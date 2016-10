Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

gestern hat die Weinlese begonnen, zumindest auf Sylt. Nein, mal kein Spaß zulasten unseres Meteorologen. Im nördlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands, nur 3000 Quadratmeter groß und nur ein paar Hundert Meter von der Nordsee entfernt, ernteten Winzer Christian Ress und viele Helfer gestern tatsächlich Trauben. Das sonnige Wetter der vergangenen Wochen habe dem Sylter Wein gutgetan, sagte Ress, er rechnet mit einem Ergebnis von rund 1100 Flaschen. Und merkt auf der Website munter an, durch die geschützte Lage des Weinbergs – beziehungsweise Hügels –, durch das optimale Mikroklima und die Tatsche, dass Sylt mit 1714 Sonnenstunden im Jahr weit mehr habe als das Rieslig-Paradies Rheingau (1587 Stunden) seien "die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weinbau gegeben".

Allerdings ist Winzer Christian Ress eher für seine großen Gewächse aus südlicheren Gefilden bekannt als für seinen Sylter Tropfen der Qualitätsstufe schleswig-holsteinischer Landwein. Auf der Insel ging es gestern denn auch vor allem ums "Dabeisein-Prinzip": Viele der Helfer waren Weinstock-Pächter. Und deshalb gab es vor Beginn der Lese, vermutlich auch das einmalig in deutschen Weinbergen, erst mal stilgerecht einen Sektempfang.

Wenig stilvoll dagegen finden einige von Ihnen die Art und Weise, wie die vergünstigten Tickets für die einstündigen NDR-Konzerte in der Elbphilharmonie (wir berichteten) verteilt werden. Ein Bus und ein Kleintransporter sollen die Karten direkt in den Hamburger Stadtteilen an Leute verkaufen, die bisher nicht zum erwartbaren Elbphilharmonie-Publikum zählen. Aber offenbar traut man nicht allen Vierteln so viel kulturelles Interesse zu. Bewohner aus Rahlstedt schrieben uns, sie fühlten sich vergessen – und erst die Bewohner Harburgs! "Hey, gehört das noch zu Hamburg?", fragte einer. "Die Bus- und Bücherhallentour spricht eindeutig dagegen!"

Immerhin, möchte man beschwichtigen, hat ja Harburg, wie unsere aufmerksamen Leser wissen, durch einen irreversiblen Fehler bei der Haushaltsplanung wenigstens mehr Geld auf dem Konto als geplant. Doch nicht mal das helfe, wenn man hier lebe, merkt eine Einwohnerin desillusioniert an: "Wir haben zwar drei Millionen zu viel. Aber in der Elbphilharmonie will man uns trotzdem nicht!"



"Die Angst vor dem Hospiz hat sich deutlich reduziert"

Sterben, Tod und Trauer sind eine Woche lang Thema: 60 Veranstaltungen geben bei der Hamburger Hospizwoche bis zum 16. Oktober Anlass, sich diesen schwierigen Themen anzunähern. Wie das ankommt und wo die Hospizarbeit noch besser laufen kann, erläutert Kai Puhlmann, Vorsitzender des Landesverbands Hamburger Hospiz und Palliativarbeit.

Elbvertiefung: Die erste Hamburger Hospizwoche gab es vor zehn Jahren. Was hat sich seitdem in der Hospizarbeit getan?



Kai Puhlmann: Sehr viel. Es gibt mittlerweile sieben stationäre Hospize in Hamburg. Die neuen Einrichtungen haben dazu geführt, dass die Menschen nicht mehr so lange auf einen stationären Hospizplatz warten müssen und quartiersnah untergebracht werden können. Seit vergangenem Jahr gibt es ein neues Gesetz zur stationären Palliativarbeit, das bewirkt, dass statt zehn Prozent nur noch fünf Prozent der Kosten über Spenden eingeworben werden müssen. Auch die Angst vor dem Hospiz als Einrichtung hat sich deutlich reduziert: Hospiz, das steht heute für qualitätsvolle Versorgung und Begleitung von sterbenden Menschen.



EV: Wo muss es noch besser laufen?

Puhlmann: Auch die Pflegeheime müssen sich dem Themenfeld Sterben, Tod und Trauer stellen. Das passiert noch nicht in allen Häusern so, wie es nötig wäre. Ein zweites Feld ist: Wie erreichen wir Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns gekommen sind? Da ist die Ansprache von sterbenden Menschen oft nicht einfach. In den ambulanten Hospizdiensten mangelt es auch an Ehrenamtlichen aus anderen Kulturen.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

EV: Hat sich die Einstellung zum Altern und Sterben Ihrer Erfahrung nach geändert?

Puhlmann: Eine große Sorge von älteren und sterbenden Menschen ist: Ich falle den anderen zur Last, ich habe keinen Wert mehr für die Gesellschaft. Das beobachten wir ganz oft, schon seit längerer Zeit. Wir versuchen das zu lindern, indem wir zurückmelden: Auch sie haben für uns Bedeutung mit ihrer Geschichte und ihrem Leben, wie es jetzt gerade ist. Die Auseinandersetzung mit dem Sterben aber hat sich eindeutig geändert, da gibt es heute eine viel größere Offenheit. Zu unserem Tag der offenen Tür etwa kommen 200 bis 300 Menschen und informieren sich, auch wenn sie selbst nicht von einer tödlichen Krankheit betroffen sind.

EV: Für viele Menschen ist der Tod trotzdem noch ein Tabuthema. Wie erreichen Sie die?



Puhlmann: Den Welthospiztag am Samstag haben wir zum Beispiel zentral auf dem Hamburger Rathausmarkt veranstaltet. Wir wollten symbolisieren, dass das Thema Sterben, Tod und Trauer in die Mitte der Gesellschaft gehört. Das führt auch dazu, dass Menschen, die eigentlich gerade auf Einkaufstour sind, zwischendurch abbiegen und sich im Zelt über Hospiz und Palliativarbeit informieren. Das hat ganz gut geklappt. Auch die Vielfalt der Angebote, sich dem Thema anzunähern, wirkt – wir haben zum Beispiel Theateraufführungen, Lesungen, Versteigerungen, Vorträge oder Stadtrundfahrten im Programm.

Übrigens: Unsere Korrektorats-Kollegin Maren Preiß produzierte vor einiger Zeit einen kleinen, anrührenden Film über den Koch des Hospiz Leuchtfeuer.

Ihr Geschenk für Mark Zuckerberg

Wenn Facebook es weiß, weiß es jeder. Und was WhatsApp weiß – zum Beispiel die Telefonnummer Ihrer Mutter, der Sie am Wochenende dieses witzige Foto geschickt haben, und mit wem Sie sich sonst noch wie oft ausgetauscht haben – das weiß demnächst auch Facebook. Also jeder. So jedenfalls befürchtet es der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar. Und Sie? Sollten sich auch ein bisschen fürchten, findet er. Und sich künftig gut überlegen, ob Sie mit Ihrer Mutter über WhatsApp kommunizieren wollen. Oder mit dem/der Liebsten. Oder mit den anderen Eltern vom Fußballverein Ihrer Tochter.

Dass der Mann die Allianz der beiden Kommunikationsdienste äußerst kritisch sieht, wissen wir spätestens seit Ende September. Da hatte Caspar versucht, den Datenkraken Facebook dazu zu bringen, dass er seine Tentakel von den Daten der deutschen WhatsApp-Nutzer lässt. Das hatte Facebook damals versprochen, als Mark Zuckerberg WhatsApp kaufte. Aber was interessiert den schon das Geschwätz von vorgestern! Caspar könne ihnen gar nichts, lässt Facebook nun verlautbaren und beruft sich auf irisches Recht, weil da der Hauptserver steht. Währenddessen kündigte WhatsApp an, die Nummern der Nutzer selbst an Facebook weiterzuleiten. (Das war die Änderung der AGB Anfang August, Sie erinnern sich bestimmt...) Caspar hingegen kämpft weiter für Ihre Rechte. Für alle, die es ihm leichter machen wollen, hat er einen Tipp: Wechseln Sie zu Threema. Oder Telegram. Oder Wire. Und überreden Sie Ihre Mutter, das auch zu tun, auch wenn die bisher diesen Zuckerberg bloß für eine Backzutat gehalten hat.



Katastrophenalarm in Sasel

Im idyllischen Sasel herrscht Alarmstufe Rot. Nicht etwa wegen der Überschwemmungen, die die Umweltbehörde dort befürchtet. Vielmehr drohen die Saseler Hauseigentümer nach eigener Einschätzung in ihren Gebäude-Versicherungsbeiträgen zu ertrinken. Einige sollen zehnmal so viel zahlen wie bisher. Und wer hat’s verbockt? Die Stadt Hamburg – daran gibt es für die Bürgerinitiative Berner Au keinen Zweifel. "Wir erleben gerade, wie der Saseler zum verzweifelten Wutbürger wird", klagt uns Initiativensprecherin Susanne Fink-Knodel. Seit fast zwei Jahren kämpft sie mit ihren Nachbarn dagegen, dass ihr Wohngebiet zum "Überschwemmungsgebiet Berner Au" definiert wird. Das Risiko, dass Gärten und Keller volllaufen, sieht zwar auch Susanne Fink-Knodel. Grund dafür sei aber keineswegs die Berner Au, "das ist ein kleiner Bach, da kann man sich mit Gummistiefeln reinstellen". Wenn etwas die Pegelstände im Wohngebiet je in die Höhe getrieben habe, dann das Regen- und Überflutungswasser der Nachbarn aus Volksdorf und Wellingsbüttel, das hier zusammenlaufe. "Das Problem, das uns hier als Klimawandelproblem verkauft wird, ist ein hausgemachtes", sagt Fink-Knodel, erst mal müsse die Stadt das Entwässerungsproblem in den Griff kriegen. Dass die Au zum Problemflüsschen erklärt würde, mit einem ähnlichen Hochwasser-Risikostatus wie Elbe und Oder, "das hätte Comedy-Wert, wenn es für uns nicht so bitterernst wäre". Die hohen Versicherungsprämien seien für viele nicht zu bezahlen. "Wenn bei uns dann etwas passiert, können wir höchstens einen Sandsack vors Fenster stellen."

Abschied von Kapitän Schwandt

"Käptn, mein Käptn… Ein ganz Großer geht von Bord." Mit Wehmut, Respekt und dem Bekunden nach oft mit Tränen in den Augen haben sich Tausende Facebook-Fans am Wochenende bei Kapitän Schwandt verabschiedet. Der 80-Jährige, der als Autor und Blogger immer wieder gegen "rechtsdrehende Trottel" Stellung nahm, hat sich am Samstag aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. "Das Alter ist ein Arschloch", schrieb er in seiner letzten Kolumne in der Mopo, er sei akut erkrankt. Nun steht ihm offenbar eine Operation bevor. "Ein alter Kapitän weiß, wann es Zeit ist, von der Brücke zu gehen", teilte er seinen Fans noch auf Facebook mit. Seine Beerdigung sei bereits geplant. Vor allem mit seinem Klartext gegen Rechte und Neonazis hatte sich Jürgen Schwandt in den letzten Monaten weit über Hamburg hinaus einen Namen gemacht. Immer wieder warnte der 1936 in St. Georg geborene Seemann vor den Gefahren des Rechtspopulismus. Seine Biografie "Sturmwarnung" wurde zum Bestseller. "Mir gefiel es, dass ich meine Popularität für Schwache und Außenseiter einsetzen konnte", sagt er. Nun müsse er Kraft sammeln für den letzten Abschnitt seines Lebens.

Von wegen "schönste Stadt der Welt"!

Finden Sie es nicht auch schrecklich hier? Na, schauen Sie sich doch mal um: Diese lokalpatriotischen Spinner überall. Der peinliche Fischmarkt. Hamburgensien wie das Franzbrötchen – nichts als ne verkappte Zimtschnecke. Und dann diese Touris. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, dass endlich einer seinem Ärger Luft macht: Uwe Uns stellt in seinem Buch "111 Gründe, Hamburg zu hassen" ein für alle Mal klar, warum das mit der schönsten Stadt der Welt schierer Humbug ist. Der bekennende Zugezogene mit dem gewitzten Pseudonym – eben nicht "Uns Uwe", nein, ganz im Gegenteil – zieht über alles her, was ihm unter die Augen kommt: Musicals, ihr Publikum, Johannes B. Kerner, mit dem der unbescholtene Hamburger (also wir alle) Tür an Tür wohnen müsse (ich habe sofort nachgesehen, aber mein Nachbar sieht anders aus). Das alles stieß dem Wahlhamburger so bitter auf, dass er beginnen musste, es zu Papier zu bringen. Sieben Jahre später ist das Werk vollbracht, und Uwe Uns weilt immer noch unter uns. Und bekommt nun Resonanz, etwa in Bezug auf die Touris: "Touristen beleben unsere Stadt – im positiven Sinne", hält Sascha Albertsen, Sprecher der Hamburg Tourismus GmbH, tapfer dagegen. Der FC St. Pauli, von Uwe Uns kunstvoll geschmäht als "schlimmer als eine Lebensmittelvergiftung und die FDP", enthält sich allerdings eines Kommentars. Vielleicht, weil der krawallige Bayer genau darauf setzt.

Mittagstisch

Möblierte Mittagspause Mittagspause im Möbelhaus – war bisher nicht Ihr Ding? Dann sollten Sie mal bei der Wäscherei vorbeischauen, da kommen Sie auf neue Gedanken. Das Lokal bietet den vom Einrichtungsshopping geschwächten Kunden auf der großzügigen Terrasse im ersten Stock eine herrliche Auszeit – nutzen Sie also die wenigen Sonnenstunden, die uns heute zur Mittagszeit versprochen sind! Zwischen Pflanzen und (logisch) schicken Möbeln sitzt man wie in einer Lounge und blickt auf stilprägende Bürohäuser der sechziger und siebziger Jahre. Die freundliche Bedienung serviert Standards wie Suppe, Antipasti, Flammkuchen, Burger und Salate, außerdem bietet die Küche ein Wochengericht an – der Backfisch im Kräutermantel mit Remoulade für 8,50 € schmeckt frisch, der Kartoffel-Gurkensalat intensiv zitronig und sehr lecker. Als Nachspeise kommt ein aromatisches Erdbeertörtchen samt Kaffee gerade recht, um dem Herbst noch einmal zu entfliehen. Sollten Sie die Sonne verpasst haben, können Sie auf den cool designten Innenbereich des Restaurants ausweichen, um danach erfrischt Möbel für zu Hause auszusuchen. Wäscherei CityNord, Mexikoring 27–29, Mo–Sa, 10 bis 18 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Moin und Merhaba: Einen Willkommensgruß aus der Küche schickt heute "Welcome to Barmbek". Die Initiative lädt Anwohner und Geflüchtete zum interkulturellen Frühstück ein, will Neuankömmlinge beim selbstständigen Leben im Stadtteil unterstützen und in Kontakt mit Nachbarn bringen.

Zinnschmelze, Maurienstr. 19, 10 Uhr, kostenlos, unverbindliche Anmeldung unter mail@welcome-to-barmbek.de

Verlosung: Tofu-Fans aufgepasst: Am kommenden Wochenende findet die Veggienale in der Sporthalle in Alsterdorf statt. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Workshops, Mitmachangebote und Kochshows rund um das Thema Veganismus und Nachhaltigkeit. Sie wollten schon immer mal ein Portemonnaie aus alten Getränkekartons basteln? Ihre eigene vegane Limonade kreieren? Wir verlosen 10 mal 2 Karten für die Veggienale, einlösbar am Samstag oder Sonntag. Beantworten Sie folgende Frage: Wie wird der bei Veganern beliebte Fleischersatz aus Weizeneiweiß genannt?

Antwort bitte bis 13 Uhr an elbvertiefung@zeit.de, Betreff: Veggienale. Wichtig: Nennen Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und den Namen Ihrer Begleitung.

Veggienale, 15./16.10., 10–18 Uhr, Krochmannstraße 55, Karten zwischen 5 und 8 Euro.

Herr der Oboe: Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg trifft auf Heinz Holliger, einen Virtuosen an der Oboe. Bereits 1987 spielte Holliger die Uraufführung von Elliott Carters Oboenkonzert – heute erweckt er es erneut zum Leben. Unter Dirigent Thomas Zehetmair spielt er außerdem Haydns Sinfonie d-Moll Hob. I/80 und Beethovens Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36. Hintergründe und Anekdoten zur Musik des Abends gibt es bei der Einführung vor dem Konzert (Studio E, 19.15 Uhr).

Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 20 Uhr, ab 11 Euro

Folgenschwere Entscheidung: Richter, Soldaten, Ärzte haben eines gemeinsam – ihr Job beeinflusst maßgeblich Leben und Tod. Deshalb entscheiden sie dem Experten Niklas Keller zufolge nicht immer "sachlich am besten, sondern zu ihrem eigenen Schutz". Im Vortrag "Defensives Entscheiden bei Ärzten, Soldaten, Richtern – Entscheidungsmuster und Lösungen" bietet er Tipps für kritische Situationen.

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 19 Uhr, 4,50 Euro



Was bleibt

Zeichnen mit dem Rasenmäher: Im Öjendorfer Park ziehen sich zwei Linien durch saftig grünen Rasen. Sie kreuzen einander "schier endlos schwingend, wie der ewig gleiche Ausschlag eines Perpetuum Mobiles", schreibt Künstler Ralf Witthaus, einander sich immer wieder nähernd, dann voneinander entfernend, "wie ein Liebespaar auf seinem Weg durchs Leben". Ausgangspunkt des Projekts "Perpetuum" ist das Südende des drittgrößten Hamburger Parks. Die gemähte Zeichnung ist nur ein paar Wochen sichtbar.

Öjendorfer Park, Driftredder

Was kommt

Galaktischer Schocker: Q-R-T und sein Haustier Flummi kommen vom Planeten RZZ, auf dem jeder ein Leben lang Kind bleibt. Sie wohnen in einem Hochhaus, um Erdlinge zu erforschen. Ferdinand Lutz und Dominik Müller präsentieren den Comic "Flummi allein zu Haus" als "BildKlangLesung" mit verrückten Geräuschen und Animationen.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, Mittwoch, 12. Oktober, 9 bis 10.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter 428 23 48 01

Eko Fresh trifft New York: Inspiriert vom East-Coast-Rap probiert Ekrem Bora aka Eko Fresh mal ganz was Frisches aus: Seine EP "Bars über Nacht", eine Mischung aus klassischen Beats und anspruchsvollen Texten, sorgt tatsächlich für ein neues Klangbild. Könnte direkt aus den Straßen des New Yorks der neunziger Jahre stammen – voll fresh.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, Donnerstag, 13. Oktober, 20 Uhr, 29,20 Euro

Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Aimen Abdulaziz-Saidschreibt bei ZEIT ONLINE die HSV-Kolumne

Der HSV hat die Länderspielpause sinnvoll genutzt und ein Testspiel gegen den FC Magdeburg absolviert. Die Hamburger gewannen beim Drittligisten Magdeburg zwar mit 2:1 und konnten ein wenig Selbstvertrauen tanken, wirklich überzeugend war der Auftritt aber nicht. Bis zum Spiel gegen Mönchengladbach wartet noch viel Arbeit auf Trainer Markus Gisdol.

Erik Hauth bloggt auf ZEIT ONLINE über den FC St. Pauli

Die DFB-Elf trainierte letzte Woche vor dem WM-Quali-Spiel gegen Tschechien am Millerntor und diesmal achtete der Verband peinlich genau darauf, keine der politischen Statements zu überkleben, die dem FC St. Pauli und seinen Fans so wichtig sind. Genauso wichtig wie das Schicksal ehemaliger Publikumslieblinge: Deniz Naki, kurdischstämmiger Ex-Sanktpaulianer, wird in der Türkei wegen angeblicher "Terrorpropaganda" angeklagt, was die Profis des FCSP dazu veranlasste, beim Test gegen Werder Bremen am Donnerstag beinahe geschlossen in Soli-Shirts aufzulaufen. "Kein Mensch ist illegal", konsequent weitergedacht.



Meine Stadt

Sonntags beim Brunch © Martin Becker

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr



Mark Spörrle

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.