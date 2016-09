Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

die Beobachtungen von Kollegin Sigrid Neudecker bei der Anlieferung der Kinder vor einer katholischen Schule in ihrer Nachbarschaft unter Zuhilfenahme von hupenden SUVs haben Sie nicht unbeeindruckt gelassen. "Rücksicht – eine christliche Tugend – ist der Klientel dieser Schule reichlich fremd", konstatierte eine Leserin, die den Verdacht hat, an derselben Schule zu leben. "Die armen Bergkinder – welche Werte werden ihnen vermittelt?" Eine andere schrieb, falls es so sei, dass Kollegin Neudecker eine ganz konkrete katholische Privatschule meine, sie habe so einen Verdacht: so habe sie unrecht. Und dann stellte noch eine Leserin stellvertretend für viele fest, dass Rücksichtnahme vor weltlichen Schulen ebenso verpönt sei: "An mindestens drei von fünf Tagen ist es mir nicht möglich, zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr aus unserer Tiefgarage herauszufahren, weil mal wieder irgendeine SUV-bewaffnete, chaisojalattetrinkende Ugg-Boot-Helikoptermama ihre kostbare bewegungsferne Brut genau vor unserer Ausfahrt parkenderweise ins Schulleben entlässt. Die glückliche Glucke anzuhupen ist selbstverständlich völlig verpönt und politisch nicht korrekt und wird daher gerne a) mit einem arroganten Lächeln und/oder b) sich-noch-mehr-Zeit-lassen beim Abschiedsküssen, Kapuze-Zurechtzupfen und Diverse-Motivationsmantras-Aufsagen quittiert."

Dabei, so einer der wenigen Herren, die uns zum Thema schrieben, wäre das alles ganz einfach zu lösen: "Man müsste nur für eine gewisse Zeit ein oder zwei Polizisten abstellen, die gesalzene Strafmandate verteilen." Doch wie es klingt, müssten auch die fürchten, missachtet oder überrollt zu werden.

"FindingPlaces" findet ein paar Plätze

Im Mai startete die Stadt das Projekt FindingPlaces. Bürger konnten auf einer interaktiven Karte von Hamburg nach Flächen suchen, auf denen man Flüchtlingsunterkünfte bauen könnte. Jetzt haben die Workshops erste Ergebnisse hervorgebracht: Es wurde Raum für sechs neue Flüchtlingsheime mit insgesamt bis zu 800 Plätzen gefunden, verteilt auf vier Bezirke: Jeweils zwei in Wandsbek und Harburg und je eine in Eimsbüttel und Hamburg-Nord: zu den Ergebnissen geht es hier. "Von uns aus sind sie durchgeprüft und abgestimmt", sagte der Leiter des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge, Anselm Sprandel, bei der Präsentation der Ergebnisse des CityScienceLabs der HafenCity Universität (HCU). Für zwölf weitere Grundstücke liefen die Prüfungen noch. "Das interaktive Stadtmodell FindingPlaces setzt Maßstäbe in Sachen Beteiligungskultur. Es erzeugt ein hohes Maß an Transparenz und macht die Komplexität der Flächensuche anschaulich", sagt Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz. Die Opposition sieht das anders. "FindingPlaces entpuppt sich als teures Pseudobeteiligungsmodell. Die Ergebnisse zur Flächensuche für Flüchtlingsunterkünfte sind absolut unbefriedigend", sagt Karin Prien, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Und fügt hinzu, dass sich viele der vorgeschlagenen Flächen in Stadtteilen befänden, die als Problembezirke gelten.

Gewalt an Schulen

Die Zahl schwerer Gewaltvorfälle an Schulen in Hamburg ist im Vergleich zum letzten Jahr um zehn Prozent gestiegen. Die Schulbehörde erklärt das so: Die Zahl der Schüler habe zugenommen, und gemessen daran sei der Anteil der Gewaltmeldungen etwa gleich geblieben. Außerdem seien die Kinder infolge der Ganztagsschulen deutlich länger in der Schule. "Das bedeutet: mehr gute Noten, mehr schlechte Noten, mehr Begegnungen, mehr Freundschaften, aber eben auch 19 zusätzliche Raufereien und Gewalttaten im Schuljahr", so Schulsenator Ties Rabe (SPD). Die Opposition indes wirft der Schulbehörde vor, zu schummeln. Denn die hatte im vergangenen Jahr entschieden, "einfache Körperverletzungen" nicht mehr in der Statistik aufzuführen. Okay. Und wie sind "einfache Körperverletzungen" definiert? Dazu gehöre etwa Schubsen oder Ohrfeigen, sagt Peter Albrecht, Sprecher der Schulbehörde: "Manche Schulen haben vor dem Jahr 2015 Vorfälle gemeldet, die unter diese Kategorie fallen. Andere Schulen eben nicht." Erfasst werden nun Gewaltdelikte ab "gefährlicher Körperverletzung" aufwärts, etwa unter Einsatz von Waffen oder Werkzeugen. Im Grunde heißt das: Verpasst ein Jugendlicher seinem Mobbingopfer ein paar Mal täglich eine Ohrfeige, wird das nicht verzeichnet. Nimmt er einmal im Jahr ein Holzlineal, ist er in der Statistik drin. Hm.

