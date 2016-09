Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

gestern stritt sich die Hamburgische Bürgerschaft über Verkehr. Über Tempo 30, das Umweltsenator Jens Kerstan auf Straßen einführen möchte, wo der nächtliche Verkehrslärm die Gesundheit der Anwohner beeinträchtigt – und irgendwie stritt man dann auch über die ganze Verkehrspolitik. Weniger Autos zu fordern, so die CDU/FDP/AfD-Opposition, das sei "ideologiegesteuert". – "Ganz Hamburg schüttelt den Kopf über die Verkehrsfantasien der Grünen-Senatoren", rief der CDU-Verkehrsexperte Dennis Thering (ganz Hamburg? Naja ...) Die FDP empfahl Kerstan, "Tempo 30" lieber auf seinem Behördenparkplatz einzuführen, statt Autofahrer zu vergrätzen.

Der parteilose Verkehrssenator Frank Horch übernahm mal wieder die Verteidigung: Die Bürger erwarteten zu Recht, dass ihre Lebensqualität nicht über Gebühr belastet werde, sagte Horch. Der Opposition gehe es aber offensichtlich nur um die Autofahrer. "Das ist Verkehrspolitik der siebziger und achtziger Jahre, die mit der Mobilität einer modernen Metropole wie Hamburg im 21. Jahrhundert nicht viel zu tun hat." Was man wolle, "ist eine nachhaltige Mobilität in Hamburg", so Horch. Hört, hört.

Dass man sich übrigens sehr wohl etwas einfallen lassen kann gegen jene Spezies von Autofahrern, die besonders viel Lärm machen, indem sie mit ihrer aufgemotzten Auspuffanlage unterm Hintern die ganze Nacht Ringelreihen durch die City fahren, darauf wies uns eine Leserin hin: In Mannheim misst man neuerdings bei Großkontrollen mit einem Messgerät den Lärm der Karren. Ist eine zu laut, kommt der Abschleppwagen. Es sei, sagt die Mannheimer Polizei, schon leiser geworden in der Stadt.

10.000 Wohnungen im Jahr versus "Naturhaushalt"

10.000 neue Wohnungen pro Jahr können von nun an in Hamburg entstehen. Das ist zumindest das Ziel des "Vertrags für Hamburg – Wohnungsneubau", den Vertreter von Senat und Bezirken besiegelten. Und Ergebnis eines kleinen Wohnungswettbietens: Senat, Wohnungswirtschaft, Saga GWG und Mietvereine hatten schon vor Wochen die Absicht geäußert, die Zahl der Baugenehmigungen pro Jahr von 6000 um 4000 zu erhöhen. Die Opposition versuchte, die Zahlen noch zu steigern: Gestern legte die CDU ein Wohnungsbaukonzept vor, das 14.000 Wohnungen jährlich vorsieht. Doch schon die nun beschlossenen 10.000 Wohnungen – 3000 sollen öffentlich gefördert werden – werfen die Frage auf, wo dafür eigentlich genügend Raum vorhanden ist. Der Nabu kritisierte den "Druck auf den Naturhaushalt" und eine scheinbar zu erbringende Quadratur des Kreises. Schließlich sehe der Wohnungsneubauvertrag vor, dass jährlich mindestens 67 Hektar Bauland zur Verfügung stehen müssten; parallel aber habe die Stadt versprochen, den sogenannten zweiten Grünen Ring aus Grünflächen weiter auszubauen. Das Misstrauen in die Zusagen wächst beim Nabu, zumal die Flächen für zu bauende Flüchtlingsunterkünfte noch gar nicht mit eingerechnet seien; diese kämen noch "on top". Fragt sich: Muss (und könnte?) Hamburg gar von Schleswig-Holstein Fläche dazukaufen, zum Beispiel – nur zum Beispiel! – Pinneberg?

