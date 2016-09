Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

machen wir gleich mit einem sommerlichen Thema weiter, den pünktlich zum Saisonende geschlossenen Freibädern – aber bevor Sie sich nun aufregen: Der städtische Freibad-Betreiber Bäderland findet auch, dass wir etwas versäumt haben. Und öffnet nun tatsächlich noch einmal für ein paar Tage das Naturbad im Stadtpark (wie das kommt, steht in meinem "Warum funktioniert das nicht" in der ZEIT:Hamburg von morgen). Auf ins kühle Nass!

Die Dusche gab es gestern allerdings im Bahnhof Altona. Nur keine frische: Irgendwann begann eine böse riechende Brühe durch die Zwischendecke auf Bahnsteig 4 erst zu tropfen, dann zu rinnen. Laut NDR und "Hamburger Abendblatt" war der Gestank schon am Bahnhofseingang zu bemerken. Bahn-Mitarbeiter versuchten, das Faulwasser mit Eimern aufzufangen, doch dann kam so viel, dass Gleis 4 gesperrt werden musste. Als Ursache vermutet man eine verstopfte Abwasserleitung. Das Peinliche dabei: Die Ebene über Gleis 4 wurde gerade erst für Millionen umgebaut; morgen soll(te?) das Ganze eröffnet werden.

Sollten Sie dem Bahnhof Altona ferngeblieben sein und angesichts des Wetters nun damit hadern, nicht mehr im Urlaub zu weilen, beispielsweise auf Sylt, seien Sie froh: Die Menschen dort werden von einer Stechmückenplage heimgesucht, die ihresgleichen sucht. Gespräche im Freien, wird berichtet, fänden kaum noch ohne klatschende Schläge auf Arme oder Beine statt (die eigenen oder die des Gegenübers). Zu allem Unglück handelt es sich bei den Sylter Mücken um besonders fiese Exemplare: Opfer wie Ärzte erzählen von "teilweise handflächengroßen" Schwellungen, gar von richtigen Blasen und Beulen.

Bei uns im sicheren Hamburg ist dagegen eine andere Insektenart Thema: die Bienen. Eine Leserin legt Wert auf die Feststellung, dass es nicht nur die Ewaldbienen beim FC St. Pauli gibt und das echt amtliche Wilhelmsburger Inselgold, sondern auch noch Patrioten-Honig: Auf dem Dach der Patriotischen Gesellschaft arbeiten gleich vier Völker.

Und dann verriet auch noch der neue Chef von Greenpeace Deutschland, Roland Hipp, er sei – richtig! – begeisterter Hobbyimker. Hipp besitzt nach eigenen Angaben rund 160 Bienenstöcke.

Wenn das so weitergeht, ist Hamburg honigmäßig bald autark.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Stellen sparen? "Ich bin sehr froh, dass Hamburg es nicht tut"

250 Stellen will die Stadt streichen, de facto aber sind neue geschaffen worden: Der Rechnungshof rügt, so werde das nie was mit der schwarzen Null im Haushalt. Beim DGB sieht man hingegen die positiven Seiten des Versäumnisses, wie die Hamburger Vorsitzende Katja Karger schildert.

Elbvertiefung: Muss die Stadt wirklich so dringend Stellen einsparen?

Karger: Ich bin sehr froh, dass sie es nicht tut. Im vergangenen Jahr haben wir ja gesehen, wie wichtig es ist, einen funktionierenden Staat zu haben, und dazu gehört das entsprechende Personal. Der Rechnungshof sieht natürlich nur die Kostenseite – das greift aber zu kurz, wenn man sich das gesamte städtische Konzept anschaut und auch politische und gesellschaftliche Schwerpunkte setzt. Insofern freut es mich, dass der Senat differenziert und an manchen Stellen sagt: Da können wir den Vorgaben zu Personaleinsparungen nicht folgen.

EV: Wo müssen Ihrer Einschätzung nach öffentliche Stellen unbedingt erhalten bleiben?

Karger: Überall. Welche staatliche Aufgabe sollte denn so unwichtig sein, dass man mit weniger Personal auskäme? Es ist ja nicht so, dass der Personalbestand heute luxuriös sei. Im Gegenteil. Die bürgernahen Dienstleistungen leiden an manchen Stellen schon heute. Im öffentlichen Dienst ist es nicht mehr zu verschmerzen, wenn auch nur ein einziger Posten verschwindet.

EV: Wie ist denn die Lage der Angestellten im öffentlichen Dienst?

Karger: Gerade im vergangenen Jahr haben wir erlebt, wie sich viele ins Zeug legen und was für einen guten Job sie machen. Da kommt die Wertschätzung zu kurz. Auch die Krankenzahlen deuten auf ein hohes Arbeitspensum hin. Wir haben in vielen Bereichen eine angespannte Situation. An vielen Stellen kann die Belastung nicht aufgefangen werden, und die Leute werden krank.

EV: Sollte der Senat seine Pläne doch noch wahr machen – wo könnten Stellen gespart werden?

