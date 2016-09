Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

auf meine gestrige Frage, wie es sich erkläre, dass am Wochenende unzählige Autofahrer trotz (oder gerade: wegen?) aller Warnungen lemminghaft den nächsten Stau aufgesucht hätten, meldeten sich nur solche Betroffene, die den Stau geschickt vermieden hatten. Alle anderen schwiegen schamvoll oder lesen diesen Letter nicht – was umgekehrt sehr für Sie spricht, liebe Leserinnen und Leser.

Einige Aufregung dagegen verursachte das Interview mit der schulpolitischen Sprecherin der CDU, Karin Prien, die für ein geändertes Aufnahmeverfahren an weiterführenden Schulen plädierte: Schulen sollten die Möglichkeit bekommen, sagte sie uns, 40 Prozent ihrer Schüler selbst auszuwählen, und nicht wie bisher ausschließlich danach gehen zu müssen, ob die Kinder in der Nähe wohnen.

Diese "freie Schulwahl", warnte ein Leser, "würde die ohnehin gravierende soziale Entmischung weiter verschärfen und die bestehende soziale Ungleichheit (auch) bei Kindern verfestigen bzw. vertiefen". Andere sahen eher die Chance, dass dadurch "bestimmte Viertel wenigstens auf dem Pausenhof sozial besser gemischt würden", und wiesen darauf hin, dass private Schulen ihre Klientel längst selbst aussuchen dürften, "zum Vorteil aller".



Wie es aber auch – zumindest vor den Schultoren – aussehen kann, wenn Schulen ihre Schüler selbst aussuchen dürfen und diese von weiter her anrücken, schilderte uns unsere Kollegin Sigrid Neudecker.



"Wir wohnen neben einer katholischen Privatschule, die sich ihre Schüler frei aussuchen darf bzw. vice versa. Sie sucht sich offensichtlich vor allem Schüler aus dem bekanntlich hochalpinen Umland Hamburgs aus, die dann jeden Morgen von großen, allradangetriebenen Fahrzeugen zur Schule chauffiert werden müssen. Diese armen Bergkinder sind offensichtlich so schwach, dass sie nicht einmal die letzten 100 Meter von der Kreuzung bis zur Schule allein zu Fuß schaffen, sie müssen von den Kleinpanzern bis direkt vor das Schultor gebracht werden. Dabei kommen einander all die Kleinpanzer so nachhaltig in die Quere, dass dieser Stau nur mit ausgiebigem Hupen zu beheben ist. Es hupt also der eine Panzerfahrer den anderen für das Verhalten an, das er selbst an den Tag legt ...

Das einzig Gute an dieser freien Schulwahl: Unsere gesamte Nachbarschaft muss morgens nicht mehr auf die Uhr schauen. Es wird mit dem ersten Hupton: 7.45 Uhr."

An Initiativen, die es andernorts bereits gibt, um ebenjenen Schul-Shuttle-Verkehr einzudämmen ("Bus mit Füßen"): nicht zu denken. Die einzig verbliebene Hoffnung der Anwohner dieser Schule ist ein Hupverbot für katholische Kleinpanzerfahrer.

Und wir machen mit den Autos gleich weiter.

Umfrage: Tief Luft holen?

