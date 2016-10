Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

diese Zeilen entstanden gestern im Zug, der sich gemächlich aus dem Hamburger Hauptbahnhof in Richtung München schob, vorbei an den Deichtorhallen und der Ericusspitze, und genau gesagt handelte es sich um einem ICE 2 der Deutschen Bahn – jetzt nicht mal mehr der vorletzte Schrei deutscher Bahntechnologie: Bald nämlich werden genau hier die ersten Exemplare des neuen ICE 4 gen München rollen.

Der ICE 4, sagen manche, sei das Ende der Glanzzeit der europäischen Hochgeschwindigkeitszüge. Schon um die Schnauze herum sieht der Neue weit weniger schnittig und wagemutig aus als sein Vorgängermodell. Und tatsächlich kann er auch nicht so schnell fahren wie der ICE 3 – was sich angesichts der vielen Langsamfahrstellen im Streckennetz aber großzügig verschmerzen lässt.

Dafür setzt er auf innere Werte: Angeblich bietet er endlich wieder mehr Platz fürs Gepäck – sogar für ein paar Fahrräder. Und zugleich für mehr Fahrgäste, und das auf weniger Quadratmetern als in den alten ICEs (!). Die Bahn-Zuständigen versichern, dass das nicht nach dem Ölsardinen-Prinzip funktioniere, sondern durch den Verzicht auf Schrankanlagen. Dafür gibt es aber eine Klimaanlage, die angeblich bis zu 45 Grad abkann, und schöne Lichteffekte: Die Innenbeleuchtung wechselt je nach Tageszeit und Erfordernis von Frischgelb – morgens, zum Aufwachen – über Dynamisch-Blau – hui, wie da die Laptopper in die Tasten hauen werden! – bis hin zu Abendlich-Rot – was dann im Zug passiert, wird man sehen.

Denn das Ganze ist noch ein Test. Regulär unterwegs wird der ICE 4 erst ab Ende 2017 sein.

Apropos Test: Richard Lemloh von der Wirtschaftsbehörde teilte uns mit, dass sich für das gestern hier stark diskutierte städtische Pilotprojekt zur Abschaffung des eigenen Autos selbstverständlich auch Menschen anmelden können, die ihr Auto bereits aus eigenem Antrieb abgeschafft haben: "Ihre Erfahrungen sind sehr willkommen!" Was die Stadt den teils seit Jahrzehnten autolosen "very first movers" allerdings bieten kann, wo schon die, die erst jetzt auf ihren Wagen verzichten, attraktive Sharing-Angebote bekommen sollen, darüber darf man rätseln: Doch wohl nicht etwa – ein Auto?

Alte Zahlen, neue Urteile

Zugegeben, es ist nicht immer leicht, in der Hamburger Flüchtlingspolitik bei allen Einsprüchen, Widersprüchen, Klagen und Gegenklagen den Überblick zu bewahren. So entstand in den letzten Tagen Verwirrung um die Zahl der Flüchtlinge, für die die Unterkunft am Mittleren Landweg in Bergedorf gedacht ist. Das Oberverwaltungsgericht hatte am Mittwoch deren Fertigstellung genehmigt und damit das Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigt. In der Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts zu dem Urteil war dann von 3400 Flüchtlingen die Rede, die potenziell dort untergebracht werden könnten. Die Zahl wurde von der Bürgerschaftsabgeordneten Karin Prien (CDU) aufgegriffen, die sich gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" empörte, die "geplante Unterbringung von bis zu 3400 Flüchtlingen in einer Großsiedlung" sei integrationsfeindlich. Anjes Tjarks von den Grünen stellte gestern dazu auf Facebook klar, dass es um eine andere Zahl gehe. Mittlerweile habe man sich nämlich mit den Bürgerinitiativen auf Bürgerverträge geeinigt, die eine Erstbelegung mit etwa 1500 Flüchtlingen vorsehen. Um es also noch einmal nüchtern festzuhalten: Laut Urteil darf fertig gebaut werden. Und laut Bürgervertrag werden deutlich weniger Flüchtlinge einquartiert als ursprünglich geplant. Klingt das nicht fast nach einem Kompromiss? Zumal abzuwarten bleibt, ob die Plätze wegen der sinkenden Zahl von Flüchtlingen denn überhaupt komplett gebraucht werden.

