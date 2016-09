Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

gibt es noch Hellseherinnen? Es gibt sie. Eine von ihnen, beziehungsweise ihr Anwalt, die Dame selbst fühlte sich nicht, stand gestern wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Amtsgericht St. Georg. Die 53 Jahre alte Frau hatte für sogenanntes Lifecoaching insgesamt 322.000 Euro von einer Kundin aus der Schweiz kassiert – und ordnungsgemäß versteuert, wie ihr Anwalt betonte.

Aber das war nicht das Problem. Die selbst ernannte Hellseherin habe, so die Staatsanwaltschaft, "wahrheitswidrig vorgegeben", sie könne über ein spirituelles Energiefeld Kontakt zum damaligen Lebensgefährten ihrer Kundin herstellen und ihn so dazu bewegen, die Frau zu heiraten. Wie geht das denn? Ein einziges Mal, so stellte sich gestern vor Gericht heraus, trafen sich die Frau mit den angeblich spirituellen Fähigkeiten und die Ehesuchende aus der Schweiz. Diese berichtete laut dpa über die Behandlung: "Ich musste mich hinlegen und einfach ruhig sein, nichts machen."

Sie ahnen jetzt natürlich auch schon, dass das mit der Hochzeit nicht klappte. Dennoch – oder deshalb? – musste die Kundin der Lifecoachin weiter Geldsumme um Geldsumme überweisen. Und als sie, hoch verschuldet, irgendwann nicht mehr zahlen konnte, begann diese zu drohen. Da, so die Kundin, "hat es bei mir endlich klick gemacht".

Die Richterin erließ Strafbefehl: Zwei Jahre Gefängnis, allerdings auf Bewährung, denn sie sehe bei der Schweizerin ein "erhebliches Mitverschulden", dazu eine Wiedergutmachungszahlung von insgesamt 48.000 Euro. Wird das Urteil gegen die Hellseherin rechtskräftig, schreibt dpa-Kollege Bernhard Sprengel, werde "eine ihrer Prophezeiungen wenigstens ansatzweise wahr: Sie hatte der Schweizerin versprochen, dass sie durch ihre Dienste ein Mehrfaches des gezahlten Geldes zurückbekommen werde."

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Bremer Werft Lürssen übernimmt Blohm+Voss!

Die Bremer Werft Lürssen, führender deutscher Hersteller von Luxusjachten, übernimmt das Hamburger Traditionsunternehmen Blohm+Voss. Am Wochenende hat sich Lürssen mit dem bisherigen Eigentümer Star Capital auf den Kauf geeinigt – nun müssen nur noch die Kartellbehörden zustimmen. Mit der Übernahme strebt Lürssen ein langfristiges Engagement an: Man wolle das Leistungsspektrum für Reparatur, Überholung und Aufwertung von Jachten, Marine- und kommerziellen Schiffen und das Neubaugeschäft von Marineschiffen abrunden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Was der Verkauf für die knapp 1000 Beschäftigten in Hamburg bedeutet, ist unklar – ebenso, ob am Standort Hamburg nun auch Luxusjachten gebaut werden. Das werde "vor allem von der Marktentwicklung abhängen", sagte Peter Lürssen, Chef des Bremer Familienunternehmens. Wirtschaftssenator Frank Horch gab sich zuversichtlich: "Der Werftbetrieb wird auf ein solides Fundament für die Zukunft gestellt." Auch die IG Metall Küste reagierte positiv: Für Blohm+Voss sei der Verkauf "eine gute Nachricht", das Unternehmen habe so eine größere Entwicklungschance als mit dem Finanzinvestor Star Capital, so Bezirksleiter Meinhard Geiken. Kritische Töne kamen von der Linken, die eine Zentralisierung des Jachtgeschäfts in Bremen fürchtet.