Schlechte Luft ist schon lange ein Thema in deutschen Großstädten, auch in Hamburg. Dass sich da etwas ändern muss, ist klar. Dass kaum ein Amtsträger etwas ändern will, ist auch klar – nur wenige möchten sich gerne mit Automobilindustrie und Autofahrern anlegen. Auch deshalb muss der von "Spiegel Online" zitierte Vorschlag des Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU), die Kommunen sollten bei zu hohen Stickoxidwerten doch ein Fahrverbot einführen, mit Vorsicht genossen werden. Schließlich könnte Dobrindt, statt den Schwarzen Peter weiterzureichen, doch zum Beispiel seinen Widerstand gegen die von Umweltverbänden geforderte "Blaue Plakette" für ganz Deutschland aufgeben. Doch unabhängig von der Frage, was Dobrindt für Deutschland plant (und ob überhaupt etwas), dürfte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sich bestätigt fühlen. Er hatte im Sommer Fahrverbote ins Gespräch gebracht und Autokäufer quasi vor Dieselfahrzeugen gewarnt – um dann vom Ersten Bürgermeister Olaf Scholz via NDR abgewürgt zu werden: Fahrverbote werde es mit ihm nicht geben, so der Erste. Wir Bürger können diese heitere Runde der Verantwortungsschieberei nur verfolgen, während wir uns womöglich die eine oder andere Atemwegserkrankung einhandeln. Was uns aber interessieren würde: Wie sehen Sie, liebe Leser, das eigentlich? Sollten weiter Dieselfahrzeuge durch unsere Stadt fahren dürfen? Oder ist Ihnen das egal? Und mit was fahren Sie eigentlich selbst ...? Zu unserer knackig-kurzen Umfrage kommen Sie hier

Zwei Wochen Zusatzlärm

Fluglärm ist keine schöne Sache. Weshalb man sich am Hamburger Flughafen normalerweise bemüht, möglichst wenige Flieger Richtung Alsterdorf und Innenstadt starten und landen zu lassen – laut Angaben des Flughafens laufen nur drei Prozent des Flugverkehrs im Jahr über diese Route. Doch seit gestern Morgen "starten die Flugzeuge im gefühlten 5-Minuten-Takt über die Stadtteile rechts der Alster", schreibt uns ein Leser. Der Lärm sei so groß, dass Schüler in den Schulen sich im Unterricht anschreien oder konsterniert schweigen müssten – schließlich sind dank des überraschenden Spätsommers alle Fenster geöffnet. Grund für das erhöhte Flugaufkommen: die jährliche Sanierung der Start- und Landebahnen. Die sei wieder dringend nötig, erklärt Janet Niemeyer, Sprecherin des Flughafens, unter anderem weil der Gummiabrieb der Flugzeugreifen einen klebrigen Film auf den Start- und Landebahnen hinterlässt. Deshalb werden die beiden Bahnen einmal pro Jahr im Wechsel für zwei Wochen gesperrt und saniert, während der Verkehr über die andere Bahn abgewickelt wird. Für die Sanierung benötigt man trockenes, warmes Wetter, deshalb liegen die optimalen Zeitfenster dafür im Mai/Juni und im September. Aber könnte man nicht beide Bahnen in den Ferien sanieren, um die Schüler zu schonen? Leider nicht: Zur Urlaubszeit ist am Flughafen ganz besonders viel los, das gäbe Chaos. Da fällt uns nur noch eine Lösung ein: Hitze-Fluglärm-frei!

Datenschutz als Wettbewerbsvorteil

Morgen beginnt der Deutsche Juristentag in Essen. Den Hamburger Justizsenator Till Steffen (Grüne)treibt dabei unter anderem die Frage um, wie man das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) so modernisieren kann, dass es Bürger auch im digitalen Zeitalter angemessen schützt. Dabei erwähnte er dem "Hamburger Abendblatt" gegenüber die Möglichkeit, ein Gütesiegel für den Datenschutz einzuführen. Wir haben Hamburgs obersten Datenschützer (offizieller Titel: "Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit"), Johannes Caspar, dazu befragt.



Elbvertiefung: Was halten Sie von der Idee, ein Prüfsiegel für den Datenschutz einzuführen, das zeigt, welche Anbieter Daten sammeln und wofür sie benutzt werden?

Johannes Caspar: Ich begrüße diese Idee ausdrücklich. Meine Dienststelle hat gegenüber der Senatskanzlei und der Justizbehörde bereits vor Monaten einen Vorschlag gemacht, wie ein hamburgisches Datenschutzgütesiegel ausgestaltet werden könnte. Wir hatten und haben dabei vor allem auch die Start-up-Szene im Blick. Viele junge Unternehmen mit innovativen, datengetriebenen Geschäftsmodellen wenden sich bereits heute an uns, weil sie Beratung und Rechtssicherheit in dem rechtlich komplexen Bereich des Datenschutzes wünschen. Das Gütesiegel macht es möglich, dass der Datenschutz künftig als verlässlich dokumentierter Wettbewerbsfaktor eingesetzt werden kann und Unternehmen mit einem guten Datenschutzkonzept ebenso profitieren wie die Kunden, die Wert auf den Schutz ihrer Daten legen.

EV: Schon heute werden die Zugriffsrechte von Anwendungen bei der Installation abgefragt – den meisten Nutzern scheint es aber nicht wichtig genug zu sein, um die Applikationen im Zweifelsfall nicht zu installieren. Würde ein Siegel einen großen Unterschied machen?

Caspar: Ja, denn die Erteilung eines Siegels wäre davon abhängig, dass Produkte und Dienstleistungen effektiv die Betroffenenrechte beachten bzw. technisch minimalinvasiv sind. Nach unserer Konzeption wäre ein Datenschutzgütesiegel kein Feigenblatt. Es würde auf einem konkreten technischen und rechtlichen Anforderungskatalog beruhen, dessen Einhaltung regelmäßig von einer unabhängigen Stelle überprüft werden müsste.



EV: Gibt es Ihrer Meinung nach bessere Möglichkeiten, die Nutzer über den Verbleib ihrer Daten aufzuklären?

Caspar: Bereits heute sind natürlich die Unternehmen gesetzlich verpflichtet, umfassend über Umfang und Zweck der Datenverarbeitung aufzuklären. Allerdings werden Verstöße aus ganz unterschiedlichen Gründen viel zu selten geahndet. Zudem existiert kein echter Markt bezüglich eines Wettbewerbs um das datenschutzfreundlichste Angebot. Ein Gütesiegel kann dies ändern. Ein Gütesiegel würde präventiv und nicht repressiv wirken und Transparenz herstellen.

Von Delfinen und Selfies

Eigentlich, das wissen unsere aufmerksamen Leser natürlich, sind wir nun an der Stelle für Heiteres und Buntes angelangt. Was würde sich da mehr anbieten als die Geschichte über den Delfin, der gerade Kiel in Aufregung versetzt? Es ist zwar nicht das erste Mal, dass ein Delfin die Kieler Förde besucht. Aber es scheint ein neugieriges Tier zu sein, das sich Booten und Schwimmenden gern nähert und schon einigen Kielern durch reine Anwesenheit große Freude bereitet hat – klar, kennen wir zutrauliche Delfine doch eher aus dem Fernseher. Schade nur, dass sich nun die Polizei bemüßigt sieht, allen Delfinados noch einmal nahezubringen, dass man nicht einfach in Schleusen springen darf, um mit dem Tier zu schwimmen, zu reden, sich mit ihm zu fotografieren und dabei zu singen – selbst wenn Flipper persönlich wartet, beeinträchtigt das den Schiffsverkehr. Und ein Delfin ist kein Kuscheltier. Wird es ihm zu viel mit der Aufmerksamkeit und kommt man ihm so nahe, dass er sich bedrängt fühlt, kann er sich auch wehren (auch wenn das im Fernsehen niemals passiert). All das wissen Sie natürlich auch. Und das soll Sie selbstredend nicht davon abhalten, sich den Delfin in Kiel mal anzuschauen, wenn Sie unbedingt wollen. Ist ja schließlich kein Stau auf der Strecke, oder?

