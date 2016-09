Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

immer wieder erreichen mich Mails von Joggern, die sich von Hunden bedrängt fühlen und sich über die Untätigkeit der danebenstehenden Besitzer ärgern, oder von Spaziergängern, die fragen, wieso sie so achtsam durch den Jenischpark gehen müssen, als handle es sich um den Jurassic Park, nur weil dort Menschen, die ihre Hunde ausführen, denken, sie müssten ihre Lieblinge nicht an die Leine nehmen (das tut man mit Kindern doch schließlich auch nicht!). "Wäre das nicht mal ein Thema?", schrieb neulich eine Leserin. "Ich will nicht mehr zwischen Kothaufen spießrutenlaufen." Ein anderer hingegen mailte: "Wieso akzeptieren die Hundehasser nicht, dass die meisten Tiere klüger sind als sie? Wann machen Sie denn endlich mal was darüber?"

Okay. Wir machen was. Aus gutem Grund. Hamburg ist nämlich Boomtown für Hunde. Noch nie gab es so viele in der Stadt.

Wieso? Sind die Hamburger sonst so einsam? Und falls ja: Wieso ist der Mops in Eimsbüttel beliebt, und in Bergedorf verehrt man den Deutschen Schäferhund? Das und vieles mehr fragten sich die Kollegen der ZEIT:Hamburg. In einem Hunde-Spezial lassen sie auch eine Tierpsychologin zu Wort kommen. Und diskutieren aus, ob der Hund in der Stadt nun eher ein Glück ist – oder doch ein Problem. Morgen gibt es die neue ZEIT:Hamburg am Kiosk, heute Abend schon digital.

Terrorverdacht vor Hamburgs Toren

Kommt der Terror des IS näher? Gestern wurden nur wenige Kilometer von Hamburgs Grenzen entfernt drei Terrorverdächtige festgenommen. In einer groß angelegten Razzia holten Spezialeinsatzkräfte drei Syrer zwischen 17 und 26 Jahren aus Flüchtlingsunterkünften in Ahrensburg, Großhansdorf und Reinfeld. Die Männer, die im November über die Balkanroute nach Deutschland kamen, stehen im Verdacht, Abgesandte des IS zu sein. "Es könnte sich also insoweit um eine Schläferzelle handeln", so Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der auch einen Bezug zu den Pariser Attentaten, bei denen im November 130 Menschen starben, nicht ausschließt. Es gebe Hinweise, dass sowohl die Schlepperorganisation wie auch die Werkstatt, aus der die Ausweispapiere stammen, dieselbe sei, die auch die Pariser Attentäter nutzten. Konkrete Aufträge des IS habe es bislang den Ermittlungen nach keine gegeben, eine Gefahr sei von den Männern zu keiner Zeit ausgegangen. Die Sicherheitsbehörden hätten aber durch die Festnahme "denkbare Gefahren" abwenden wollen, so de Maizière. Gestern Morgen wurden die drei Verdächtigen von Hamburg nach Karlsruhe geflogen, wo sie am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Mehr dazu bei den Kollegen von ZEIT ONLINE

Mehr Personal in Jobcentern - oder nicht?

Das Versprechen war ein großes: Mehr Personal in den Jobcentern. 200 Stellen wollte Arbeits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard für Hamburg zusätzlich schaffen, um Langzeitarbeitslosen, aber auch Geflüchteten bei der Integration in den Arbeitsmarkt mehr Unterstützung zukommen lassen zu können. Neun Monate nach der Ankündigung ergab eine Kleine Anfrage der Linken nun aber, dass es keine reelle Aufstockung gegeben habe. Stattdessen sei die Zahl der Stellen im Jobcenter zwischen Dezember und Juli sogar noch gesunken: von 773 auf 767,5. "Das Versprechen, die Personaldecke in den Jobcentern zu erhöhen, war nichts als Blendwerk", sagt Inge Hannemann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Enrico Ickler, Sprecher von Senatorin Leonhard, hält dagegen: Doch, die Stellen kämen. Allerdings seien diese zu einem Zeitpunkt kalkuliert worden, als der Andrang im Jobcenter ein anderer gewesen sei als heute. Besetzt aber werde "bedarfsgerecht", dieser Prozess werde sich über den Jahreswechsel hinaus erstrecken. Den Großteil ihrer Aufgaben bei den 100 Stellen, für die man zuständig sei – die andere Hälfte liegt in der Verantwortung der Bundesanstalt für Arbeit –, habe die Stadt aber bereits erfüllt: 17 Mitarbeiter seien eingestellt, weitere 70 ausgewählt worden. Wann die Auserwählten anfangen, erfuhren wir nicht.