Hass-Kommentare: Nordländer wollen stärker mit Facebook kooperieren

Schmähungen und Hass-Kommentare im sozialen Netzwerk Facebook beschäftigen die Politik nicht erst seit gestern. Doch wie ist Verunglimpfungen und sogar Aufrufen zu Gewalt beizukommen – zeitnah und wirkungsvoll? Um das zu erreichen, wollen die Innenbehörden der norddeutschen Bundesländer die Zusammenarbeit mit Facebook künftig intensivieren. Das berichtet der NDR nach einem Treffen der Innenminister aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sowie des zuständigen Staatssekretärs aus Mecklenburg-Vorpommern mit Vertretern des US-Unternehmens in Osnabrück. Bei dem Meeting sei es auch um die Kritik gegangen, Facebook agiere zu zögerlich beim Löschen von problematischen Inhalten und bei der Herausgabe von Nutzerdaten. Nach NDR-Informationen hatte allerdings auch Facebook Kritik anzubringen: Es mangele an festen Ansprechpartnern in den Landeskriminalämtern und an präzise formulierten Anfragen. Die Facebook-Vertreter hätten zudem deutlich gemacht, dass sie darauf angewiesen seien, dass Nutzer Hass-Kommentare melden. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) ist der Ansicht, dass die Sicherheitsbehörden von einer engeren Zusammenarbeit nur profitieren könnten.

Hanjin-Pleite: "Europe" ist (noch) da, "Harmony" will kommen

Nach der Pleite der Reederei Hanjin stellt sich die Frage: Wohin fahren ihre Schiffe, die noch auf den Weltmeeren unterwegs sind? Wie zu hören ist, werden die allermeisten Häfen gemieden – aus Furcht, Gläubiger könnten die Frachter beschlagnahmen lassen. Oder Häfen weigerten sich, die Schiffe anlegen zu lassen, wenn Hanjin die Gebühren nicht im Voraus bezahlt. Hamburg beherbergt derzeit ein Schiff des südkoreanischen Unternehmens. "Die ›Hanjin Europe‹ liegt weiterhin im Hamburger Hafen bei Eurogate", bestätigte Christian Füldner von der Pressestelle der Hamburg Port Authority gestern. Wie es mit dem Schiff weitergehe, sei derzeit in Klärung, aber ein Auslaufverbot gebe es nicht. Wird Hamburg so vielleicht zum Zufluchtsort für ein weiteres Schiff der Reederei? "Wir wissen, dass die ›Hanjin Harmony‹ plant, nach Hamburg zu kommen", so Füldner. "Wir haben Hanjin mitgeteilt, dass wir nur dann eine Liegeplatzgenehmigung erteilen, wenn vorab Bestätigungen der privaten Dienstleister vorliegen, dass sie das Schiff bedienen werden." Diesbezüglich herrsche in Hamburg die gleiche Situation wie in anderen Häfen der Welt. Hamburg – in dem Fall wohl doch kein sicherer Hafen.

Jugendstrafvollzug: Strafrechtler kritisiert Kooperationsmodell

Nachdem der Zwischenbericht zum Ausbau der Kooperation im Strafvollzug in Hamburg und Schleswig-Holstein zu einem positiven Ergebnis gekommen ist – zumindest, was Frauen und Jugendliche betrifft –, regt sich nun Kritik. In einem 17 Punkte umfassenden Papier, das uns vorliegt, nimmt der renommierte Hamburger Strafrechtsprofessor Bernd Maelicke Stellung zu dem Bericht. Dieser sei "nicht unter Mitwirkung von unabhängigen Experten, sondern unter der Regie und Fachaufsicht der auftraggebenden Behörden erstellt worden" und entspräche "nicht dem Stand der kriminologischen Fachdiskussion". Das vorgeschlagene Kooperationsmodell setze zwei Grundsätze des bisherigen Hamburger Jugendvollzugs außer Kraft: die Trennung des Jugendvollzugs vom Erwachsenenvollzug und die Trennung zwischen U-Haft und Strafhaft. Das bringe Nachteile mit sich. In der Justizvollzugsanstalt Neumünster etwa, in der künftig straffällige Jugendliche aus Hamburg untergebracht werden sollen, gebe es "ungezählte und unkontrollierte Kontakte zwischen den erwachsenen und den jungen Gefangenen" – so könnten schädliche Einflüsse auf die jungen Gefangenen "nicht verhindert werden". Insgesamt bevorzuge das favorisierte Kooperationsmodell "generalisierende Programme in größeren Einheiten", konstatiert Maelicke. Dabei zeige die moderne Forschung, "dass Resozialisierungserfolge in größerem Umfang und auf Dauer nur durch ein Höchstmaß an Individualisierung erreicht werden können". Außerdem fehle bei den Überlegungen die Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge völlig; deren Erfahrungen aus anderen Kulturkreisen stellten das Resozialisierungskonzept vor völlig neue Herausforderungen. "Der Neubau einer leistungsfähigen Jugendanstalt Billwerder", so Maelicke, sei die bessere Alternative.

