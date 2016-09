Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

ehrlich gesagt: Im Hundeschwerpunkt der aktuellen ZEIT:Hamburg scheint viel Zündstoff respektive scheinen jede Menge Tretminen zu stecken (insofern: Glückwunsch, Kollegen!) – die Zahl der Zuschriften toppte die zur weiterhin schwelenden Debatte um hupende Kleinpanzerfahrer(innen).

Ein Leser wollte uns einen kleinen Wortwechsel nicht vorenthalten, der sich an der Alster zugetragen habe. Dort beschwerte sich ein Mann bei einem Hundehalter über die Aufdringlichkeit dessen Tieres. "Der will nur spielen!", so habe das Herrchen cool geantwortet. Daraufhin rief angeblich der Bedrängte: "Ich renne ja jetzt auch nicht auf Ihre Frau zu und greife ihr an die Brüste, nur weil ich mal spielen möchte!"

Und ein Mailschreiber aus Berlin, selber Hundeeigner, schrieb, er überlege ernsthaft, nach Hamburg zu ziehen, "dass Hamburg eine Top-Adresse für Hundehalter ist, wissen wir auch schon seit Langem".

Tja. Nur ein Schreiber übrigens unternahm den Versuch, uns auf eine aus seiner Sicht weit problematischere Gruppe hinzuweisen: "wilde Jogger". "Im wunderschönen Stadtpark von Hamburg", echauffierte er sich, "muss man mit oder ohne Hund beiseite springen, damit man nicht von denen überrannt wird ..."

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Diesel raus aus Hamburg?! Die Ergebnisse unserer Umfrage

Es ist ein starkes – und ziemlich eindeutiges – Votum, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, zum Dieselfahren in Hamburg abgegeben haben. Wir wollten wissen: "Wie stehen Sie zu einem Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in der Stadt?" Die Beteiligung an der Umfrage war groß und überwiegend – zu zwei Dritteln – männlich. Und 22,3 Prozent der Teilnehmer sprechen sich für ein Diesel-Fahrverbot aus, "die Gesundheit vieler muss mehr wert sein als das Wohl einzelner Autofahrer". Aber das war noch nicht alles: Ganze 41,1 Prozent der Befragten finden nämlich, "Teile der Innenstadt sollten für alle Autos, nicht nur für Diesel gesperrt werden". Das bedeutet: 1. Ein sehr beachtlicher Anteil der Umfrageteilnehmer ist für No-drive-Areas in der City! 2. Eine klare Mehrheit von 63,4 Prozent will den Diesel aus der Stadt verbannen – ohne Wenn und Aber! Weitere 17,3 Prozent der Befragten würden Dieselfahrzeugen, die "alle Auflagen erfüllen", noch eine Chance geben. Generell gegen ein Diesel-Fahrverbot votieren dagegen nur 13,9 Prozent. Beachtlich auch deshalb, weil unter den Umfrageteilnehmern der Anteil derer, die selber ein Dieselfahrzeug besitzen, bei 24 Prozent liegt (Benziner: 30,2 Prozent, Hybrid/Elektro 2,3 Prozent; der "Rest" fährt meistenteils kein eigenes, wenig oder gar kein Auto). Kommen wir nun noch zum letzten Punkt: 25,5 Prozent finden, Hamburg sollte nicht warten, bis das Dieselproblem auf Bundesebene gelöst wird. Und weitere 56,9 Prozent vertraten die Ansicht, Hamburg "sollte als Vorreiter das Problem zu Hause lösen und im Bund vorantreiben" – "wofür haben wir Grüne in der Regierung?". Kurz: Geht es nach unserer Umfrage, ist die Unterstützung für Umweltsenator Jens Kerstans Diesel-Fahrverbots-Pläne ziemlich klar.



Kann man mit der Elbvertiefung rechnen?