Karger: In den Bürgerämtern gibt es jetzt schon Engpässe, da muss eher aufgestockt werden. Wir brauchen die Angestellten auch bei der Feuerwehr, wir brauchen sie beim Zoll und bei der Polizei – da gehen bald mehr Leute in Rente, als Nachwuchskräfte aufrücken können. Mir fehlt die Fantasie, wo noch Stellen abgebaut werden können. Da müsste die Stadt schon entscheiden, dass eine bestimmte öffentliche Aufgabe nicht mehr erfüllt werden soll.

Rat zum Unrat

Immer mehr Müll liegt in der Stadt herum, beschwert sich der Volksmund. Und zwar am Telefon, bei der Hotline "Sauberes Hamburg". Fast 11.650-mal geschah das allein im ersten Halbjahr 2016, wie der FDP-Abgeordnete Kurt Duwe unlängst auf eine Kleine Anfrage hin vom Senat erfuhr. Das Problem nimmt zu – so legen die nackten Zahlen nahe. Stadtplaner Stephan Kreutz dagegen, der an der HafenCity Universität das Management des öffentlichen Raumes erforscht, beschwichtigt: Kein Grund zur Panik. "Es ist klar, dass die Pflegebudgets in Hamburg wie auch in anderen Städten viel zu niedrig sind", sagt er zwar. Zudem gebe es eine Diskrepanz zwischen prestigeträchtigen Orten, die penibler in Schuss gehalten würden, und entlegenen Schmuddelecken. Dass die Stadt im Unrat versinke, könne er aber objektiv nicht beobachten. "In manchen Ecken scheint der Müll mehr aufzufallen", sagt Kreutz. In besonders belasteten Gebieten, etwa rund um die Reeperbahn, sind Müllfahrer und -sammler daher bis zu dreimal täglich im Einsatz – bisweilen unterstützt von zusätzlichen Kräften, die Gewerbetreibende und Grundeigentümer anheuern. Sinnvoll, um dem sogenannten Broken-Windows-Effekt entgegenzuwirken, der auch bei Vermüllung greift: "Wenn schon eine Zigarettenpackung am Straßenrand liegt, kommt schnell eine zweite dazu", erklärt Kreutz.

Marion-Dönhoff-Preis für Navid Kermani und Hanseatic Help

Er ist ein Brückenbauer zwischen Islam und Christentum, kritischer Denker und Mittler zwischen den Kulturen – dafür soll Navid Kermani nun mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung geehrt werden. Der deutsch-iranische Schriftsteller und Publizist wurde mit Titeln wie "Zwischen Koran und Kafka" bekannt. In seinem neuesten Buch "Ungläubiges Staunen" näherte sich der bekennende Schiit anhand sakraler Kunstwerke dem Christentum an. Bei der Feierstunde zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes hielt Kermani die Festrede; von einigen wurde er gar schon als würdiger Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck gehandelt. Am 4. Dezember wird EU-Parlamentspräsident Martin Schulz im Hamburger Schauspielhaus die Laudatio zur Preisverleihung halten. Mit dem Förderpreis von 20.000 Euro bedacht wird der gemeinnützige Verein Hanseatic Help, bei dem Freiwillige aus Hamburg ankommende Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgen. Der Marion-Dönhoff-Preis, gestiftet von der ZEIT, der ZEIT-Stiftung und der Marion-Dönhoff-Stiftung, wird in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen.

Schöner wohnen für Hamburgs Tauben

Muslime in St. Georg zeigen Herz für Tauben: Künftig finden die als "Ratten der Lüfte" stigmatisierten Vögel auf dem Dach der Centrum-Moschee ein Zuhause. Die kleine Holzhütte zwischen den grün gemusterten Minaretten soll die Tauben in der Stadt schützen – und zugleich die Stadt vor den Tauben. Denn dass die Viecher mit ihrem ätzenden Kot unsere Gebäude bis zur Baufälligkeit vollscheißen und außerdem Parasiten als Taxi dienen, streiten weder Tierschützer noch die Muslime ab. Der neue schicke Taubenschlag soll nämlich helfen, die Population der gurrenden Graugefiederten in den Griff zu bekommen: Legt eine Taube ein Ei, tauschen die Gastgeber es flugs gegen eine Attrappe aus. Kleiner Trick, (hoffentlich) großer Effekt für die Schlüpfrate: Im Mäuseturm des Hauptbahnhofs läuft in einem zweiten Taubenheim das Pilotprojekt des Hamburger Tierschutzvereins, der Bahn und des Vereins Hamburger Stadttauben bereits seit dem 19. August. Wie viele Küken verhindert wurden, sei noch nicht zu beziffern. Der Erfolg des Projekts hängt auch von Schnabelpropaganda ab: Jungtiere, die gezielt in den Taubenschlägen angesiedelt werden, sollen bei Artgenossen Werbung machen für die trügerisch schöne urbane WG.