JVA Fuhlsbüttel: Mehr Geld, mehr Personal – oder ein bisschen mehr

Es war eine Art Hilfeschrei aus dem Gefängnis: Vor genau einer Woche veröffentlichte Kollege Sebastian Kempkens in der ZEIT:Hamburg einen Alarmruf von JVA-Beamten aus Fuhlsbüttel. Demnach herrschten in Santa Fu, Hamburgs bekanntestem Gefängnis, eklatante Missstände: Personalmangel, Sicherheitslücken und Chaos. Nun hat Justizsenator Till Steffen (Grüne) auf die Vorwürfe reagiert. In der Bürgerschaft verkündete er: Als Anerkennung für hohe Belastung sollen den insgesamt rund tausend Hamburger JVA-Beamten monatlich 3000 Überstunden ausbezahlt werden – rückwirkend ab Juni bis Ende des Jahres. Und, das stand zwar schon vorher fest, aber Steffen verkündete es noch einmal: Es gibt mit Wolfgang Reichel einen neuen Anstaltsleiter; am 1. November soll er anfangen. Zuletzt war das Gefängnis ohne Führung gewesen. "Entspannung naht", sagte Steffen in Richtung der JVA-Beamten: Heißt: Ab 1. Oktober kommen zehn neue Mitarbeiter nach Fuhlsbüttel. Was Steffen nicht sagte: Zwei Mitarbeiter gehen, bleibt also noch ein "Personalmangel" von 14 Stellen. Dementsprechend unzufrieden zeigte sich die Opposition mit dem Justizsenator. FDP-Justizexpertin Anna von Treuenfels-Frowein zitierte die ZEIT, in der gestanden hatte, der Behörde seien die Missstände in Fuhlsbüttel "in dieser Heftigkeit nicht bekannt gewesen": "Wie kann es sein, dass Sie als Senator regelmäßig der Letzte sind, der informiert ist? Sie werden als Justizsenator des Chaos in Hamburgs Geschichte eingehen." Auch CDU-Justizsprecher Richard Seelmaecker kritisierte Steffen heftig: "Wissen Sie eigentlich, wie die Justizbehörde inzwischen hinter Ihrem Rücken genannt wird? Krisenleitstelle Steffen!"

Nordkirche berät über Segnung homosexueller Paare

Wollten homosexuelle Paare bisher auch im gottesdienstlichen Rahmen heiraten, begann oft erst mal eine Odyssee, nämlich die Suche nach einer passenden Kirchengemeinde: Zwar ist die gleichgeschlechtliche Heirat in den evangelischen Kirchen Hamburgs und Schleswig-Holsteins längst erlaubt – aber nur, wenn der Probst und der jeweilige Kirchengemeinderat auch zustimmen. "In den letzten Jahren haben wir einen Segenstourismus erlebt", so sagt Sieghard Wilms, Pastor der St.-Pauli-Kirche. "Paare aus Volksdorf kamen zu uns, weil die Gemeinde hier einen besonders liberalen Ruf hat". Anderswo verliefen Segnungen "im Geheimen", so Wilms, "es durften oft nicht mal Glocken geläutet werden". Nun aber soll es in der Nordkirche mit der Heimlichtuerei vorbei sein: Die Segnung schwuler und lesbischer Paare soll der Trauung von Mann und Frau gleichgestellt werden. Homosexuelle Paare hätten dann ein Recht auf die Zeremonie – lehnt ein Pastor die Segnung ab, muss der zuständige Propst dafür sorgen. Die "Segnung Eingetragener Lebenspartnerschaften" wäre eine Amtshandlung wie eine Trauung auch. Die Neuregelung soll auf der Synodentagung beschlossen werden, die heute beginnt. Wilms, der an der Beschlussvorlage mitgearbeitet hat, ist zuversichtlich, dass der Antrag durchkommt: "Das Klima hat sich verändert. Hieß es früher noch, Homosexualität sei eine Sünde, setzt die Kirche nun ein Zeichen gegen Diskriminierung: Das ist ein mutiger, konsequenter Schritt."