Mit Rabaukentricks zum Rekord

Sinan Oztürk nennt sich selbst Fußballvirtuose. Und als solcher war er gestern am Millerntor zu Gast – um sich einen Weltrekord-Titel zurückzuholen, den ihm sein englischer Kollege und Konkurrent John Farnworth einst entrissen hat. Zu klären galt es: Wer hält den Ball öfter mit der Hacke hoch, ohne dass das Leder den Boden berührt? Oztürk gelang dies 157-mal, dafür fing Farnworth den Ball 36-mal in einer Minute mit dem Nacken auf. Oztürk wiederum sicherte sich den Rekord im Ball-auf-der-Stirn-Balancieren: mit 27,8 Sekunden. Überwacht werden sollte die Aktion von der 30-jährigen Hamburgerin Lena Kuhlmann, die erst jüngst bei uns Auskunft gab über ihre Funktion als offizielle Rekordrichterin bei Guinness World Records.

Mittagstisch

Stark werden wie ein Wrestler Wer eine Weile nicht da war, stellt irritiert fest, dass der Tresen seinen angestammten Platz verlassen hat. Das Jim Burrito in der Schanze hat umgebaut; es ist außen ein bisschen goldiger (die Schrift) und innen klarer geworden. Mit der Geschichte des Wrestlers, der stark geworden ist, weil er so viele Burritos gegessen hat, wird noch mehr gespielt als bisher. Auf die Teller kommen aber weiterhin Burritos, Enchiladas oder Quesadillas – amerikanisch-mexikanisch gefüllte Brote, mal geklappt, mal gerollt für rund zehn Euro. Zwischen Beef, Chicken oder Tofu kann man wählen, dazu gibt es Bohnen, Jalapeno-Soße, Tomaten, Eisbergsalat und Avocado. Wer mag, kann Nachos mit Guacamole dazubestellen. Je länger man kaut, desto weniger interessant findet man die Frage, wie authentisch das Essen wirklich ist. Denn es schmeckt fantastisch. Zu trinken gibt es kühle Limonade oder Astra, man sitzt an einfachen Holztischen, von der Wand blicken grimmige Masken von Wrestlern, und aus den Boxen strömen alternativer Rock und Punk. Da stört es nicht, wenn es mit der Bestellung mal ein wenig länger dauert. Jim Burrito, Schanze, Schulterblatt 12, Montag bis Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Denkmalschutz: Historische Stätten öffnen am Wochenende ihre Türen. Eröffnet wird der Tag des offenen Denkmalsmit einer Stadtwerkstatt unter dem Motto: Stadt und Denkmal – was erhalten, wie entwickeln?

Freie Akademie der Künste, Klosterwall 23, 15–19 Uhr. Eintritt kostenlos

Party: Was tun, wenn man unterschiedliche Musik mag, aber zusammen tanzen will? Bei "Heartphones" auf Frau Hedis Partyboot bekommt jeder Gast einen Kopfhörer und hat die Auswahl zwischen zwei Kanälen, die von zwei DJs bedient werden – während der eine sich um Indie, Alternative und Electroclash kümmert, legt der andere Pop-Trash und Oldies auf. Und: Man kann die Lautstärke selbst regeln.

Frau Hedi, Landungsbrücke 10, Innenkante, ab 19 Uhr geht die erste Runde los, Vorverkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro, Late-Night-Tickets ab 22 Uhr günstiger

Konzert: Irgendwo zwischen jazzigem Pop und poppigem Jazz mäandert Northern Skin, eine Formation aus vier jungen Musikern. Was sie können, zeigen sie heute Abend im Music Club Live in Eimsbüttel.