Vorsicht, es wird nun etwas verwirrend. Schuld sind die Parallelen beim Namen unseres Letters und einem Thema, das Hamburg seit Langem bewegt – genau, die Elbvertiefung! Wir sprechen nun also nicht über die, die Ihnen allmorgendlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert (oder zaubern soll), sondern über jene, die besonders Umweltschützern eher Zornesfalten ins Gesicht hext: Die umstrittene erneute Vertiefung des Flusses Elbe. Es scheint nun so, als gehe Verkehrsminister Alexander Dobrindt (der sich bei anderen Dingen sonst nicht festlegen will) fest davon aus, dass es zu einer Elbvertiefung kommen wird. Einem Bericht von NDR 90,3 zufolge stehe das Geld bereit, und er rechne mit einer positiven Entscheidung des Gerichts. Das tun auch die Gegner der Elbvertiefung, die sich im Bündnis Lebendige Tideelbe engagieren. Beatrice Claus, Referentin für Flussmündungen und Flusspolitik beim WWF, sagt: "Wir gehen davon aus, dass wir gute Chancen haben, vor Gericht zu gewinnen, weil einige Naturschutzgesetze bisher nicht ausreichend berücksichtigt werden." Nach wie vor "negiere" die Beklagte, also die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, die "negativen Auswirkungen auf die Umwelt‎". Die Anerkennung dieser Risiken aber sei die "Voraussetzung für ein rechtssicheres Verfahren". Wir lernen, auch bei diesem Thema gilt: Es ist kompliziert. Ob wir dranbleiben? Steht doch drüber: Mit uns können Sie rechnen!

Wie barrierefrei ist Hamburg?

Juhu, endlich wieder eine sportliche Großveranstaltung in Hamburg! 2018 soll in Wilhelmsburg die Rollstuhlbasketball-WM stattfinden, gab der Internationale Rollstuhlbasketball-Verband (IWBF) nun bekannt. Aber ist Hamburg überhaupt bereit dafür? Können sich die Spielerinnen und Spieler der besten Rollstuhlbasketballteams der Welt in Hamburg frei bewegen? Wer schon mal mit Rollator oder auch nur einem Zwillingskinderwagen unterwegs war, könnte da Zweifel kriegen. Axel Staeck, Gründer des Vereins Barrierefreies Hamburg, sagt: "Eine alte Stadt wie Hamburg ist natürlich nicht barrierefrei und kann es auch nicht sein." Sein Kollege Alexander Ebert ist zumindest von Wilhelmsburg als Austragungsort der Rollstuhlbasketball-WM überzeugt. "Der S-Bahnhof Wilhelmsburg ist vor ein paar Jahren ausgebaut worden, mit dem Aufzug, der Fußgängerbrücke und der Betonrampe sind die Bedingungen hier optimal", erklärt Ebert. Bedingung für ein reibungsloses Vorwärtskommen sei allerdings die "zügige Reparatur von Aufzügen und die Instandhaltung der Rolltreppen in der Stadt", sonst gebe es Probleme. Falle eine Rolltreppe über einen Zeitraum von sechs Wochen aus, wie zuletzt an der Haltestelle Stadthausbrücke, sei das "kein haltbarer Zustand".

Kirsten Boie: "Ich habe erst mal nur nach schönen Sachen gefragt"

Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat mehr als 100 Bücher geschrieben, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Heute wird sie beim Harbourfront Literaturfestival mit dem "Hamburger Tüddelband" geehrt, dem "Preis für den besten Geschichtenerzähler des Jahres". Kirsten Boie erzählt nicht nur bewegende Geschichten, sie bewegt auch selbst einiges. 2007 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann die Möwenweg-Stiftung ins Leben gerufen, die Flüchtlings- und Leseförderprojekte in Deutschland sowie ein Aidswaisenprojekt in Swasiland unterstützt. Boie schreibt auch über aktuelle Themen wie Obdachlosigkeit oder Flucht, die Einkünfte aus diesen Büchern spendet sie, um soziale Projekte zu fördern. Wir sprachen mit ihr über die wahre Geschichte einer Flucht von Syrien nach Deutschland.