"Dividende, die man schmecken kann"

"Die Verbraucher sollen die Agrarwende selbst in die Hand nehmen", sagt Ulf Schönheim. Als einer der zwei Vorstände der Regionalwert AG verfolgt er hehre Ziele: Er will die Vernetzung unter Landwirten fördern und dabei die steigende Nachfrage nach Biolebensmitteln bedienen. Funktionieren soll das so: Die AG gibt Aktien aus und investiert in Bauernhöfe und Lebensmittelhändler aus dem Umland. Diese Betriebe verpflichten sich zur Einhaltung ökologischer und sozialer Kriterien, etwa zu Biostandards und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Kürzlich wurde das Projekt von der Initiative Deutschland – Land der Ideen ausgezeichnet, 227 Anleger haben bislang investiert, darunter auch Budnikowsky und die Umweltstiftung Greenpeace. An den Verbund angeschlossen sind bislang zwar nur zwei Höfe aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber "weitere Kooperationen sind im Gespräch", versichert Schönheim. Morgen startet die Ausgabe von rund 3800 neuen Aktien für je 500 Euro. Wie viel Dividende am Ende an die Aktionäre geht, dazu sagte die AG bislang nichts. "Man muss sich vom klassischen Begriff der Kapitalanlage lösen", sagt Schönheim. "Zinsen kriegt man heutzutage doch nirgendwo mehr, da kann ich mein Geld auch in etwas Gutes investieren." Vorteil für die Aktionäre sei der Zugang zu "echten, regionalen Lebensmitteln". Die Schwester des Hamburger Verbunds, die Regionalwert AG Freiburg, konnte erst nach zehn Jahren erstmals Gewinn erzielen. Immerhin: Am Ende entscheiden die Aktionäre, ob das Geld ausgeschüttet oder neu investiert wird. Warum ein Aktienkauf vielleicht trotzdem lohnt, hat ZEIT:Hamburg-Kollegin Hanna Grabbeaufgeschrieben.

Orchester auf der Straße

Sollten Sie sich am Wochenende sehr wundern, dass die Straßenmusiker in Hamburg plötzlich so verdammt gut spielen, dann ist vielleicht das NDR Elbphilharmonie Orchester schuld. Das hat sich nämlich etwas Spezielles überlegt. Was genau, erklärte uns Achim Dobschall, Orchestermanager des NDR.

Elbvertiefung: Sie planen für das Wochenende eine ungewöhnliche Aktion …

Achim Dobschall: Unser Orchester wird in verschiedenen Formationen, sozusagen als mobile Einsatztruppe, an vielen verschiedenen Orten in der Stadt auftreten. Nicht im Frack, aber deutlich als Berufsmusiker erkennbar. So wollen wir die Hamburger mit spontanen Musikeinlagen überraschen …

EV: Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Dobschall: Die Initiative kam tatsächlich von den Musikern selbst. Orchestermusiker werden ja oft als Exoten wahrgenommen. Wir wollen zeigen, dass die Musiker ganz normale Menschen sind – die Musik für jedermann machen. Auch für jüngere Zuhörer. Wir wollen Distanz abbauen, nicht zuletzt, weil in der neuen Elbphilharmonie die Musiker auch in Zukunft den Zuhörern viel näher sein werden.

EV: Was werden die mobilen Einsatztruppen denn so vorspielen? Erst was Modernes – und dann wechseln sie unauffällig zu Mozart oder Beethoven?

Dobschall: Wir bleiben bei unserem Genre: klassische Musik. Ich würde ihre Leser aber ermutigen, nicht nur zuzuhören, sondern die Musiker auch anzusprechen. Das sind coole Typen.

EV: Vielleicht doch ein kleiner Tipp, wo man am Wochenende was zu hören bekommt?