Fruchtallee 36, Beginn zwischen 20 und 21 Uhr, Eintritt 5 Euro

Geisternacht: Ein schaurig-schönes Aben(d)teuer: Heute steigt die Japanische Geisternacht, anlässlich des Ausstellungsfinales zu "Hokusai x Manga. Japanische Popkultur seit 1680"

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, ab 21 Uhr

Design-Shopping: Ausstellung, Markt und Messe – all das vereint die blickfang, bei der mehr als 150 Aussteller Mode, Schmuck und Interieur anbieten. Designinteressierte haben ab heute drei Tage lang Zeit, sich die schönen Dinge anzusehen – und zu kaufen. Deichtorhallen, Infos hier.

Lust auf ganz neues Theater? Wir könnten schreiben: "Jeder will der Erste sein. Selbst im Stau, selbst die Regentropfen auf der Windschutzscheibe. Beim Saunawettbewerb vom Schrebergarten in Haidingen bleiben zwei Menschen so lange sitzen, bis einer innerlich verkocht ..." Oder wir fragen: Was heißt eigentlich SISU? So der Name der ersten Produktion des Theaterkollektivs sisu & company, bestehend aus studierenden Schauspielschülern. Oder schauspielenden Studenten? Hoheluftschiff, Theater Zeppelin, Kaiser-Friedrich-Ufer 27, 19.30 Uhr, ab 16 Jahre

Was kommt

Spielzeiteröffnung: Endlich! Die Theater melden sich zurück aus der Sommerpause. In einer großen Theaternacht zeigen rund 40 Gruppen und Häuser Ausschnitte aus laufenden Stücken und neuen Produktionen – von Chansonsängern über Loriot-Lesungen bis hin zu Kindertheater ist alles dabei. Zwischen den Häusern fahren Shuttlebusse die Besucher hin und her. Was wann wo stattfindet, sehen Sie hier. Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro

Sommerfest: Die Kleinen sind gerade in der Ritter-und-Hexen-Phase? Oder Sie sind da nie rausgekommen? Gleichgesinnte jeden Alters finden Sie auf dem Mittelalter-Sommerfest im Café SternChance. SternChance, Schröderstiftstraße 7, Sonntag 14–19 Uhr

Straßenfest: Das Mühlenkamp-Fest wird nach längerer Pause und Querelen um den Austragungsort wiederbelebt, mit Kulturbühnen, Kunsthandwerk, Flohmarkt, Schinkelfest für Familien und Kinder, Kleinkunst …

Mühlenkamp zwischen Körnerstraße und Poelchaukamp, Gertigstraße zwischen Mühlenkamp und Forsmannstraße, Samstag und Sonntag

Laufen: Beim Alsterlauf sind am Sonntag zehn Kilometer zu absolvieren, der Startschuss fällt um 10 Uhr. Startnummernausgabe auf demSportlermarkt am Jakobikirchhof/Barkhof heute in der Zeit von 14–19 Uhr, am Samstag von 10–18 Uhr.

Große Schnippeldisko: Die Slow Food Youth rettet Gemüse von Landwirten, das es ansonsten nicht in den Handel schafft – zu große Kartoffeln, zweibeinige Möhren, falsch gekrümmte Gurken. All das wird zu einer Gemüsepfanne verarbeitet und skrupellos vernascht. Eine Aktion gegen Lebensmittelverschwendung, begleitet von einem DJ.

Inselpark in Wilhelmsburg, Sonntag ab 13 Uhr, jeder ist eingeladen, und das kostenlos

Vegan: Jede Menge Informationen zu Tierschutz und einem Leben ohne tierische Produkte gibt es beim Veganen Straßenfest. Ach ja, und Essen natürlich auch. Hansaplatz, Samstag 11–19 Uhr

Schnack

Heißer Sommertag im Park am Weiher. Zwei korpulente Rentner sitzen am Ufer im Gras und genießen die Sonne. Ein Dritter gesellt sich hinzu und setzt sich mit den Worten: "Herrlich! Wollen wir uns nackig machen?" Gehört von Britt Blohm

Meine Stadt

Das Glück fährt immer mit. © Foto: Foto: Rüdiger Keuchel

