihn seit 2012, Kapstadt, Vancouver und Hongkong machen mit, und Hamburg ist als erste deutsche Stadt auch Initiator vom "100in1Day". Dabei handelt es sich um ein Stadtfestival, bei dem nach dem Motto "1 Stadt, 1 Tag, 100 Aktionen" am 17. September Interventionen im öffentlichen Stadtraum stattfinden sollen. Man kann dann spontan mitmachen – oder sich schon im Vorfeld beteiligen und koordinieren, zum Beispiel bei der Zukunftswerkstatt im Bürgerhaus Barmbek, Lorichsstraße 28 a, 18 Uhr

Tanz: Eine Sprache aus Licht, Körpern, Requisiten und Musik: Die US-Tanzkompanie Pilobolus macht Schattentheater vom Feinsten, die Handlung wurde unter anderem erdacht von SpongeBob-Autor Steven Banks, die Musik von Singer-Songwriter David Poe. "Shadowland 2",Kampnagel – K6, Jarrestraße 20, 20 Uhr, weitere Aufführungen bis zum 18.9. Preis je nach Kategorie unter der Woche von 37,90 € bis 62,90 €, am Wochenende von 47,90 € bis 67,90 €

Vernissage: Witz, Aktualität, Banalität – die "stern"-Cartoonisten Gerhard Haderer, Til Mette, Tetsche und Tobias Schülert zeigen ihre Werke in einer Ausstellung, die Laudatio hält kein Geringerer als Wigald Boning. Bis zum 2.10. in der Fabrik der Künste, Kreuzbrook 10/12, Vernissage ab 19 Uhr, Eintritt 5 €, Kinder und Jugendliche frei

Schnack

Zwei etwa 15-jährige Jungs schlendern in der Mittagshitze durch Bergedorf. Meint der eine: "Puh, ist das eine derbe Hitze. Da versteht man echt, dass die im Süden immer Hacienda machen." Kurze Pause. Sagt der andere Junge: "Siesta. Das heißt Siesta." Wieder kurze Pause. Dann prusten beide los, und ihr Lachen ist noch lange zu hören. Gehört von Gehört von Sylvia Wolf

Meine Stadt

Hamburg ganz idyllisch © Foto: R.-M. Stenze

Vielleicht überlegen Sie ja, am Wochenende mal in eines der versteckten Denkmäler im Hamburg reinzugucken, die sonst nicht – oder zumindest nicht so gut – zugänglich sind. Falls Sie etwas Entscheidungshilfe benötigen (und bei einigen muss man sich rechtzeitig anmelden): Die Kollegen von ZEIT Online haben zum Tag des offenen Denkmals ein paar schöne Fotos zusammengestellt.

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!





Ihr

Mark Spörrle