Dobschall: (lacht) Also gut, zwei Tipps kann ich geben: Man könnte ja mal am Samstagnachmittag einen Spaziergang im Stadtpark machen. Und es soll auch eine städtische Institution geben, die sonntags ganz in der Früh viele Hamburger und Touristen anzieht. Vielleicht wird da ja auch was passieren …

Park auf dem Parkplatz

Fall Sie heute mit dem Auto unterwegs sind und dort, wo Sie normalerweise parken, plötzlich Rasen wächst, gar ein Bäumchen oder ein Busch steht – wundern Sie sich nicht. Es ist nur der internationale Parking Day. Was das ist? Eine Aktion, bei der Aktivisten auf der ganzen Welt einen Tag lang Parkplätze in Grünflächen verwandeln, inklusive Rollrasen, Gartenmöbel und Kaffee für Gäste. In Hamburg ist Greenpeace bei der Aktion vorne mit dabei. "In vielen Stadtteilen haben parkende Autos heute mehr Platz als spielende Kinder", sagt Niklas Schinerl, Energieexperte der Umweltorganisation. Aber keine Sorge, nach den Guerilla-Musikern möchten wir Ihnen keine weiteren Überraschungen zumuten. Deswegen, wenn Sie die Aktion bewundern (oder meiden) wollen: Das Ganze findet auf einem 100 Meter langen Teilstück der Bahrenfelder Straße in Ottensen statt. Dort kann man dann auch über die Verkehrssituation in Hamburg diskutieren, zum Beispiel über das Thema Diesel in der Innenstadt. Das hat Sie ja eben erst sehr bewegt. Und dazu haben auch die Umweltschützer eine klare Meinung: "Im aussichtslosen Kampf für den Diesel steht der Bürgermeister auf der falschen Seite", sagt Schinerl.

Mittagstisch

Das zweite Wohnzimmer Für viele Kiezianer ist es das zweite Wohnzimmer. Sie kommen täglich mit Laptop zum Arbeiten, mit Hund zum Zeitunglesen und mit Freunden zum Abhängen. Besonders Letzteres geht im Kraweel, auf den alten Sofas oder den kleinen Vintage-Möbeln im Außenbereich mit Promenadenblick auf die Paul-Roosen-Straße, vornehmlich gut. In dem gemütlichen Café mit dem etwas abgewetzten Flair gibt es die vielleicht besten Salate der Stadt. In einer großen Boule, liebevoll angerichtet mit karamellisiertem Ziegenkäsetaler, Walnüssen, Apfelscheiben und Feigendressing (8,40 Euro) oder mit Avocado, Speck, Erdnüssen und Mango-Chili-Dressing (8,50 Euro) – dazu gibt es geröstetes Brot und Tapenade. Auch nicht zu verachten ist das Sortiment an belegten Focaccias für den kleineren Hunger, speziell die Variante mit Datteln, Hummus, Bergkäse und Ruccola (3,90 Euro). Wer es lieber warm mag, wählt die Quiche (5,10 Euro), Chili con oder sin Carne (4,90/4,70 Euro) oder die Tagessuppe (4,50 Euro). Wenn beim nächsten Besuch mal wieder alle Plätze belegt sind – am besten noch eine kleine Spazierrunde gehen, gibt ja genug zu sehen auf dem Kiez! Kraweel, St. Pauli, Paul-Roosen-Straße 6, täglich von 9 bis 22 Uhr Tina Pokern

Was geht

Get-together für Serienfans: Die neue Staffel "House of Cards" haben Sie längst durch, und bis zur nächsten "Game of Thrones"-Folge ist es gefühlt noch eine Ewigkeit? Dann finden Sie vielleicht beim WendieWebfest neuen Stoff: Beim ersten Hamburger Serienfestival geht’s um unabhängige Produktionen, Filmemacher und Fans diskutieren über die diversen Spielarten des Storytellings.

Honigfabrik, Industriestraße 131, ab 18 Uhr

Neustadt-Festival: Rund um den Michel, das Portugiesenviertel und den Großneumarkt spielt die Musik: 150 Nachbarn, Ladenbesitzer, Künstler und DJs haben ein buntes Programm für die zweite Auflage des "Drunter&Drüber – Neustadt-Festivals" zusammengestellt. Zur meditativen Einstimmung gibt’s ab 17 Uhr "Warm Up Yoga" auf der Michelwiese, eine Stunde später geht’s los mit Konzerten, Ausstellungen, Lesungen und Partys.

Neustadt (von der Fleetinsel über den Großneumarkt bis zum Michel und zur Laeiszhalle zurück), Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag um 20.30 Uhr, Eintritt frei

Lesung:Esther Bejarano wurde 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Ein Akkordeon rettete der Jüdin das Leben. Wie es dazu kam, erzählt Bejarano in ihrer Biografie. Bis heute kämpft die 92-Jährige gegen Rassismus – auch mit Musik: Nach der Lesung gibt Bejarano ein Konzert mit der Kölner Hip-Hop-Combo Microphone Mafia.