Vom Besserwissen und Bessermachen

Gestern hat der Bund der Steuerzahler sein 44. "Schwarzbuch" veröffentlicht, eine Sammlung von Beispielen, bei denen nach Meinung des Vereins Steuern verschwendet werden. DieFälle aus Hamburg, insgesamt fünf, wiegen dabei unterschiedlich schwer: Die neuen Parkbegrenzungen an der Osterstraße beispielsweise waren so niedrig, dass Passanten darüber stolperten – weshalb sie gleich wieder entfernt wurden. Kosten: etwa 7000 Euro. Die Fehlkalkulationen bei der Renovierung des Elbtunnels hingegen lassen schlucken – ursprünglich geplant gewesen seien 17 Millionen Euro, heute gehe man von mehr als 100 Millionen aus. Und dass der Schlick, der aus dem Hafen gebaggert wird, teilweise keine 20 Kilometer entfernt in die Elbe zurückgekippt wird, bezeichnet der Bund konsequenterweise als "Kreislaufbaggerung", weil der Schlick so kurze Zeit später wieder erneut im Hafen anlandet. Hier ist bereits Besserung in Sicht, weil die Stadt, sobald die Vereinbarung mit Schleswig-Holstein erneuert wird, wieder Teile des Schlicks in die Nordsee schicken darf, diesmal auf Nimmerwiedersehen. "Aber das war ja ein absehbares Problem, das man rechtzeitig hätte angehen können", sagt Christoph Metzner, Hamburger Sprecher des Steuerzahlerbundes. Da hat er recht. Einen kleinen Seitenhieb können wir uns trotzdem nicht verkneifen: Die Webseite www.schwarzbuch.de, die alle Fälle des Steuerzahlerbundes schön sortiert in neuer Optik zeigen sollte, zeigte am Morgen der Pressemitteilung – noch nichts. Mittlerweile funktioniert sie natürlich. Aber war das nicht ein absehbares Problem, das man rechtzeitig hätte angehen können?

Sie haben Post!

Na, schon den neuen Postboten getroffen? Also, den kleinen auf sechs Rädern, der ungefähr zwei Schuhkartons transportieren kann? Hermes testet in Hamburg erstmals Paketroboter, die sich vielleicht einmal von ganz allein durch die Stadt navigieren sollen. Noch werden sie allerdings von einem Menschen begleitet. Denn noch klappt es nicht so ganz mit dem Erkennen und Einordnen der Hindernisse, beschreibt Alexander Tieg auf ZEIT Online: "An einem herausragenden Strauch bleibt das Gerät plötzlich stehen. Das Gestrüpp passt nicht zu den hinterlegten Informationen. Zwei Wochen lang ist der Roboter zuvor alle Wege schon einmal abgefahren, hat die Gegend kartografiert. Der Strauch aber ist neu, zumindest der eine Ast. Also erst mal anhalten." Tieg hat den Roboter auf einer seiner ersten Fahrten durch Ottensen verfolgt. Wie die Menschen auf der Straße reagieren und ob 6D9, so heißt der Roboter, es am Ende zu seinem Ziel schafft, lesen Sie hier. Dazu gibt es auch ein kleines Video...

Die Sensation von Groß-Pampau

Gestern wurde ein neuer Fund eines versteinerten Urwal-Skeletts in der Kies- und Tongrube von Groß-Pampau präsentiert: Ein Urwal, der vor etwa elf Millionen Jahren lebte und bei dem sogar noch rudimentäre Beckenknochen gefunden wurden – eine Seltenheit. Das Außergewöhnliche dabei: Hier fand man schon etliche Urwal-Skelette! Was einerseits sicher am gehäuften Vorkommen der Urviecher in grauen Vorzeiten an diesem offenbar einst sehr attraktiven Ort liegt, andererseits aber auch an einer nicht alltäglichen Kooperation. Als man 1984 hier in einer Grube für Kies und Sand erstmals auf Urwal-Knochen stieß, machte sich ein Team von Ehrenamtlichen rund um die Brüder Gerhard und Wolfgang Höpfner daran, die Gebeine freizulegen; in Zusammenarbeit mit dem Lübecker Museum für Natur und Umwelt. Unterstützt wurden sie dabei zudem vondem Besitzer der Grube. Und das geht bis heute so. "Das ist alles ein Glücksfall", sagt Susanne Füting vom Lübecker Museum. Denn seither, also seit über 30 Jahren, hat man sage und schreibe elf Wal- und Hai-Skelette geborgen. Bei der Präsentation des beckenknochigen Urwals zeigten sich die hauptberuflichen Kollegen beeindruckt: "In Mitteleuropa ist so ein Fund gar nicht bekannt", so Wirbeltier-Paläontologe Oliver Hampe vom Berliner Museum für Naturkunde. "Das ist schon fantastisch." Wie auch die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Bürgern und einer Firma zum Wohle der Wissenschaft.

