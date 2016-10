Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

endlich, die Senioren schlagen zurück! In den letzten Monaten häuften sich ja die Meldungen über Trickbetrüger, die als Heizungsableser kamen, als Elektriker, als Fernsehnotdienstmonteure. Und als niemand mehr selbst echten Handwerkern noch die Tür öffnete, fingen die Gauner an, sich als Polizisten auszugeben. Jüngst riefen sie ältere Herrschaften unter dem Vorwand an, "betrügerische Bankangestellte" überführen zu wollen, und baten die Angerufenen, all ihr Geld und ihren Schmuck sofort von der Bank zu holen, um feststellen zu können, ob Scheine und Preziosen noch echt oder durch fiese Fälschungen ersetzt worden seien. Eine 93-Jährige aus Hamburg-Wandsbek wurde allerdings misstrauisch: Sie rief die (echte) Polizei an; die nahm den falschen Kollegen fest. Vielleicht fangen die übrigen Gauner jetzt an, sich als Bankangestellte auszugeben, die betrügerische Polizisten überführen wollen?

Noch einmal zur Durch-die-Stadt-Tour mit den günstigen Tickets für die "Konzerte für Hamburg" in der Elbphil (-vieh schreibe ich nicht!): Vielleicht erinnern Sie sich: Bürger aus Rahlstedt und Harburg klagten uns ihr Leid, ihr Stadtteil sei weder per Bus noch per Kleinlieferwagen oder via Bücherhallenverkauf in den Genuss der Tickets gekommen. Was Harburg angehe, schrieb uns Tom R. Schulz, der Sprecher der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft, sei das falsch. Am vergangenen Dienstag, stellte er richtig, gab es in der Harburger Bücherhalle insgesamt 1300 Karten für alle "Konzerte für Hamburg" zu kaufen.



Von wegen also man traut den Harburgern kein kulturelles Bewusstsein zu! Im Übrigen (nehmt das, Rahlstedter!): "Enzyklopädische Vollständigkeit in der Abdeckung aller Stadtteile des Hamburger Stadtgebiets", so Schulz, "war nicht das vorrangige Ziel." Dieses werde aber "durch die Einbindung nahezu aller Bücherhallen doch beinahe erreicht".

Zumindest war das wohl der Plan. Allerdings findet sich der für kommenden Freitag angesetzte Ticketverkauf in der Bücherhalle Winterhude nicht mehr auf der Veranstaltungsliste. Und am vorigen Freitag fiel das entsprechende Event in der Bücherhalle Altona ersatzlos aus. Man habe "zu viel Angst vor einem großen Ansturm gehabt und es deshalb sein gelassen", will ein Leser erfahren haben. Unsinn, in Wirklichkeit gab es sicher andere Gründe, oder?

Wie Hamburgs CDU sich neu erfindet

Dass es der CDU in Hamburg nicht so gut geht, so in Sachen Wählergunst, ist kein Geheimnis. Die SPD macht den Christdemokraten ihre ureigenen Themenfelder streitig beziehungsweise hat sie längst besetzt. Und von rechts kommt auch noch die AfD herangerauscht. "Arme CDU", befindet denn auch unser Kollege Frank Drieschner in der morgen erscheinenden Ausgabe der ZEIT:Hamburg – und fragt im nächsten Augenblick: "Arme CDU?" Denn eigentlich sei die Union doch ganz gut dran, zumindest lernfähig. "Wie eine biologische Spezies sich veränderten Umweltbedingungen anpasst, so passen Hamburgs Konservative sich gerade veränderten Umständen an." Kurz: Sie erfindet sich neu. Und dabei, stellt Kollege Drieschner in Aussicht, könnte unter Umständen nicht weniger herauskommen als "die Evolution einer neuen Art – einer neuen Art von Politik". Denn im Identifizieren von Themen, mit denen sich punkten lässt, im Einfangen von Stimmungen und Strömungen aus einem "Protestmilieu" – auf diesem Feld tue sich die Hamburger CDU derzeit hervor. Wie sie das tut und ob darin die Zukunft der CDU liegt, das können Sie morgen in der gedruckten ZEIT nachlesen, oder heute Abend schon digital

Schneller sprechen im Parlament

Apropos neue Art von Politik: "Stärkung der Hamburgischen Bürgerschaft – Verbesserungen im Parlamentsbetrieb": So heißt der gemeinsame Antrag von SPD, Grünen, CDU, Linken und FDP, der in der morgigen Sitzung verabschiedet werden soll. Was ein wenig abstrakt klingt, soll genau das Gegenteil bewirken, nämlich die Hamburger Politik für die Öffentlichkeit wieder greifbarer und attraktiver machen. Schließlich treffe die Bürgerschaft in jeder Sitzung "Entscheidungen, die für die Bürgerinnen und Bürger Bedeutung haben", so heißt es – und dennoch sei "ein Rückgang der Wahrnehmung politischer Debatten und Beratungen zu verzeichnen". Also wollen die Hamburger Volksvertreter ein ganzes Bündel von Maßnahmen und somit die erste Parlamentsreform seit 20 Jahren umsetzen.Als Erstes sollen die zweitägigen Sitzungen der Bürgerschaft abgeschafft werden. Stattdessen, so ist geplant, kommen die Abgeordneten künftig mittwochs ab 13.30 Uhr im Zwei-Wochen-Rhythmus zusammen. Die Redezeiten werden verkürzt, zudem sollen Kurzdebatten und "Kreuzverhöre" für Senatsmitglieder oder Bürgermeister eingeführt werden, und das Livestream-Angebot, mit dem jeder via Internet die Debatten verfolgen kann, wird technisch aufgepeppt. So können wir ganz genau sehen, welche der bedeutenden Themen sich wirklich so im Eiltempo debattieren lassen.

"Das ist nur die Spitze des Eisbergs"

Krankenkassen manipulieren gemeinsam mit Ärzten Angaben über Patienten, um mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds, in den alle Versicherten einzahlen, zu erhalten. Vorwürfe wie dieser stehen im Raum seit den Interviews, die der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, jüngst der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und dem "Hamburger Abendblatt" gegeben hat. Seither ist eine Debatte entbrannt, in der nicht zuletzt Transparency Deutschland die Justiz aufgefordert hat, gegen diese Praxis vorzugehen. Wir sprachen mit Vorstandsmitglied Wolfgang Wodarg, Mediziner und früherer SPD-Bundestagsabgeordneter.

EV: Patienten werden anscheinend kränker dargestellt, als sie sind, Versicherte zahlen demnach höhere Beiträge als gerechtfertigt. Wurden wir alle hinters Licht geführt?

Wolfgang Wodarg: Ja, wurden wir. Die Häufigkeiten bestimmter Krankheiten wie Übergewicht wurden verfälscht. Was die Krankenkassen an Daten liefern, ist von wirtschaftlichen Interessen beeinflusst und daher nicht aussagekräftig.

EV: Was sagt das über unser Gesundheitssystem?

Wodarg: Unser Gesundheitssystem ist ein öffentliches. Durch den Wettbewerb der Krankenkassen untereinander wird es pervertiert. Dieser Wettbewerb ist krank und hat keinen nachgewiesenen Nutzen. Wirtschaftliche Interessen an sich sind legitim. Aber hier geht es um das öffentliche Gesundheitswesen. Der Wettbewerb der Kassen schadet der staatlichen Solidargemeinschaft. Und die Kassen bewerten Menschen danach, ob sie etwas einbringen oder kosten. Das verschlechtert die Effizienz des Gesundheitswesens und belastet die Beitragszahler zusätzlich.

EV: Was muss geschehen, damit diese Praxis endet?

Wodarg: Wir brauchen ein bundesweites Transparenzregister. Die Kassen bekommen schließlich nicht nur Beiträge, sondern auch intime Gesundheitsdaten. Als Versicherter muss man prüfen können, welche Verträge und Absprachen eine Krankenkasse mit wem hat, nicht nur mit Ärzten, Krankenhäusern und der Pharmaindustrie, sondern auch zum Beispiel mit Rechenzentren. Wir müssen auf mehr Transparenz bestehen. Das aktuelle Bekenntnis des TK-Chefs zeigt nur die Spitze des Eisbergs.

Kampf gegen Drogenhandel (2): Nabu kritisiert "Grünrückschnitt"

Der Kahlschlag an der Hafenstraße, genauer die Entfernung von kleinen Bäumen, Sträuchern und Gestrüpp, kommt nicht überall gut an. "Drogenhandel lässt sich nicht mit Grünbeseitigung bekämpfen", erklärte der Nabu-Landesverbandsvorsitzende Alexander Porschke auf unsere Berichterstattung hin. Sie erinnern sich: Das Bezirksamt Mitte hatte verlauten lassen, es gehe lediglich um einen "turnusmäßigen Grünrückschnitt"; ein Polizeisprecher erzählte uns indes, die Maßnahme sei durchaus Teil eines Gesamtkonzepts, um das Verstecken von Drogen zu erschweren. Dass dadurch die Vegetation zum Drogenopfer wird, stößt nun dem Naturschutzbund sauer auf. Die Natur stehe in Hamburg unter hohem Siedlungsdruck, deshalb müsse "das verbliebene Stadtgrün gesichert und gesund entwickelt werden". So aber würden "Lebensräume für Naturbewohner zerstört, gleichzeitig drängt das kriminelle Gewerbe auch in die Wohnhäuser hinein", so Porschke gestern. Spatzen, Meisen und Rotkehlchen hätten das Nachsehen. "Sie können nicht einfach in Kellereingänge ausweichen."

Frau wird Theaterchefin am Winterhuder Fährhaus

Bis es im August 2017 so weit ist, vergehen zwar noch einige Monate. Aber dennoch gab das Winterhuder Fährhaus gestern bereits bekannt, wer die Nachfolge des Theaterleiters Michael Lang übernehmen wird, der als Intendant zum Ohnsorg-Theater wechselt. Die erste Frau an der Spitze des Fährhaus heißt Britta Duah, ist 38 Jahre alt und seit 2007 Vertriebsleiterin der Komödie an der Hudtwalckerstraße – und damit bestens mit dem Haus vertraut. "Ich freue mich, dass wir mit Britta Duah ein echtes Eigengewächs als neue Leiterin gefunden haben", sagte Geschäftsführer Jürgen Wölffer. "Sie hat über viele Jahre hinweg in der Komödie ihre Kompetenz bewiesen." An der Ausrichtung der 1988 gegründeten Komödie wird sich wohl nichts groß ändern. Warum auch? Das Haus ist hoch erfolgreich; in der Spielzeit 2014/2015 besuchten mehr als 175.000 Menschen die Aufführungen dort.

Mittagstisch

Schick und gemütlich Dass schick und gehoben trotzdem gemütlich sein kann, beweist das Restaurant Schönes Leben in der Speicherstadt: ein heller, offen gestalteter Raum mit deckenhohen Weinregalen und moderner Einrichtung, freundlichen Kellnern und entspannender Loungemusik. Um sich an stürmischen Herbsttagen von innen aufzuwärmen, ist die Kürbis-Apfel-Chili-Suppe mit ihrer feinen Schärfe genau das Richtige, dazu blickt man durch große Fenster auf Kanäle und Backsteinhäuser. Die täglich wechselnde Mittagskarte bietet mit Suppe (5,50 bzw. 6,90 Euro) und Hauptgericht (9,50 Euro) viel Abwechslung: von toskanischem Gemüse mit gebackenem Ziegenkäsetaler und Safranreis bis zu Schweinesteak mit Schmorzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat. Wer auf die reguläre oder die vegetarische Karte ausweicht, muss tiefer ins Portemonnaie greifen. Die Taler aus bunten Linsen und Gemüse mit Aivar-Dip schmecken würzig, der Salat mit Sprossen punktet mit einem süßsauren Himbeerdressing, für 8,90 Euro könnte die Vorspeisenportion allerdings größer sein. Zum Abschluss empfiehlt der Tischnachbar Kaiserschmarrn mit Zwetschgen – "ganz toll". Schönes Leben, Alter Wandrahm 15, Mittagstisch 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr Sarah Nalazek