Investorengeld im Eimer

Als Privatmensch den großen Reibach mit der Vermietung von Containern machen? Klingt skurril. Mehr als 9000 Investoren haben es dennoch probiert und sind damit auf die Nase gefallen. Seit Ende Mai ist klar: Das Unternehmen ist insolvent, und die Anleger müssen um ihr Geld bangen. Es geht um etwa 350 Millionen Euro. Die Investoren hatten per Direktinvestment ihr Geld in Container angelegt, die über das Hamburger Unternehmen Magellan Maritime Services an weltweit agierende Reedereien vermietet wurden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit wollte Magellan die Container von den Anlegern zurückkaufen und versprach diesen dafür satte Renditen von mehr als sechs Prozent. Ein Geschäftsmodell, das sich jetzt als Milchmädchenrechnung entpuppen könnte. Laut Informationen des "manager magazins" deckten die Containermieten die Summen nicht, die den Anlegern garantiert worden seien. In einer anwaltlichen Einschätzung des Modells seitens der Kanzlei CMS Hasche Sigle, die dem "manager magazin" vorliegt, heißt es sogar "Die Differenz zum vereinbarten Tagesmietsatz gleicht Magellan über den von den Investoren gezahlten Kaufpreis aus." Hat Magellan also mit dem sogenannten Schneeballsystem agiert, einer Form des Kapitalanlagenbetrugs? Wir haben mit Ariane Lauenburg von der Stiftung Warentest gesprochen.

Elbvertiefung: Das Containerunternehmen Magellan Maritime Services ist insolvent, die Anleger bangen um ihr Geld. Waren die Investments aufgrund des Geschäftsmodells von vornherein zum Scheitern verurteilt?

Ariane Lauenburg: Nein. Stimmen Nachfrage und Preise, lässt sich mit solchen Investments durchaus Geld verdienen. Anleger müssen aber wissen, dass ein Containerkauf Risiken birgt. Kriselt der Markt, sinkt die Nachfrage nach Containern. Die Reedereien zahlen dann weniger Miete für die Container, was für Anleger Verluste bedeutet. Selbst wenn ein Containeranbieter Anlegern Garantiezahlungen angeboten hat, können diese sich dann nicht in Sicherheit wiegen. Denn Garantien nutzen nichts, wenn der Garantiegeber ausfällt.



EV: Gibt es Warnsignale, an denen Anleger bemerken können, dass etwas am Geschäftsmodell nicht koscher ist?



Lauenburg: Laien können kaum erkennen, ob ein Geschäftsmodell seriös ist. Gibt ein Anbieter keinen Prospekt heraus, in dem die Risiken der Anlage beschrieben werden, sollte man lieber verzichten. Dasselbe gilt, wenn der Anbieter im Vertrag die Mieteinnahmen nicht gesondert verwaltet, sondern sie mit seinem eigenen Vermögen vermischt.



EV: Welche Möglichkeiten, an ihr Geld zu kommen, haben die Anleger jetzt noch?



Lauenburg: Zwar hat sich der Insolvenzverwalter der Magellan Maritime Services per Gutachten bestätigen lassen, dass die Mieteinnahmen für die Container nicht direkt an die Anleger auszuzahlen sind, sondern zur Insolvenzmasse zählen. Aber das sehen wir anders. Denn die Containerkäufer sind laut uns vorliegenden Verträgen Eigentümer und Vermieter ihrer Container. Anleger sollten sich mithilfe eines Anwalts gegen die Vereinnahmung ihrer Containermieten wehren.

Einzelhandel klagt – doch auch wir haben zu klagen

Hätten wir alle mehr Geld ausgegeben, müssten die Einzelhändler jetzt nicht ihre Taschen auf der Suche nach dem letzten Euro nach außen drehen. Ganz so dramatisch schildert der Einzelhandelsverband Nord die Lage zwar nicht, geklagt wird aber dennoch. Das Wetter sei schuld, es habe dafür gesorgt, dass Kleidung und Schuhe zu Ladenhütern wurden und jetzt zu Billigpreisen – also im offiziell abgeschafften Schlussverkauf – noch schnell unters Volk gebracht werden müssen. Auch die Online-Einkäufer bekommen ihr Fett weg, unterstütze deren Bequemlichkeit doch den Leerstand in den Innenstädten. Liebe Einzelhändler, auch wir haben Grund zur Klage: Denn wenn das Modell des Lieblingshemdes, kaum hat man das mit der idealen Schulterweite und Ärmellänge gefunden, plötzlich nicht mehr produziert wird ("trägt kein Schwein mehr"), wenn die Lieblingsjeansmarke auf einmal mit Schnitten und Größentabellen daherkommt, die vielleicht noch dem Stelzenmann passen, wenn selbst die klassischen Modelle von Saison zu Saison, von Herstellungsland zu Herstellungsland ihre Form verändern – dann macht das Einkaufen keinen Spaß mehr. Aber während wir im Winter vielleicht ohne passende Hose dastehen (und uns im Sommer die aufreibenden Anproben sparen), liebe Einzelhändler, rechnet ihr für dieses Jahr deutschlandweit immerhin noch mit einem Umsatzplus von zwei Prozent. Wir dagegen warten auf ein verlässlicheres Sortiment – auf den Trend gegen den Trend sozusagen.