"Stolperfallen an der Wand"

Heute öffnet die Kunsthalle ihre Türen zu einer neuen Ausstellung, die sich mit surrealer Kunst und ihren Sammlern beschäftigt. Zu sehen sind unter anderem Werke von Salvador Dalí, Max Ernst, Marcel Duchamp, Joan Miró und René Magritte. Wir haben mit Annabelle Görgen-Lammers, der Kuratorin dieser Ausstellung, gesprochen.

Elbvertiefung: Frau Görgen-Lammers, warum macht die Kunsthalle jetzt eine Ausstellung zu den Surrealisten?

Görgen-Lammers: Weil sie DIE künstlerische Bewegung des 20. Jahrhunderts waren. Sie haben unsere Gesellschaft geprägt wie keine andere: Ob sie auf Filme oder in die Werbung schauen, überall sehen wir Kombinatorik und Assoziation, Bilder, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, das findet sich sogar in der Überlagerung von Realität und Spiel wie bei Pokémon Go ...

EV: Dieses Mal geht es nicht nur um die Künstler, sondern auch viel um die Sammler – wie haben sich die beiden Gruppen gegenseitig beeinflusst?

Görgen-Lammers: Sehr stark. Nehmen wir zum Beispiel Edward James. Der hat Dalí damit beauftragt, ihm das Lippensofa zu entwerfen – für sein Haus. Die Sammler der Surrealisten haben nicht an einen Marktwert gedacht. Sie wollten mit dieser Kunst leben. Dafür mussten sie auch selbst ein bisschen verrückt sein. Denn der Surrealismus bricht mit der Vernunft, er versucht, Begierden und Ängste zu zeigen, die Künstler wollten subversiv und unheimlich sein. Die Sammler surrealer Kunst haben sich also im Grunde Stolperfallen für den Geist an die Wand gehängt.

EV: Welches der Ausstellungsstücke würden Sie denn in Ihre Wohnung lassen?

Jedes. Obwohl ich wahrscheinlich schlaflose Nächte hätte, wegen der Versicherungssummen. Das war damals natürlich anders. Die Surrealisten wurden anfangs nicht mal in Galerien ausgestellt. Sie haben sich gegenseitig beschenkt und ihre Bilder gegen Essen getauscht. Die Sammler wollten sie unterstützen, besonders am Anfang waren das Freundschaftskäufe. Manchmal haben sie auch als Mäzene das Leben der Künstler finanziert. James hatte beispielsweise mal einen Generalvertrag mit Dalí: Er hat ihm ein Jahr lang 200 Pfund im Monat gezahlt, dafür hat er alle Werke aus der Zeit bekommen, also etwa 80 bis 100 Bilder.

Die Ausstellung "Dalí, Ernst, Miró, Magritte … Surreale Begegnungen aus den Sammlungen Edward James, Roland Penrose, Gabrielle Keiller, Ulla und Heiner Pietzsch" läuft vom 7.10.2016 bis 22.1.2017 in der Kunsthalle Hamburg. Öffentliche Führungen samstags 15–16 Uhr und sonntags 12–13 Uhr

Mittagstisch

Der schmale Mexikaner Er würde nur ab und zu mittags rausgehen zum Essen, erklärt der Mann am Tisch seinen Kollegen, die mit ihm Platz genommen haben, er fürchte, sonst zuzunehmen. Im San Burrito ist diese Angst aber unbegründet, wenn man sich nicht gerade von mit Käse überbackenen Tortilla-Chips ernährt. Die Zutaten der Burritos und Quesadillas sind durchweg gesund und die Portionen nicht übergroß. Zuerst wählt man zwischen Burrito oder Quesadilla, danach die Füllung aus verschiedenem Fleisch oder Vegetarischem, schließlich eine der sechs Salsas (zwischen 6,50 und 9,50 Euro, als Mittagsmenü bis 15 Uhr inkl. Getränk für 9,50 €). Dazu können Guacamole (klein 1,70 €) oder Tortilla Chips mit verschiedenen Saucen für 3 Euro bestellt werden. Es schmeckt ganz ordentlich, aber irgendetwas fehlt zu einem vollen Geschmack. Vielleicht ist es die Schärfe – vielleicht aber fehlt einfach ein Quäntchen Fett. San Burrito, Eimsbüttel, Osterstraße 165, Mittagstisch 11.30 bis 15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Oktoberfest: Dirndl, Brezn, Weißbier, wos is jetz des? Ja, eigentlich vermutet man diese Kombination eher im bayerischen Raum, aber: Auch Hamburg hat sein Oktoberfest. Ab heute Abend heißt es in der Fischauktionshalle wieder "Ozapft is". Wiesn-Stimmung garantiert. Altonaer Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, Freitag und Samstag ab 18 Uhr, Abendkasse ab 14 Euro