Was geht

Vesper in der Krypta: Einen ganz besonderen Gottesdienst feiert heute die St.-Michaelis-Kirche. Bei der Vesper mit heiligem Abendmahl darf zu Pilgerliedern und gregorianischen Gesängen meditiert werden. Hauptkirche St. Michaelis, Krypta, Englische Planke 1, 18 bis 19.30 Uhr

Schlecht aufgelegt? Ab zum Plattenkratzer-DJ-Kurs. Hier lernen Kids ab zehn Jahren etwas über die hohe Kunst des DJing und einen Teil der Hip-Hop-Kultur. DJ Saint One philosophiert übers Scratchen, Beatjuggling, über Sets und Mixtapes. Der Experte war immerhin schon mit Samy Deluxe auf Tour. Voll cool.

Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4, 18 bis 20 Uhr, Anmeldung unter Tel. 040/730 810 450



Cocktail-Lesung: Wann greifen Oma, It-Girl oder die Dame von Welt zum Glas? ZEIT-Kolumnistin Elisabeth Raether kennt viele Situationen, die nach Champagner oder Schnaps verlangen. Vielleicht lautet die entscheidende Frage daher: Wann besser nicht süppeln? Zur Lesung aus dem neuen Erzählband "Die trinkende Frau" jedenfalls darf jeder Gast einen Cocktail schlürfen. Prosit.

Buchhandlung Heymann, The Rabbithole, Kleine Freiheit 42, 20 Uhr, 18 Euro (inkl. eines Cocktails)

Bitteres Märchen: Tamar und Azad sind Waisen, hausen neben einer Müllhalde am Rand einer Großstadt. Ihr Ziel: Sie wollen ins Zentrum der Gesellschaft, raus aus der Armut, dem Leben "Am Rand". Das gleichnamige Theaterstück der türkischen Autorin Sedef Ecer erzählt von Menschen, die heimatlos wie Strandgut zwischen den Ländern treiben, von Geschäftsgier und Gewalt.

Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, täglich außer montags bis 23. Oktober, 20 Uhr, ab 18 Euro

Was kommt

Verlosung: Zum Herbststart laden das dänische Männermodelabel Lindbergh und der Reichshof Hamburg zum nächsten "Klub R" am morgigen Donnerstag ein. Neben dem Comedy-Zauber-Weltmeister Mr. Manuel Muerte und Livemusik von niteclub gibt es Snacks rund um den Herbstklassiker Kürbis mit Sushi, als Fisch, als Suppe und zum Dessert. Klingt gut? Wir verlosen fünfmal zwei Freikarten. Schreiben Sie uns bis 13 Uhr an elbvertiefung@zeit.de, Betreff: Klub R.

Klub R, Hotel Reichshof Hamburg, Curio by Hilton, Kirchenallee 34-36, Donnerstag ab 19 Uhr, Karten 20 Euro/10 Euro (mit Clubkarte).

Tipps vom Profi: Bevor er die Fotografie für sich entdeckte, war Craig Semetko im Comedy-Sektor tätig. Im Artist Talk erklärt der US-Amerikaner, worauf es ihm in der Fotografie ankommt und wann es sich für ihn lohnt, die Kamera scharf zu stellen. Im Anschluss findet ein nicht öffentlicher Workshop statt.

LFI Photographie, Springeltwiete 4, Donnerstag, 19 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Morgens beim Anziehen. Ich sage – zugegebenermaßen etwas umständlich – zur zweijährigen Frieda: "Zieh mal lieber ’ne Jacke an, es ist kalt. Na ja, nicht kalt, aber auch nicht so richtig warm." Verständnisvoll bringt Frieda die Temperaturlage auf den Punkt: "Es ist hellwarm!" Gehört von Heike Kleen

Meine Stadt

16 Uhr, U-Bahn Langenhorn-Markt: Einem Bettler fällt, weil er eingeschlafen ist, der Becher mit gesammelten Münzen herunter. 16.05 Uhr: Sieben Passanten haben das Geld für den Mann aufgesammelt. 16.10 Uhr: Er schläft noch immer. 16.20 Uhr: Sanitäter kümmern sich um ihn. © Florian Büh