"Ist der Ali kriminell, in die Heimat, aber schnell"

"Rassismus im Alltag: Das sind wir – was meint ihr?" heißt das Motto einer Projektwoche der Stadtteilschule Wilhelmsburg und der Julius-Leber-Gesamtschule in Schnelsen: 45 Schüler aus den zehnten bis zwölften Klassen haben sich mit dem Thema Rassismus befasst, darüber in der Öffentlichkeit recherchiert – und etwas über unsere Befindlichkeit gelernt. Doreen Zacharias, Lehrerin an der Stadtteilschule Wilhelmsburg, hat das Projekt initiiert.

Elbvertiefung: Frau Zacharias, was gab den Anstoß für das Projekt?

Doreen Zacharias: Das gesellschaftliche Klima hat sich verschärft: Es gibt mehr rassistische Übergriffe als früher. Über diese Entwicklung müssen wir mit jungen Menschen sprechen, zumal Schüler beider Schulen von Diskriminierungen im Alltag berichtet haben.

EV: Im Rahmen der Projektwoche haben die Schüler Straßenaktionen geplant und Passanten zum Thema Rassismus befragt. Wie genau sah das aus?

Zacharias: Die Schüler waren am Jungfernstieg, auf dem Rathausmarkt, in der HafenCity und in der Spitaler Straße unterwegs. Einige haben Plakate mit Aufschriften wie "Ist der Ali kriminell, in die Heimat, aber schnell" getragen. Viele Passanten haben widersprochen, gesagt, dass sie für ein tolerantes Miteinander eintreten. Andere aber, darunter vor allem ältere Menschen, beschimpften Schüler mit Migrationshintergrund, sagten "Geh doch in dein Land zurück!" und Ähnliches. In einer weiteren Gruppe haben sich deutsche Schüler und solche mit Migrationshintergrund mit verbundenen Augen auf die Straße gestellt. Passanten sollten Fragen beantworten wie "Wem würden Sie Ihr Kind anvertrauen?" oder "Wer hat die besseren Noten? ". Die Schüler, die nicht deutsch aussahen, wurden immer negativer eingestuft; durch die Augenbinden der Schüler fiel dabei die Hemmschwelle, offen zu sprechen.

EV: Was haben die Schüler daraus gelernt?

Zacharias: Anfeindungen sind für sie nicht neu: Wer ausländisch aussieht, wird auch in Hamburg schnell in eine Schublade gesteckt. Doch die Jugendlichen haben gelernt, sich höflich zu behaupten, ohne eine Situation eskalieren zu lassen. Gespräche mit dem TV-Moderator Michel Abdollahi, der selbst als Sechsjähriger nach Deutschland kam, haben den Schülern geholfen, eigene Erfahrungen besser einzuordnen. Und schließlich haben sie durch das Projekt Kontakte geknüpft, über Stadtteilgrenzen hinweg: Wilhelmsburg gilt als sozialer Brennpunkt; viele Schüler kommen wenig in Kontakt mit Jugendlichen aus anderen Stadtteilen wie Schnelsen.

EV: Und Ihnen selbst hat etwas imponiert...

Zacharias: Ja, das große Interesse der Schüler und ihre Bereitschaft zu helfen. Sie wollten vor allem wissen, wie sie andere vor Rassismus schützen können – etwa Flüchtlinge –, wie man Zivilcourage beweisen und so zum Vorbild werden kann.