Was kommt

Nacht der Kirchen: 120 offene Kirchentüren laden am 17. September 2016 in Hamburg und Umgebung zu einer Entdeckungstour mit vielfältigen Kulturveranstaltungen. Egal ob es die schmucken Gotteshäuser in den Vier- und Marschlanden oder südlich der Elbe sind oder die Konzert- und Seemannskirchen in der Innenstadt – sie alle zeigen ihre Vielfalt. Von 19 Uhr bis Mitternacht verspricht das Motto "Lebe! Liebe! Lache!" Erlebnisse voll Spiritualität, Literatur, Musik und Kunst. In 107 Kirchen laufen mehr als 600 Stunden Programm, erwartet werden mehr als 70.000 Besucher. Aber auch die stillen Momente und die Meditation gehören dazu.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Weitere Informationen hier oder in der App Kirchennacht.

Verlosung: Bei der ZEIT-Matinee am übernächsten Sonntag spricht Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, die sich nicht nur als Ministerin um Familie zu kümmern hat, mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter. Gesellschaftliche Gleichstellung und Lohngerechtigkeit für Frauen, bessere Kinderbetreuung, die Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder, die Sicherung von Zukunftschancen für Jugendliche wie für Ältere – die Arbeitsplatzbeschreibung von Manuela Schwesig liest sich wie eine Gebrauchsanleitung für gelebte Demokratie. Daneben erprobt die zweifache Mutter in ihrem eigenen Leben, wie Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen sind. Wie sich das alles bewältigen lässt, wird sie Ihnen bei der Matinee in den Hamburger Kammerspielen verraten. Wir verlosen fünfmal zwei Karten. Schreiben Sie uns einfach bis kommenden Montag um 12 Uhr eine E-Mail an elbvertiefung@zeit.de, Betreff: ZEIT-Matinee.

Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, 11 Uhr, Sonntag, 25.9., Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Karten unter Tel. 040/413 34 40 oder hier

Kino: "Cinema Italia" – der Name ist Programm: Schon zum 19. Mal lädt das Metropolis-Kino zum italienischen Filmfestival. Sechs ausgewählte aktuelle Filme erzählen Geschichten vom Land am Mittelmeer. Den Anfang macht "Der Stoff der Träume", der die Besucher ins Italien der frühen Nachkriegszeit entführt.

Metropolis-Kino, Kleine Theaterstraße 10, Samstag, 17.9., 19.30 Uhr

Hip-Hop-Konzert: In Hamburgs Rapszene gilt er noch als Geheimtipp, der Durchbruch sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Jomo, der eigentlich Jannes heißt, balanciert irgendwo zwischen Old-School-Hip-Hop und Elektropop, seine erste Single "Uns gehört der Hafen" ist eine augenzwinkernde und gut gelaunte Hymne an die Hansestadt.

Häkken, Spielbudenplatz 21–22, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Samstag, 17.9., Eintritt: 10 Euro

Kinderfest: Beim Weltkinderfest werden die Rechte der Kinder gefeiert. Und wie: 70 Spielstationen und zwei Bühnen bieten in Planten un Blomen genug Raum für allerlei Spiel, Spaß und Musik. Auf der "Kinderkinder-Seebühne" treten Musikgruppen aus Tansania, Portugal, Japan und Russland auf, beim Mitmachzirkus Abrax Kadabrax erobern Kinder selbst die Manege, bei der großen Kinderrechte-Rallye lösen die Kleinen Aufgaben zum Thema Kinderrechte. Das ganze Programm gibt’s hier.

Große Wallanlagen, Sonntag, 18.9., 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei

Feier im Hafen: Die Liebe zum Hafen wird am Wochenende beim zweitägigen Elbfest gefeiert. Das Programm verteilt sich über drei Standorte – den Sandtorhafen in der HafenCity, das Hafenmuseum und die Elbe – und soll Schiffsliebhabern, Hamburgern und Touristen etwas bieten: Zum 150. Geburtstag des Sandtorhafens fahren nachmittags Traditionsschiffe in einer großen Parade auf, auf der Bühne am Hafenmuseum performen Singer-Songwriter, Jazzmusiker und ein Improvisationstheater. Sie möchten bei der Parade dabei sein? Auf ein paar Schiffen sind noch Plätze (à 35 Euro) frei!

Sandtorhafen und Hafenmuseum, Samstag, 17.9., 10 bis 22 Uhr

Meine Stadt

Ich wünsche Ihnen einen ein schönes Wochenende

Am Montag lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle





