Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

Experten staunen, Laien wundern sich: Trotz aller Warnungen – gesperrte Autobahn 7 zwischen Stellingen und dem Dreieck Nordwest, bitte lassen Sie das Auto stehen, fahren Sie am beste nirgendwohin und schon gar nicht ans Meer – gab es am Wochenende umdie und in der Stadt kilometerlange Staus. Die Umleitungsstrecken waren überlastet, am Samstag musstenHelfer der Feuerwehr und der Johanniter ausrücken, um an Menschen in den sich stauenden Fahrzeugen Wasser zu verteilen. Leider hatten die Helfer keine Gelegenheit, eine Frage zu eruieren: Wieso waren die Dürstenden überhaupt losgefahren?



War das Wetter so schön, dass sie sich einfach ins Auto setzten, ohne nachzudenken, und upps, bevor sie sich's versahen, waren sie unterwegs in Richtung Nord- oder Ostsee – oh nein, huch, sie standen im Stau!? Oder hatten sie gar nichts mitbekommen von der Sperrung und all den Warnungen, ein klarer Fall von Medienverweigerung oder gar Glauben an die Lügenpresse?

Oder dachten sie umgekehrt: Wenn alle anderen wegen der Warnung zu Hause bleiben, komme ich, hehehe, so schnell ans Meer wie noch nie!? Handelte es sich womöglich um Menschen, die Anschluss suchten, also den Stau – und die nur ungeschickterweise vergaßen, Wasser mitzunehmen, was ihnen jede Menge an Kontakten beschert hätte? Glaubten sie zumindest: Wird schon nicht so schlimm sein?

Oder aber war es so, dass da vielleicht überhaupt keine Einheimischen im Stau standen, sondern arme Urlaubsrückkehrer aus Bayern und Baden-Württemberg? Menschen, die sich zu schlecht auskannten, um die Stadt weiträumig zu umfahren? Falls Sie, liebe Leser, auch unter den Betroffenen waren: Wir sind dankbar für einen Tipp, was die Stauenden dazu brachte, sich zu stauen. (Bitte schreiben Sie nicht: "Hä? Das mache ich immer so.")

Ach so: Die Brückenabrissarbeiten auf der A 7 liefen nach Plan, heute ist die Autobahn wieder offen. Kein Grund, ans Meer zu fahren, also.



Wenn Schulen ihre Schüler selbst aussuchen könnten – und umgekehrt

In der Bürgerschaft ging es vergangene Woche auch um das Thema Schulpolitik. Die CDU fordert da eine Reform des Aufnahmeverfahrens an weiterführenden Schulen. Der Antrag wurde zwar vorerst abgelehnt, warum eine Änderung aber trotzdem sinnvoll sein könnte, erklärt uns Karin Prien, schulpolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion.

Elbvertiefung: Frau Prien, im Moment zählt beim Wechsel an eine weiterführende Schule ja vor allem das Wohnortprinzip ...

Karin Prien: Dieses Prinzip kollidiert mit den verschiedenen Profilen, die sich die Schulen – auch auf Wunsch der Politik – zugelegt haben. Wenn eine Schule ein besonderes inhaltliches und pädagogisches Konzept bieten soll oder will, dann aber nur Schüler aus der direkten Nachbarschaft aufnehmen darf, führt die Profilierung ins Leere. Und gewaltig ungerecht gegenüber anderen Schülern ist das auch.



EV: Sie schlagen ein geändertes – und möglicherweise etwas gerechteres – Aufnahmeverfahren vor. Wie soll das aussehen?

Prien: Schulen sollen die Möglichkeit bekommen, 40 Prozent der Schüler selbst auszuwählen. Dieses "besondere Aufnahmeverfahren" ist übrigens keine neue Idee. Dazu startete schon 2008 ein Versuch mit 13 Schulen. Der dann aber von Schulsenator Ties Rabe 2011 vorzeitig beendet wurde ...

EV: Auf diese Weise könnten sich Schulen mit ihren Schwerpunkten, musischen, sprachlichen oder interkulturellen, besser profilieren.

Prien: Auch die Stadtteilschulen in ihrer Akzeptanzkrise könnten davon gewaltig profitieren. Gleichzeitig wären davon aber nur 40 Prozent der Schülerschaft betroffen, sodass der Wettbewerbsdruck für die Schulen auch nicht zu groß würde. Und die Eltern hätten auch einen entscheidenden Vorteil.

EV: Welchen denn?

Prien: Sie müssten ihren Wohnort (oder den angeblichen Wohnort) nicht nach dem Standort der Wunschschule aussuchen. Genau das passiert nämlich immer häufiger. Da wird getrickst, mit zweiten Wohnsitzen und einem Umzug zur Oma. Das ist wirklich unwürdig und keine gute Entwicklung.

Angeklagter im Fall Tayler weist Vorwürfe zurück

Der Fall des 13 Monate alten Tayler, der an schwersten Kopfverletzungen und Hirnblutungen starb, erschütterte vergangenen Dezember die Stadt. Seit Freitag steht der damalige Lebensgefährte der Mutter vor Gericht. Er soll das kleine Kind zu Tode geschüttelt haben. "Michael Q. ist ein biederer Typ. Er trägt eine randlose Brille und ein schlichtes hellblaues Shirt über der fülligen Figur", beschreibt Kollegin Elke Spanner auf ZEIT ONLINE den Angeklagten. Dieser wies die Vorwürfe zu Prozessbeginn zurück: "Ich habe Tayler nicht geschüttelt. Ich habe ihn geliebt wie meinen eigenen Sohn." Stockend las er aus einer vorbereiteten Erklärung vor, sein Anwalt musste ihm assistieren. Das Landgericht muss sich nun damit beschäftigen, was genau am Nachmittag des 12. Dezembers passierte, bevor Michael Q. den Rettungswagen rief – und auch mit weiteren Ungereimtheiten in der Geschichte. Zum Beispiel der Frage, warum der Hauptverdächtige eine Woche nach Taylers Tod nach Spanien in den Urlaub flog. Heute geht der Prozess weiter; das Urteil wird Anfang Dezember erwartet. Mehr über den Prozess, das Verhältnis des Angeklagten zu Taylers Mutter und die Rolle das Jugendamts finden Sie hier auf ZEIT ONLINE.







Will "Aida" weg?

Sicher, der Hafen ist immer noch das Sinnbild für die Hamburger Wirtschaft. Doch einfach war das Geschäft in den vergangenen Jahren nicht – und wird es wohl so schnell auch nicht wieder werden, auch wenn die Stadt fleißig die Elbvertiefung plant (nein, das hat nichts mit uns zu tun) und in den Ausbau von Hafen und Schienennetz investiert (Stichwort: Hinterlandanbindung). Denn hohe Verluste, steigende Risiken und Insolvenzen (wie gerade bei Hanjin) prägen das Bild in der internationalen Schifffahrt. Zu diesem Ergebnis kommt nun auch eine Branchenanalyse des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes. "Die Branche leidet weiterhin an Überkapazitäten, Fracht- und Charterraten sind auf einem Rekordtief. Die Containerschifffahrt ist mit ihrer größten Krise konfrontiert", so das Fazit. Und auch im Bereich Tourismus läuft es derzeit nicht rund auf den Gewässern der Stadt: Wie das "Hamburger Abendblatt" wissen will, soll die "AIDAprima" mit Platz für 3300 Passagiere zur Wintersaison 2017/18 im Mittelmeer starten – und nicht, wie bislang geplant, von der Elbe aus bei wöchentlichen Rundreisen nordeuropäische Metropolen anlaufen. Damit wäre das Angebot ganzjähriger Kreuzfahrten ab Hamburg schon nach einem Jahr gescheitert, erst beim Hafengeburtstag im Mai war das Schiff von der Nachwuchsschauspielerin und Til-Schweiger-Tochter Emma getauft worden. Die Reederei will sich dazu am Donnerstag äußern.





Fatih Akin nimmt den Handschuh auf

Mehr Lokalkolorit geht nicht! Der Hamburger (!) Filmemacher Fatih Akin will das Buch "Der goldene Handschuh" des Hamburger (!!) Autors Heinz Strunk verfilmen, das – natürlich – in Hamburg (!!!) auf der Reeperbahn spielt. In der halb dokumentarisch, halb fiktiven Erzählung geht es um den legendären Frauenserienmörder Fritz Honka, der in den 1970er Jahren in der Kiez-Kult-Kneipe mit dem Namen des Buchtitels seine Opfer fand. Allerdings wird der Film erst das übernächste Projekt von Akin, wie dieser am Freitagabend in der "NDR Talk Show" erzählte. Jetzt kommt am Donnerstag erst einmal die Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs "Tschick" in die Kinos, danach dreht er ab 20. Oktober noch mit Hollywoodstar Diane Kruger das Drama "Aus dem Nichts". Schauplatz ist ebenfalls Hamburg. Und dem "Hamburger Abendblatt" steckte Akin: "Ich würde gerne einen ›Tatort‹ mit Sibel Kekilli drehen." Das verstehen wir. "Und einen mit Til Schweiger", sagte er dann noch. Wir machen schnell weiter mit dem Mittagstisch.

Mittagstisch

Geschliffener Beton Selten wurde in Deutschland so viel geplant und gebaut wie in der vergangenen Zeit. Wie aber sieht sie aus, die Stadt der Zukunft? Wie wollen wir zusammen leben? Mit diesen Fragen setzt sich die Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung (HCU) auseinander, die seit 2014 in der HafenCity residiert. Speisen kann man hier auch. Der täglich wechselnde Menüplan der Mensa, die vom Hamburger Studierendenwerk betrieben wird, bietet etwa Kartoffelpuffer mit Apfelmus für 2,60 Euro, Rinderbraten mit Spätzle und Brechbohnen für 9 Euro oder veganes Süßkartoffelcurry mit Kichererbsen und Kurkumareis für 1,10 Euro pro 100 Gramm. Auch Salate und Nachspeisen kann man hier erstehen, die Qualität ist ordentlich. Vieles wird frisch in der Küche zubereitet und nur einiges zentral angeliefert. Ausblick auf die kommende Architektur gibt der Speiseraum – die Haustechnik an der Decke liegt frei. Und auf der Terrasse mit Blick über den Baakenhafen sitzt man lässig auf langen Holzbänken an Tischen aus geschliffenem Beton. HafenCity Universität Hamburg, Überseeallee 16, Mo. bis Fr., 11 bis 15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Kino: Vor 30 Jahren ins Leben gerufen, hat sich das Fantasy Filmfest von einer Underground-Veranstaltung zum größten Festival für mehr oder weniger schaurige Genrefilme gemausert. Heute laufen etwa der japanische Weltraumkakerlakenfilm "Terra Formars" und das Drama "Imperium", in dem Daniel Radcliffe einen FBI-Agenten unter Neonazis spielt. Na, das ist doch mal eine bunte Mischung.

Savoy Filmtheater, Steindamm 54, 16.45 Uhr "Terra Formars", 21 Uhr "Imperium", Tickets 10 Euro

After-Work-Gesang: Nach dem Feierabend mal nicht auf dem Sofa fläzen, sondern Bühnenluft schnuppern – warum nicht? Sarah Matberg, Musicaldarstellerin im beliebten Kiez-Theaterstück "Heiße Ecke", lädt zum "Musical After Work"-Abend auf der "MS Stubnitz" ein. Ob Gesangsprofi, Nachwuchstalent oder einfach nur Karaoke-Fan: Jeder darf sich das Mikro schnappen und drauflossingen.

"MS Stubnitz", Kirchenpauer Straße 29, 19 Uhr, Eintritt frei

Rolli-Abend im Miniaturwunderland: Einen Blick auf die detailreichen Welten des Miniaturwunderlandes zu werfen ist für Rollstuhlfahrer nicht leicht, in der Ausstellung herrscht oft reges Gedränge. Heute aber gibt es freie Sicht: Ab 18 Uhr steht die Anlage ausschließlich Rollstuhlfahrern und schwerstbehinderten Menschen offen.

Miniaturwunderland, 18 bis 20 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro und gilt inklusive einer Begleitperson

Richtig entscheiden: Sekt oder Selters, Kind oder Karriere? Entscheidungen, große und kleine, bestimmen unser Leben – privat wie beruflich. Wie man in letzterem Fall die richtige Wahl trifft, das weiß Hartmut Walz: Der Wirtschaftswissenschaftler zeigt anhand von konkreten Fällen auf, wo typische Stolpersteine im Berufsleben verborgen liegen. Hingehen – oder nicht – oder doch?

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 19 Uhr, Eintritt 7,50 Euro

Was kommt

Theater: Am Donnerstag feiert das Stück "Glaube, Liebe, Hoffnung" Premiere: Frei nach Ödön von Horváth erzählt die tänzerische Inszenierung von Regisseur Helge Schmidt die Geschichte der hoch verschuldeten Elisabeth, die aus finanzieller Not heraus langsam ihre Würde verliert und schließlich in die Kriminalität abrutscht.

Lichthof Theater, Mendelssohnstraße 15, Donnerstag, 20.15 Uhr, weitere Vorstellungen am Freitag und Samstag, Tickets kosten 8 bis 18 Euro

Kino: Beim Shortfilm-Slam buhlen sechs kurze Filme unterschiedlichster Couleur um die Gunst der Zuschauer – professionelle Produktionen und Amateurfilmchen ergeben zusammen eine bunte Mischung, nach jedem Film vergibt eine aus dem Publikum ausgewählte Jury Noten von 1 bis 10. Der Gewinner darf sich am Ende über einen Gutschein der Filmschule Berlin-Hamburg freuen.

Zeise Kino, Freitag, 22.30 Uhr (der Vorverkauf startet 3 Tage vorher!)

Nacht der Kirchen: Wann waren Sie zuletzt in der Kirche – und haben dabei Jazzmusik, Musicaleinlagen oder Comedy-Lesungen gelauscht? Bei der Nacht der Kirchen stehen 120 Gotteshäuser in Hamburg offen und werden zu kulturellen Spielstätten. Das Motto in diesem Jahr verspricht schon mal gute Stimmung: "Lebe! Liebe! Lache!"

Kirchen in ganz Hamburg, Samstag, 19 bis 24 Uhr, Eintritt frei

Lesung: Colm Tóibín ("Brooklyn") stellt sein Buch "Nora Webster" (Hanser) vor, die aufwühlende Geschichte einer einfachen und doch außergewöhnlichen Frau, die im provinziellen Irland der 1960er Jahre versuchen muss, sich in einem selbst bestimmten Leben als Frau und Mutter von vier Kindern zurechtzufinden Literaturhaus, Schwanenwik 38, Dienstag, 19.30 Uhr, 8 bis 12 Euro

Harbour Front Literaturfestival: Und noch viel mehr Lesungen – vom Mittwoch an bis zum 24. Oktober stellen rund um den Hamburger Hafen zum 8. Mal deutsche und internationale Autorinnen und Autoren ihre Werke vor. Im Zuge des Programms "Flandern & die Niederlande. Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2016" sind auch die niederländischen Bestsellerautoren Connie Palmen, Cees Nooteboom, Leon de Winter und Herman van Veen in Hamburg. Tickets für Veranstaltungen in dieser Woche gab es, Stand gestern, unter anderem noch für Jonas Jonasson (!), Ian Kershaw, Rita Falk, Kirsten Boie (bekommt das "Hamburger Tüddelband" für den besten Geschichtenerzähler des Jahres), Tanya Stewner, Dora Heldt, Ronja von Rönne sowie Yannis Varoufakis und Robert Habeck. Und wer schon bis zum kommenden Montag denkt, könnte sich eine Karte für Rocko Schamoni sichern; leider liest zur selben Zeit aber auch Thomas Fischer, Richter am Bundesgerichtshof und Kolumnist bei ZEIT ONLINE ("Fischer im Recht"). Beim Debütantensalon sind Nachwuchsautorinnen und -autoren zu entdecken, unter ihnen wird der mit 10.000 Euro dotierte Klaus-Michael Kühne Preis vergeben. Hier geht es zum ganzen Programm







Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Aimen Abdulaziz-Said schreibt bei ZEIT ONLINE die HSV-Kolumne

Der HSV war gegen Bayer Leverkusen nah dran am ersten Saisonsieg. Bis etwa zehn Minuten vor dem Ende führten die Hamburger durch ein Tor von Neuzugang Bobby Wood mit 1:0. Dann folgte die Galavorstellung des Bayer-Neuzugangs Joel Pohjanpalo, der innerhalb einer knappen Viertelstunde drei Tore zum 3:1-Endstand schoss. Der HSV hat aber trotz des Ergebnisses ein gutes Spiel gezeigt, das Anlass zur Hoffnung gibt. Nächsten Sonnabend kommt der RB Leipzig ins Volksparkstadion.



Erik Hauth bloggt über den FC St. Pauli

Drama, Baby! Der FC St. Pauli krönt eine engagierte Leistung gegen Arminia Bielefeld mit einem Last-Minute-Tor durch den Neuzugang Sahin in der 90. Minute zum 2:1-Heimsieg – dem ersten Sieg in dieser Saison überhaupt. Statt Sommerkick gab es einen heißen Fight des bis dahin Tabellenletzten zu sehen, der auch auf den Rängen für rekordverdächtige Lautstärke sorgte. Vor allem in der zweiten Halbzeit spielte St. Pauli die Bielefelder kraftvoll an die Wand. Für den FCSP hat nun die Saison so richtig begonnen.





Meine Stadt

Fliegende Teppiche in der Speicherstadt © picsession via Instagram

Ausgekickt hat es sich bald für das "Wunder von Bern". Das Musical wird am 5. Januar zum letzten Mal gespielt, wie Stage Entertainment gestern bekannt gab. Welches Stück dann folgt, will das Musical-Unternehmen Mitte Oktober mitteilen. Besonders lange dauerte die Spielzeit für die Geschichte um den WM-Gewinn von 1954 nicht: Erst seit November 2014 und damit noch keine zwei Jahre läuft das Fußball-Musical, für das extra ein Neubau neben dem Dauerbrenner "Der König der Löwen" errichtet wurde. Diese Raubtiere sind übrigens deutlich ausdauernder: Sie brüllen bereits seit 15 Jahren.

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de.