Heute diskutieren die Schüler und Lehrer gemeinsam mit NDR-Moderator Michel Abdollahi über ihre Erfahrungen, Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 16 Uhr



Kapitän Schwandt: Seefahrt zu Dumpinglöhnen

Jürgen Schwandt ist um klare Ansagen nicht verlegen. Auf seiner Facebook-Seite kommentiert der 80-jährige Kapitän außer Dienst regelmäßig die politische Lage im Land, seine Biografie "Sturmwarnung" steht seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Oft spricht Schwandt über Rechtspopulismus, Flüchtlinge und macht keinen Hehl aus seiner (sehr, sehr kritischen) Haltung zur AfD. Im Interview mit der ZEIT:Hamburg prangert der Kapitän nun die Ausbeutung von Schiffspersonal an. "Die armen Schweine von Seeleuten, die fahren zu Dumpinglöhnen", so Schwandt. Deutschen Reedern wirft er eine "subtile Art der Sklavenhaltung" vor: Diese hätten auf den Kiribati-Inseln eine Seefahrtsschule gegründet, den Männern "das notdürftigste Englisch und ein paar Knoten" beigebracht und sie mit gerade mal zwei bis drei Dollar im Monat entlohnt. Die Arbeit auf See habe sich ohnehin verändert, so Schwandt. Ging es früher nach dem Abendbrot noch in schöner Regelmäßigkeit ins Rotlichtviertel der Hafenstädte, kämen die Matrosen vor lauter Arbeit an Bord heute kaum noch an Land. Trotzdem würde Schwandt selbst wieder zur See fahren – wenn er denn wieder jung wäre. Das ganze Interview finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg.



Dolce Vita im Miniaturwunderland

Finito! Das Miniaturwunderland präsentiert eine neue Attraktion: Nach vier Jahren Bauzeit ist "Bella Italia" fertig, ein 190 Quadratmeter großes Areal, das am Mittwoch von Bürgermeister Olaf Scholz und dem italienischen Gesandten Alessandro Gaudiano eingeweiht wurde und den Besuchern hier im Norden fortan ein wenig Dolce Vita näherbringen soll und die Narrative und Stereotype, die sich mit dem "Sehnsuchtsland der Deutschen" verbinden. Im Mini-Italien gibt es pittoreske Dörfer und malerische Strände, noch ein wenig sauberer und bunter als in der Realität, und eine Sehenswürdigkeit drängt sich an die nächste – hier das Kolosseum, da der Schiefe Turm von Pisa, dort der Vesuv –, während braun gebrannte Machos am Strand flanieren, Papst Franziskus (auch in der Stilkunde der aktuellen ZEIT:Hamburg freudig begrüßt) auf der Loggia des Petersdoms steht, wild gestikulierende Autofahrer die Straße blockieren und ein paar Mafiosi pflichtgemäß einen Mord begehen. Den italienischen Gesandten zu einer Stellungnahme zu bewegen war uns nicht möglich. "Natürlich haben wir auch mit den Klischees gespielt", sagte Miniaturwunderland-Gründer Gerrit Braun derweil Spiegel Online. So ist das eben mit den Sehnsüchten – ein wenig Verklärung gehört dazu.

Mittagstisch

Der schöne Schein "Weißwein?", fragt der Kellner, ohne eine Miene zu verziehen. Ein Blick auf die Nachbartische zeigt: Die Gäste der Brasserie Die Bank sind einem Gläschen Wein oder Champagner zur Mittagszeit durchaus nicht abgeneigt. Einen Augenblick ist man versucht zu nicken, dann bestellt man doch eine Rhabarberschorle. Weinselig kann man sich auch so fühlen: Die Eleganz des Saals mit seinen grauen hohen Wänden, tiefen Fenstern, weißen Tischdecken und glitzernden Kronleuchtern besticht. Der Maître de Cuisine Thomas Fischer präsentiert dem weltläufigen Publikum passend dazu hanseatisch angehauchte internationale Kreationen. Die Vorspeise besteht aus Wokgemüse mit Tatar vom Thunfisch und Mango – und ist vielleicht ein Tick zu unaufgeregt –, der Hauptgang aus Kalbsfrikadellen auf sautierten Waldpilzen mit gebratenen Kartoffeln. (Der Mittagstisch kommt zweigängig auf 23 Euro, dreigängig auf 29 Euro.) Während man sich an den Waldpilzen labt, fällt der Blick auf eine überdimensionierte Schwarz-Weiß-Porträtfotografie an der Wand. Auf einen Mann in einem schwarzen Anzug mit verspiegelter Sonnenbrille. Er lächelt. Doch in seinem Mund blitzen nur Zahnstummel. Die Bank, Mitte, Hohe Bleichen 17; Mittagstisch 11.30 bis 15 Uhr; geöffnet bis 23 Uhr Elisabeth Knoblauch