Workshop: "... und die Deutschen kommen mal wieder über die linke Seite, Schürrle treibt den Ball in die Mitte, blickt auf Götze, Götze schießt, TOOOOOR! TOOOOOOR! TOOOOOOOR!!!" Was für ein WM-Finale 2014! Und was für eine Moderation. Wie der Traumberuf Sportreporter genau aussieht, können Kinder ab 10 Jahren im Medienworkshop des Seiteneinsteiger-Lesefests von echten Profis lernen. Birgit Hasselbusch und Stefan Grothoff zeigen, was man mit Mikrofon und Kamera alles anstellen kann. Fanräume FC St. Pauli, Heiligengeistfeld 1, 15.30 Uhr, Eintritt 12 Euro

Ausstellung: In der Affenfaust Galerie dreht sich ab heute alles um Kunst, Mensch und Tier. Unter dem Motto "Menschtierwir" beleuchten 55 Künstler aus dem In- und Ausland die vielschichtige Beziehung zwischen Mensch und Tier und wie daraus ein Wir wird. Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, Vernissage ab 20 Uhr

Was kommt

Konzert: Manager, Anwälte und Firmenchefs – viele verbinden diese Positionen nicht unbedingt mit Taktgefühl. Zeit, sich eines Besseren belehren zu lassen! In "The Management Symphony" spielen Menschen, die eigentlich in anderen Berufen erfolgreich sind, zum Beispiel als Führungskräfte der Tchibo AG, bei Egon Zehnder, Airbus und der Techniker Krankenkasse. Am Sonntag tritt das Orchester zum ersten Mal in Hamburg auf und hat sich dafür Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre zu "Die Hebriden" und Johannes Brahms Konzert für Violine, Violoncello und Orchester ausgesucht. Sonntag, 11.00 Uhr, Rolf-Liebermann-Studio des NDR, Oberstraße 120, Eintritt 15 Euro; der Eintritt kommt der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e.V. zugute.

Letzte Chance: Am Samstag endet das Michel Kinder und Jugend Filmfest. Als Höhepunkt zeichnet die Jugendjury den besten der sieben Wettbewerbsfilme mit dem Michel Filmpreis aus und zeigt im Anschluss daran den niederländischen Familienfilm "Mister Frog". Abaton-Kino, Allende-Platz 3, 15 Uhr; Tickets gibt es immer mal wieder kurzfristig und mit etwas Glück noch online oder direkt an der Kinokasse, Eintritt 5 Euro, weitere Veranstaltungen von 10 bis 19 Uhr.

Comedy: Der Junge hatte es wirklich nicht leicht. Mit der eigenen Mutter als Lehrerin auf der Grundschule, dem Vater als Lehrer am Gymnasium und dem Onkel auf dem Direktorenposten gab es sicher Kinder, die schneller Freunde gefunden haben als Bastian Bielendorfer. Der hat die traumatischen Erlebnisse seiner Schulzeit in ein witziges Unterhaltungsprogramm verwandelt und erkannt: "Das Leben ist kein Pausenhof!" Grünspan, Große Freiheit 58, Sonntag, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt 26 Euro

Schnack

Zwei Mädchen in der Pausenhalle einer Grundschule. Fragt die eine: "Sag mal, wie gehen die Meerjungfrauen eigentlich aufs Klo, mit dem langen Fischschwanz und so?" Antwortet die andere: "Na, ganz einfach: Hinsetzen und Aa machen!" Gehört von einer Mutter, die in diesem Fall anonym bleiben möchte

Meine Stadt

Exotische Gesellschaft zum Kaffeetrinken © Foto: Lutz und Katrin Gosewisch