Elbvertiefung: Frau Boie, in Ihrem Roman "Bestimmt wird alles gut" erzählen Sie eine deutsch-arabische Fluchtgeschichte. Gab es konkrete Vorbilder für Rahaf und Hassan, die jungen Helden des Buches?

Kirsten Boie: Zwei 9- und 10-jährige Kinder aus meiner Nachbarschaft, die 2013 nach Deutschland gekommen sind, haben mir im Beisein ihrer Mutter ihre Geschichte erzählt. Ich hatte große Angst, irgendetwas aufzuwühlen, deswegen habe ich erst mal nur nach den schönen Sachen gefragt. Alles andere hat sich automatisch ergeben. Ich habe ihre Geschichte dann so weit wie möglich anonymisiert, damit die Kinder nicht ständig befragt werden. Ihre Buch-Namen haben sie sich selbst ausgesucht.

EV: Welche Erfahrung ihrer Flucht hat die Kinder am meisten bewegt?

Boie: Sie haben auch davon erzählt, wie ihre Spiele von Bomben unterbrochen wurden, am emotionalsten wurden sie aber, wenn sie darüber berichtet haben, dass ihnen die Schleuser das Gepäck abgenommen haben – unter dem Vorwand, zuerst die Menschen an Bord zu holen. Das hat die beiden bewegt: "Die haben das geklaut!" – als wäre das eigentlich das Schlimmste an der Flucht gewesen: dass sie betrogen wurden. Die Mutter hat besonders bewegt, dass ein Schaffner in der Bahn sie ein Stück ohne Fahrkarte fahren ließ, als sie in Deutschland angekommen waren.

EV: Die Themen Ihrer Bücher sind zunehmend gesellschaftspolitisch geprägt, Sie schreiben über obdachlose oder geflüchtete Menschen. Was ist Ihre Motivation?

Boie: Man kann Kinder in Büchern mit allem konfrontieren, was auch in ihrem Leben eine Rolle spielt, das finde ich sehr sinnvoll. Sie werden ohnehin mit allem konfrontiert, aber ohne dass sie die Dinge verstehen. Erwachsene lesen auch mal eine Zeitung, aber Kinder bekommen immer nur Bruchteile mit. Wenn dann ein Flüchtlingskind in ihre Klasse kommt, ist es wichtig zu wissen, was diese Kinder durchgemacht haben. Das ist eine Art Aufklärungsarbeit, aber nicht theoretisch, sondern die Kinder werden emotional in die Geschichte vertieft und identifizieren sich mit den Figuren – und verstehen vieles besser.

EV: Gestern haben Sie vor mehreren fünften Klassen der Lessing-Stadtteilschule gelesen. Wie haben die Kinder auf Ihre Geschichte reagiert?

Boie: Wir haben die Onilo-Boardstory gezeigt, das ist eine Art Bilderbuchstory auf dem Smartboard mit Bildern einer syrischen Exil-Illustratorin. So hat das Projekt begonnen, das Buch ist danach entstanden. Die Geschichte vorzulesen dauert eine halbe Stunde, und die Kinder waren bis zur letzten Sekunde totenstill und unglaublich konzentriert. Es war eine absolute Freude zu sehen, wie sie mitgegangen sind. Sie haben gefragt, wie es der Familie jetzt geht und ob sie jetzt eine Wohnung hat. Die Antwort: Ja, die Kinder sind gut integriert, und die Erwachsenen geben sich unendliche Mühe, aber für sie ist es sehr viel schwerer.

30.000 Demonstranten gegen Ceta und TTIP erwartet

Am Samstag wird es in der Innenstadt vermutlich eng – und möglicherweise laut. Bei einer Demonstration gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA erwarten die Veranstalter "deutlich mehr als 30.000 Teilnehmer", so Regionalkoordinatorin Carina Book. Zugleich gibt es auch Protestzüge in Berlin, Frankfurt, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Die Hamburger Veranstaltung der TTIP- und Ceta-Kritiker, die mehr als 30 Organisationen aus Norddeutschland unterstützen, startet um 12 Uhr auf dem Rathausmarkt. Von dort geht es sechs Kilometer lang durch die Innenstadt, über Jungfernstieg, Valentinskamp, Klosterwall und Mönckebergstraße. Es sei die größte Demonstration in Hamburg seit 15 Jahren, "ein Experiment, das uns auf Trab halten wird", sagt Book. "Wir hoffen hier auf einen genauso bunten und kraftvollen Protest, wie wir es aus anderen Städten kennen." Zumal man in Hamburg schon Erfahrungen damit gemacht hat, wie es aussieht, wenn Bürger von einem Unternehmen verklagt werden. Das hat nämlich Vattenfall mit seiner Klage gegen den Atomausstieg getan. Mit TTIP könne so etwas künftig häufiger vorkommen, sagt Book. Wollen wir das?

Kleine Nachtkritik: "Willkommen. Ein deutscher Abend"

"Wenn Franz Wittenbrink ein Zeitphänomen in eine komödiantische Liederabend-Revue packt, kann man sicher sein, dass das Amüsement erstklassig ist. Auch im St. Pauli-Theater war am Mittwoch alles perfekt arrangiert und brillant vorgetragen – bloß, dass es diesmal weder um Sekretärinnen, Kreuzfahrten oder Elternglück oder andere leichtgewichtige Themen geht. In der "Integrationsrevue" mit dem Titel "Willkommen. Ein deutscher Abend" nehmen sich Wittenbrink und sein Ensemble den Flüchtlingssommer und das Merkelsche "Wir schaffen das!" vor. Und da hat der Autor offensichtlich Schaum vor dem Mund. Schon der Programmzettel wettert gegen "Betroffenheitstheater" das "in Wirklichkeit nur das eigene Gutsein abfeiert" und lamentiert: "Wer Ängste offenbarte angesichts des Zustroms aus anderen Kulturen, wurde verbal gnadenlos ins rechte Lager gedrängt." So sieht's dann auch auf der Bühne aus: Die naive Willkommenskultur-Trulla, die am afrikanischen Flüchtling das große Geschlechtsteil schätzt, die Kiezpolizistin, die mit heiligem Zorn gegen kriminelle Flüchtingsteenager und dummdeutsche Toleranz wettert, der trottelige Pfarrer, der die Ankommenden dafür lobt, dass nicht lesen und schreiben können: "Das ist gut so. Eure Moscheen sind voll, unsere Kirchen sind leer." Am Ende reimt sich "Wir schaffen das!" auf "Schafe" und das Ensemble blökt: "Mäh!" Kurz: Wittenbrink traut sich was: Hamburg hat sein erstes Musical für AfD-Anhänger."

Christoph Twickel



Mittagstisch

Wrap beim Rapper Nein, Samy Deluxe komme nur vorbei, wenn er gerade Zeit habe, gibt die Bedienung Auskunft über den Hamburger Rapper, der seit dem vergangenen Jahr im Karoviertel das Restaurant Gefundenes Fressen führt. Doch dann dauert es nicht lang, da kommt er reingeschlappt, dunkelrote Kniestrümpfe, weiße Baggie, dicke Sonnenbrille. Könnte man ihn doch gleich mal fragen, warum sein Laden unter einem so merkwürdigen Namen firmiert: "Das ist einfach mein Wortwitz", antwortet er. "Als ich über das Restaurant nachgedacht habe, hab ich gesagt, das Essen muss richtig cool sein, sonst ist das ein gefundenes Fressen für die Hater." Sorgen machen darüber, dass das Essen nicht schmeckt, muss er sich allerdings nicht. Der bestellte Wrap "Gefundenes aus der Küche und aus der Saison" – heute mit Hähnchen Teriyaki, Bulgur und Salat – ist schön saftig, gut abgeschmeckt und das Brot warm (9,50 €). Und von der hausgemachten Lemon-Limonade könnte man glatt noch mehr trinken (3 €). Gefundenes Fressen, Karolinenviertel, Marktstraße 130; Montag bis Freitag 12 bis 15.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Jamsession: Geflüchtete und Hamburger machen in der Barmbeker Zinnschmelze gemeinsam Musik: In Kooperation mit der Jazzabteilung der Hochschule für Musik und Theater ist die "Welcome Session" entstanden, willkommen sind alle, die Musik lieben – ganz egal, ob Profimusiker oder Laie, ob aus Aleppo, Kundus oder Buxtehude.

Zinnschmelze, Maurienstraße 19, 20 Uhr, Eintritt frei

Ausstellung: "Was für eine sonderbare Familie sind wir!", schrieb Klaus Mann 1936 in sein Tagebuch. Das Goethe-Institut São Paulo und das Buddenbrookhaus Lübeck geben Einblick in das Leben der legendären deutschen Schriftstellerfamilie. Dabei steht nicht etwa das Schaffen der Künstlerkinder Thomas, Heinrich oder Klaus im Fokus, vielmehr werden die wichtigsten Etappen im Leben der Eltern näher beleuchtet: Oder wussten Sie, dass Mutter Julia Mann im brasilianischen Urwald geboren wurde?

Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky (Lichthof),Von-Melle-Park 3, 9 bis 0 Uhr, Eintritt frei

Musikfestival: Hamburg ist ab heute der "place to be" für die norddeutsche Folkszene: Beim 10. St. Pauli Folk Festival geben Newcomer und Veteranen der Folk-, Alternative- und Countryszene eigene Stücke und bekannte Evergreens zum Besten. Musikalisch abseits des Mainstreams, ist das Festival seit seinen Anfängen unkommerziell – nach jedem Konzert geht der Hut rum. Zum Auftakt spielen heute die Hamburger Acts Fraggy's Fair, Benny und Stellas Morgenstern.

Kulturhaus SternChance, Schröderstiftstraße 7, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Eintritt frei

Porträt des "Weltkanzlers": In der Bucerius Law School stellt Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz heute ein Buch über Helmut Schmidt vor – Anlass ist das Erscheinen der deutschen Fassung von "Helmut Schmidt. The Global Chancellor", in der Übersetzung: "Helmut Schmidt. Der Weltkanzler". Darin beleuchtet die deutsch-finnische Autorin Kristina Spohr Schmidts politisches Wirken auf der Weltbühne. Im Anschluss diskutieren Bundesfinanzminister a. D. Peer Steinbrück und der finnische Ministerpräsident a. D. Paavo Lipponen mit der Autorin; es moderiert ZEIT-Kollege Matthias Naß.

Was kommt

Verlosung:Thomas Fischer ist Richter am Bundesgerichtshof und schreibt für ZEIT und ZEIT ONLINE über Rechtsfragen. In seinem neuen Buch "Im Recht – Einlassungen von Deutschlands bekanntestem Strafrichter" wirft er durch die Brille des Strafrechtlers einen Blick auf die deutsche Gesellschaft, klärt darüber auf, wie es im politischen und juristischen Alltag um Recht und Gesetz bestellt ist und wie die Justiz in Deutschland funktioniert. Wir verlosen zweimal 2 Karten für die Lesung am Montag. Schreiben Sie bis heute um 18 Uhr eine E-Mail an elbvertiefung@zeit.de, Betreff: Lesung Fischer. Wichtig: Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und den Namen Ihrer Begleitung.

Gruner+Jahr Pressehaus am Baumwall, Am Baumwall 11, Montag, 19.9., 20 Uhr, Eintritt: 14 Euro

Schnack

Letztes Wochenende auf Kampnagel. Mutter (circa Anfang 60) und Sohn (circa Mitte 30) standen neben uns. Ein Freund des Sohnes kam dazu und wurde der Mutter vorgestellt. Dieser Freund sollte nun etwas Nettes über den Sohn sagen. Darauf unterbrach die Mutter und sagte: "Ich habe versucht, ihm alles Wichtige mitzugeben. Wenn er das jetzt nicht alles richtig umsetzt, dann ist das nicht mehr meine Sache!" Gehört von Ralf Mengel

Meine Stadt

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns unbedingt Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de



Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!





Ihr



Mark Spörrle

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.