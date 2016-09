Die Atmosphäre in der Flüchtlingsunterkunft am Hörgensweg in Hamburg-Eidelstedt war spannungsgeladen. Die Betten in dem ehemaligen Baumarkt standen dicht an dicht. Fast täglich, erzählte ein Polizeibeamter, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen. Oft waren sie verbal, manchmal tätlich.

Am Abend des 18. Oktober 2015 eskaliert eine Situation. Nahe des Eingangs gerät ein Flüchtling aus Afghanistan mit einem aus dem Iran in einen Streit. Der Afghane, ein Muslim, schlägt dem anderen mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf, der blutet stark, wird kurz bewusstlos. Der Afghane habe dabei laut "Allah ist groß – du Ungläubiger wirst sterben" gebrüllt, wird der Verletzte später der Polizei erzählen. Er war kurz zuvor zum Christentum konvertiert.

Im Herbst vergangenen Jahres beherrschte der Zuzug von Flüchtlingen bereits seit Wochen die Debatte in Hamburg. Als sich viel Offenheit zeigte, aber eben auch Vorbehalte und Angst. Die Ängste schienen sich nun in jenem Baumarkt in Eidelstedt zu realisieren. "Es ist der erste bekannte Fall einer religiös motivierten Auseinandersetzung unter Flüchtlingen in Hamburg", schreibt eine große Tageszeitung.



Von allen Vorwürfen freigesprochen

Der Afghane, zunächst untergetaucht, wird verhaftet. Acht Monate sitzt er in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag. Das Motiv: religiöser Hass.

Nun wurde er entlassen. Das Hamburger Landgericht hat ihn von allen Vorwürfen freigesprochen. Von der Attacke eines religiösen Fanatikers scheint nicht mehr übrig geblieben zu sein als ein Streit unter zwei Männern. Die Strafkammer habe nicht aufklären können, worum es bei der Auseinandersetzung ging, sagt am Donnerstag die Vorsitzende Richterin der Jugendkammer am Hamburger Landgericht, als sie ihren Freispruch begründet. "Es hat sich aber nicht bestätigt, dass der Angeklagte ein religiöser Fanatiker ist". Sie fügt hinzu: "Dass er auf den Iraner eingeschlagen hat, weil der ein Ungläubiger sei, ist Unsinn".

Wie also ist dieses Bild entstanden?

Für das Gericht steht fest, dass die Stimmung in dem Baumarkt, einer provisorischen Erstaufnahme, schon lange angespannt war. Es gab Fraktionen unter den Flüchtlingen, die oft nach Nationalität definiert und zusammengesetzt waren. Zwischen den beiden Männern war es Tage zuvor schon mal zu einem heftigen Schlagabtausch gekommen. Es ging um die politische Lage im Iran und in Afghanistan, und es ging auch um Religion. Doch am 16. Oktober, nach einer Aussprache mit weiteren Beteiligten, hatten sich beide versöhnt.

Dann kam der 18. Oktober. Als der angeklagte Afghane gegen 20.30 Uhr die Unterkunft betrat, traf er auf den Iraner, einen 24-Jährigen, der dort mit mehreren Landsleuten zusammenstand. Niemand kann heute mehr sagen, was der Anlass für den erneuten Streit war, aber plötzlich schlugen die beiden aufeinander ein, der afghanische Flüchtling zog den Teleskopstock und schlug zu. Er selbst hat vor Gericht ausgesagt, dass er im Vorbeigehen von Männern der Gruppe attackiert worden sei. "Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er sich verteidigt hat", bestätigt die Richterin. "Wir konnten nicht ausschließen, dass er in Notwehr handelte."



Für diese Anhaltspunkte aber hatte sich zuvor niemand interessiert. Am Morgen nach der Tat gab die Polizei eine Mitteilung heraus. Darin deutete sie bereits religiöse Hintergründe an. Es sei nicht auszuschließen, stand da, dass der Beschuldigte die Tat aus religiösen Gründen begangen habe. Im Gespräch mit Journalisten lieferten die Ermittler weitere Details nach: Der Afghane habe dem Iraner bei seinen Schlägen noch zugerufen, dass es keine Sünde sei, ihn als Konvertiten zu töten.