Was geht

Benefizkonzert: Die Restaurierung tut langsam not. Schließlich feiert das Cembalo aus der Werkstatt des Hamburger Tasteninstrumentenbauers Carl Conrad Fleischer seinen 300. Geburtstag. Dennoch lässt es sich das Cembalo nicht nehmen, unterstützt von einer noch älteren Hamburger Geige aus dem Jahr 1680, beim Benefizkonzert "Klingende Hamburgensien" seine Klangqualität unter Beweis zu stellen. Das Ensemble "La Porta Musicale", Anke Dennert (Cembalo) und Gabriele Steinfeld (Barockgeige), intoniert Werke von Johann Schop, Thomas Balzar, Matthias Weckmann und Georg Philipp Telemann.

Museum für Hamburgische Geschichte, Holstenwall 24, 19 Uhr, Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 10 Euro

Releasekonzert: Vor einer Woche ist das zweite Album des Hamburger Musikduos Les Maries erschienen. "Goldene Flaute" heißt es und entstand mit tatkräftiger Unterstützung von David Young, bekannt als Bassist und Produzent der Band Element of Crime. Marie-Laure Timmich (Gesang, Klavier, Keyboard, Glockenspiel, Akkordeon) und Klaus Sieg (Gitarre, Hawaii-Gitarre und Banjo, Gesang) stellen den 14 Song starken Tonträger heute live vor. "MS Stubnitz", Kirchenpauerkai 26, 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro

Was kommt

Verlosung: Wasser, Feuer, Erde, Luft – der Tag der Deutschen Einheit steht bei der Wasserkunst-Elbinsel Kaltehofe ganz im Zeichen der Elemente. Große und kleine Besucher erwartet ein buntes Programm mit Workshops, Führungen und Mitmachangeboten, wie etwa gemeinsames Paddeln, Flöße bauen, Frisbee spielen und Stockbrot backen. Jung und Alt können das Imkerhandwerk kennenlernen und bei einer Vorführung der Freiwilligen Feuerwehr Staub- und Fettexplosionen bestaunen. Wir verlosen 10 Familienkarten (für Familien bis zu 3 Kinder). Schreiben Sie uns bis 13 Uhr eine E-Mail an elbvertiefung@zeit.de, Betreff, klar: Fest der Elemente.

Fest der Elemente, 3.10., 10 bis 18 Uhr, Stiftung Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Kaltehofe Hauptdeich 6–7, Eintritt 8 € (ermäßigt 4 €), Familien bis 3 Kinder 18 €

Theater: Was macht einen Klassiker aus? Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Ob der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing das im Blick hatte, als er "Nathan der Weise" schrieb, wissen wir nicht. Aber ein Stück über Humanität und religiöse Toleranz kommt nie zum falschen Zeitpunkt. Heute feiert das Stück unter der Regie von Wolf-Dietrich Sprenger am Ernst-Deutsch-Theater Premiere.

Ernst-Deutsch-Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 19.30 Uhr, Karten: 25 bis 42 Euro, 30. September bis 30. Oktober

Schnack

Zwei Männer sitzen draußen am Tisch eines Cafés. Sagt der eine: "Ich gehöre sozusagen schon zum Ebaltis.... zum Etabil.... zum Laden dazu." Gehört von Dirk Bathen

Meine Stadt

Die Flora kann sich nicht entscheiden – Frühling oder Herbst? © Achim Kleist

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.