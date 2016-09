Kurz bevor er den kleinen Jungen schwer misshandelt haben soll, hatte Michael Q. mit Taylers Mutter noch Sex. "Das war der Hammer", schreibt ihm Jacqueline B. später von unterwegs per SMS. Die Nachricht kommt zwischen 16 Uhr und 17 Uhr bei ihm an – genau in der Zeit, in der er ihren Sohn offenbar tödlich verletzte.



Q. war mit Tayler allein in der Wohnung in Altona-Nord am Nachmittag des 12. Dezember 2015. Er soll das 13 Monate alte Baby so heftig geschüttelt haben, dass es schwerste Kopfverletzungen und Hirnblutungen erlitt. Eine Woche später starb Tayler im Krankenhaus.

Landgericht Hamburg, Saal 138. Michael Q. ist ein biederer Typ. Er trägt eine randlose Brille und ein schlichtes hellblaues Shirt über der fülligen Figur. Auf dem Hinterkopf des 27-Jährigen zeichnet sich bereits eine Glatze ab. Seit April sitzt er in Haft. Aus dem unauffälligen Lebensgefährten von Taylers Mutter ist der Hauptverdächtige im Todesfall des Kindes geworden.



Q. ist wegen Totschlages angeklagt. Zu Unrecht, wie er zu Prozessbeginn behauptet: "Ich weise die Anklagevorwürfe zurück", liest er aus einer vorbereiteten Erklärung vor, stockend, sein Anwalt muss ihm zwischendurch assistieren. "Ich habe Tayler nicht geschüttelt. Ich habe ihn geliebt wie meinen eigenen Sohn."

Was aber ist dann passiert am Nachmittag des 12. Dezember?

Es gibt viele fragwürdige Punkte in dieser Geschichte. Sieben Tage nach dem Vorfall in der Wohnung, am Todestag von Tayler, ist Q. in den Urlaub nach Spanien gereist. Wieso durfte er das, wo der Verdacht bestand, dass er ein Kind getötet hatte? Und hatte er den Jungen zuvor schon misshandelt? Tayler hatte oft Verletzungen im Gesicht. Wieso hatte die Mutter des Babys nichts dagegen unternommen oder war sie selbst an den Misshandlungen beteiligt?



Und auch: Welche Rolle spielt das Hamburger Jugendamt bei der Tragödie? Tayler war zwischenzeitlich in einer Pflegefamilie untergebracht, weil im Sommer 2015 sein Schlüsselbein gebrochen war und da bereits ein Misshandlungsverdacht bestand. Das Jugendamt führte eine Akte, Sozialarbeiter hielten Kontakt zu Jacqueline B. In den Wochen vor seinem Tod fielen diesen blaue Flecken, Striemen und Beulen an Taylers Kopf auf. Niemand aber alarmierte das Jugendamt. Warum nicht?