Mittagstisch

Stunden unter gelben Schirmen Was schöne Orte mit Industriecharme angeht, so wurde an dieser Stelle schon der Platz am Museum der Arbeit in Barmbek empfohlen. Dort befindet sich auch das LüttLiv in der Zinnschmelze. Auf dessen von Hecken eingefasster und mit Kies bestreuter Terrasse kann man zwischen Sonnenblumen und gelben Schirmen Stunden verbringen, während die idyllische Ruhe nur von der U 3 unterbrochen wird, die sich am nahen Bahnhof in die Kurve legt. Das fröhlich gemischte Publikum lässt sich selbst gemachte Limo (3,90 Euro), den extrem leckeren Frikadellen-Burger "nach Familienrezept" (9,90 Euro), das Ofengemüse "Gartengold", den Salat "Marktglück" oder hausgemachten Kuchen schmecken. Die meisten Speisen bestehen aus regionalen und saisonalen Produkten, und es gibt sie auch als lütte Portion für 2 Euro weniger. Standards finden sich dort, ebenso wie eine wechselnde Mittagskarte und ein Gericht der Woche, abends Sandwiches. Bei den Getränken stehen Biobier und verschiedene Weine auf der Karte, die mit hilfreichen Beschreibungen versehen sind, wie "Verwöhnt die Seele". Das trifft auf das ganze Restaurant zu. LüttLivBarmbek, Maurienstraße 19, 22305 Hamburg; Dienstag bis Freitag 11–23 Uhr, Samstag und Sonntag 13–23 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Kindertheater: Ein Puppenspiel-Klassiker, der wohl niemals alt wird: Das Krokodil hat furchtbares Heimweh, Seppel und Kasper versuchen es zu trösten – ob das Krokodil am Ende wieder lachen kann? Die Antwort gibt’s im Kasperltheater Villa Kunterbunt.

Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 10.30 Uhr, Eintritt: Kinder 3 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), Erwachsene 5 Euro, Erzieher 3,50 Euro

Ausstellung: Wegwerfen? Nö. Silvia von Pock verarbeitet Trinkhalme, Einkaufstüten oder Heftklammern zu Kunstwerken – und setzt mit dieser Zweckentfremdung von Alltagsgegenständen ein klares Zeichen fürs "Upcycling". Dabei werden aus vermeintlichem Abfall neue Produkte. Bis zum 22. September sind Silvia von Pocks Werke im Wilhelmsburger Wälderhaus zu sehen.

Wälderhaus, Am Inselpark 19, 10 bis 17 Uhr, Eintritt für Erwachsene 5,10 Euro (ermäßigt 4,30 Euro), Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei | Kinder von 7 bis 16 Jahren 2,70 Euro

Was kommt

Verlosung: Das ZEITmagazin is coming home! Geboren in Hamburg, kehrt das Magazin aus Berlin zurück an die Elbe. Seit Frühjahr 2016 erscheint zweimal im Jahr eine Lokalausgabe, die sich Stil und Lebensgefühl in der Hansestadt widmet. Am nächsten Mittwoch, dem 21. September, diskutiert Tillmann Prüfer, Style Director des ZEITmagazins, mit dem international renommierten Designer Peter Schmidt im stilwerk Hamburg. Schmidt spricht über gelungenes Design, die zukünftigen Herausforderungen der Branche – und gibt Einblick in seine besondere Beziehung zur Hansestadt. Sie möchten dabei sein? Wir verlosen 5x 2 VIP-Plätze. Schreiben Sie uns einfach bis morgen um 12 Uhr eine E-Mail an elbvertiefung@zeit.de.

stilwerk, Große Elbstraße 68, 20 Uhr

Thementag: Mit Ruanda verbinden viele einzig den Genozid, der das Land in die internationalen Nachrichten brachte. Die ruandische Botschaft und das Honorarkonsulat wollen nun zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und dem Hamburger Völkerkundemuseum an dem Image arbeiten und zeigen, dass sich das Land geändert hat – mit einem "Ruanda-Tag".

Museum für Völkerkunde Hamburg, Rothenbaumchaussee 64, das Programm beginnt um 9 Uhr, im Foyer gibt es durchgängig die Möglichkeit, mit NGOs und anderen Ansprechpartnern in Kontakt zu treten

Schnack

Neulich am Blumenstand des Flottbeker Wochenmarktes: Dame: "Oh, von diesen blauen Blumen brauche ich unbedingt noch welche. Die haben wir auch an unserem Haus auf Mallorca." Blumenfrau: "Dann haben Sie aber doch schon welche." Dame: "Aber auf unserem Alstergrundstück wachsen die nicht." Gehört von Reinhard Freese

Meine Stadt

So umfahren echte Hamburger den Stau. © Michael Kobienia