Nackte Ware für eine bessere Welt

Recycling? Vergessen Sie’s. "Precycling" ist die Losung der Stunde, will sagen: Müll soll gar nicht erst entstehen. Mit dieser Vision tingelt nun eine Gruppe umweltbewusster junger Menschen durchs Netz respektive durch Hamburg. Unter dem Namen "Stückgut" wollen sie einen Laden aufmachen, in denen Lebensmittel ohne Verpackung verkauft werden, vom Acerola-Direktsaft bis zur Zahnpasta. Besser für die Natur, besser für die Nerven aller, die schon heute dem Zero-Waste-Trend folgen und damit Tag für Tag an Hamburger Käsetheken scheitern. "Füllen Sie mir den Harzer Roller bitte in diese Dose?" – "Näh, darf ich nicht, Gesundheitsamt" – "Aber wenn ich Ihnen die Box über die Theke ..." – "Keine fremden Gegenstände in der Frischezone! Tut mir leid." – "Herrgott! Wissen Sie, wohin Sie sich Ihren Käse ..." Eine solche Szene dürfte bei "Stückgut" wohl ausgeschlossen sein – zumal die Kundschaft dem Laden auch vertraglich verbunden werden soll: Mitglieder können die unverpackte Fracht zum kleinen Selbstkostenpreis erwerben. Nur wie es mit Utopien so ist – auch diese muss erst noch wahr werden. Dafür werben die UnternehmerInnen gerade per Crowdfunding. Bis zum 16. Oktober sollen mindestens 30.000 Euro zusammenkommen. Klappt alles, soll im Dezember der erste verpackungsfreie Laden in Hamburg entstehen.

Mittagstisch

Wenn die Trüffelscheiben flattern Andronaco ist eine Hamburger Institution. Egal, wie dieser italienische Mann sonst noch heißt und ob man seinen Namen nun auf dem ersten o oder dem zweiten a betont: Der urban-italophile Hamburger nahm es mit Befriedigung zur Kenntnis, dass Andronaco mit Bistro und Feinkostladen nach Billbrook und Bahrenfeld nun auch in der HafenCity vertreten ist. Und kehrt mittags gern dort ein. Leistet sich – was der Hamburger selten tut – auch mittags schon ein Glas Wein (Pinot grigio 3,90 Euro), stellt sich einen Teller mit Salaten oder Antipasti zusammen (Preis nach Gewicht). Oder er holt sich eine Pizza am Pizza-Tresen (ab 5,50) oder Lasagne oder das Fischgericht des Tages oder die Pasta mit Trüffeln für 12,90. Fühlt sich ganz wie im Urlaub mit "grazie!" und "prego!", balanciert sein Tablett voll Übermut nach draußen, zu den Tischen in einer Häuserschneise namens Überseeboulevard – und kann sich gleich beweisen, dass er ein gut integrierter Hamburger ist. Es ist nämlich nicht so, dass es in der HafenCity ständig zieht. Nein, es weht nur ständig ein angenehm frischer Wind, der die Luft reinhält, Papierservietten vom Tisch reißt und die Trüffelscheiben auf den Spaghetti besorgniserregend flattern lässt. Aber das gehört zu Hamburg. Wie Andronaco. Andronaco, HafenCity, Am Sandtorkai 44, Mo.–Sa. 11–20 Uhr (im Sommer länger), So. 10.30–20 Uhr Wolfgang Lechner

Was geht

Pubquiz: Wie lange schläft ein Koala? Wer erfand die Einwegzahnbürste? Was ist der längste Fluss Swasilands? Wer die Antworten auf derlei Fragen kennt, sollte sich heute Abend im Molotow blicken lassen. Zumindest, wenn man gern in Gruppen rät und potentiell gern Schallplatten und Freikarten gewinnen möchte... Molotow, Nobistor 14, 20 Uhr, Eintritt frei

Konzert: Das französische Pop-Duo "AaRON" bestehend aus Simon Buret und Olivier Coursier, ist in ihrer Heimat schon lange berühmt. Falls das als Qualitätsmerkmal nicht reicht: John Malkovich ist der Protagonist ihres Video zur neuen Single "Blouson Noir". Häkken Spielbudenplatz 21-22, 20 Uhr

Kinderatelier: Malen, Basteln, Machen! Mit allen verfügbaren Materialien können Kinder dank der Arbeit des Verein "alles wird schön" jeden Mittwoch eigene Werke schaffen. Friedrich-Naumann-Straße 27 / 32, 15 – 16 Uhr für die Kleinen, 16 – 17 Uhr für 8 – 14-jährige, Teilnahme kostenlos

Schnack

Gespräch zweier Mütter vor einer Kita in einem Hamburger Villenvorort: "Jetzt weiß ich auch, warum 2016 in Hamburg kein Sommer ist: Du fährst ja auf deinem Geländewagen immer noch Winterreifen." Antwort der Gerügten: "Auch wenn ich mit meinem 911er fahre, wo nur Sommerreifen aufgezogen sind, scheint für mich als Frau keine Sonne mehr in Hamburg." Gehört von P. Schmelzer

Meine Stadt

Meine Stadt ... © Foto: Kersten Wagner-Cardenal

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.