In Hamburg lebt es sich – "mäßig"

Dass Hamburg wunderschön sei, eine Perle gar, das wurde oft genug besungen. An der Elbe, mit Blick auf die Kräne und dem Fischbrötchen in der Hand, da fühlt sich die Miete gleich weniger hoch und das Wetter weniger schlecht an – Lebensqualität an der Waterkant. Da versetzt es einem schon einen Stich, dass die Bausparkasse Mainz (BKM) der Hansestadt lediglich ein "mäßig" attestiert. Das Geldinstitut hat ganz Deutschland anhand von zehn Gesundheitsfaktoren abgeklopft und die Daten in einer interaktiven Karte zusammengefasst. Warum? "Die Wohngesundheit ist mitentscheidend dafür, ob man sich für einen Ort entscheidet", erklärt BKM-Sprecher André Dinzler. So nimmt die Karte unter anderem Lebenserwartung, Feinstaub, Radonwerte und die Bodenversauerung unter die Lupe. Und, damit kommen wir zu Hamburg, wer am Hafen wohnt, weiß um die Hochwassergefahr, und auch die Lichtverschmutzung in Innenstädten ist nicht neu. Aber dass ein Umzug vom Wilhelmsburg nach Ottensen das Leben statistisch um mehr als ein Jahr von maximal 81,4 auf 82,5 Jahre verlängern könnte, das, findet Dinzler, könne einem schon eine gewisse Orientierung geben. Na ja, mit Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Brandenburgs, wo laut Test die Menschen am gesündesten leben, kanndas mäßigeHamburg zwar nicht mithalten. Aber schließlich haben wir die Kreuzfahrtschiffe, unzählige Feuerwerke, den Schlagermove – oder, Moment, hängt unser ungesundes Dasein etwa damit zusammen?

Mittagstisch

Unter Touristen "Schmecken lassen!", sagt die Bedienung nicht unfreundlich, als sie die hausgemachte Minz-Limonade und den Pfefferminz-Brombeer-Tee auf dem Tisch abstellt (jeweils 4 Euro). Eine gute Viertelstunde ist seit der Bestellung vergangen, und auch nach einer halben Stunde wird von dem gleichzeitig bestellten Essen noch nichts in Sicht sein. Aber richtig: Im Wasserschloss – auf einer Halbinsel inmitten der Speicherstadt gelegen – gehen vorwiegend Touristen essen, und die haben bekanntlich Zeit. Wollen den Ausblick auf die roten Backsteingebäude genießen, noch ein Foto schießen von der Hafenrundfahrtbarkasse, die hupend und mit lachenden Gästen beladen eine Runde durch die spätsommerlichen Fleete schippert. Das hübsche Haus war lange Zeit Arbeits- und Wohnstätte der Windenwärter und -wächter, die für die Wartung und Reparatur der hydraulischen Speicherwinden zuständig waren. Das Essen der wöchentlich wechselnden Mittagstischkarte – Rinderhüfte in Rotsponjus mit Champignons und kleinen Kartoffeln sowie gebratener Seelachs auf einem asiatischen Gemüsebett mit Reis (für je 12 Euro) – kann dann aber die durch die lange Wartezeit und das Ambiente erzeugten Erwartungen nicht erfüllen. Wasserschloss, Speicherstadt, Dienerreihe 4, Mittagstisch Mo–Fr 12–17 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Literatur: Beim Harbour Front Festival wird der Hafen zur literarischen Spielwiese. In diesem Jahr sind auch Bestsellerautoren wie Mario Vargas Llosa, Cornelia Funke oder Sebastian Fitzek dabei. Die Eröffnungslesung des Niederländers Cees Noteboom heute ist zwar bereits ausverkauft – wer aber Jonas Jonasson ("Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand") lauschen möchte, könnte tatsächlich Glück haben: Gestern waren noch Tickets à 14 Euro zu haben! Audimax der Universität Hamburg, Von-Melle-Park 4, 20 Uhr

Konzert: "Here we are now, entertain us ..." Christoph Spangenberg ist ausgebildeter Jazzmusiker, sein Stil ist irgendwo zwischen Jazz und Hip-Hop zu verorten. Heute interpretiert Spangenberg auf dem Piano Songs der legendären Grunge-Band Nirvana neu. Kurt Cobain gefällt das.

Jazzclub Birdland, Gärtnerstraße 122, 21 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), Eintritt 9,40 Euro

Ausstellung: Zwei nordische Metropolen, zwei Perspektiven auf Architektur, Design, Infrastruktur und Kultur: Die Ausstellung "Hamburg–Kopenhagen" eröffnet heute, gezeigt werden Motive aus beiden Städten, die beide durch eine Konstante vereint werden – die Nähe zum Wasser. Ob auch die Radwege verglichen werden?

Hamburger Rathaus, Rathausmarkt 1, 7 bis 19 Uhr, Eintritt frei

Schnack

Kreativnacht St. Pauli. Draußen, vor einer Fotoausstellung, begrüßen sich zwei. Sie, Mitte zwanzig, klatscht ihm, Mitte dreißig, mit der flachen Hand auf den Bauch und fragt: "Na, Alter, wie geht’s?" Antwortet er: "Vorsicht, nicht so doll! Da gibt’s keine Ersatzteile mehr für!" Gehört von Jörg Wedemeier

