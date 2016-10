© Franziska Bulban

Guten Morgen,

da muss ich mich doch gleich mal korrigieren: Ich dachte, jedem Quiddje (zugezogenem Hamburger) würde das "Hamburger Sie" direkt mit dem obligatorischen Fischbrötchen serviert wie mir. Stimmt aber nicht. Noch schlimmer, eine Leserin, deren Familie schon seit drei Generationen hier lebt, kannte diese Art der Anrede auch nicht. Das "Hamburger Sie", wurde mir damals erklärt, ist die Verknüpfung von Höflichkeitsform und Vornamen, also beispielsweise "Sie, Franziska". Asche auf mein Haupt!

Aber es ist spannend, zu sehen, wie wichtig manche Begriffe die lokale Identität prägen. So fragten beispielsweise LeserInnen wegen der Nutzung des Wortes "Späti" statt "Kiosk", ob die Elbvertiefung insgeheim in Berlin verfasst würde? Natürlich nicht! Aber ich muss gestehen, ich habe an verschiedenen Orten gelebt, bevor es mich hierher verschlug. Nur war keiner davon Berlin – weshalb ich befürchte, der Begriff hat sich eventuell durch Deutschland verbreitet. Vielleicht, weil er so schön klar ist: Ich benutze "Späti" meistens, wenn es darum geht, nachts noch etwas zu kaufen, sozusagen als Signal dafür, das der Kiosk noch geöffnet hat. Aber klar, das Wort kommt aus der Hauptstadt. "Kiosk" stammt übrigens laut Wikipedia aus dem arabischen Kulturraum, ursprünglich eine Bezeichnung für einen nach "mehreren Seiten geöffneten, frei stehenden Pavillon". Ach, immer diese Sprachmigration!

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Hamburg kämpft gegen Müll

Hat Hamburg ein Müllproblem? Ja, findet die Umweltbehörde und schmiedet große Pläne: Die Reinigung von Straßen, Grünanlagen und Plätzen soll künftig allein die Stadtreinigung übernehmen (bisher halten die Bezirke ihre Grünanlagen sauber), öffentliche Plätze sollen "intensiver" gereinigt werden, zudem sollen "Waste Watcher" – eine 30 Mann starke Müll-Spezialeinheit – auf Patrouille geschickt werden, um Müllverursacher notfalls mit Bußgeldern zu belegen. Finanziert werden soll all das ab 2018 durch eine "Straßenreinigungsgebühr". Wie hoch diese Gebühr sein soll und wer am Ende eigentlich zahlen muss, das ist unklar: "Es wird einige Monate dauern, bis wir hier konkrete Vorschläge haben", sagt Jan Dube, Sprecher der Umweltbehörde. Sicher sei, dass die Gebühr "moderat ausfallen soll".

Bürgerschaft und Senat müssen sich noch mit dem Thema befassen, doch schon jetzt gibt es heftige Reaktionen auf den Plan. CDU und FDP etwa wittern eine "Bürger-Abzocke", der Mieterverein zu Hamburg hält es indes für "unverantwortlich, Mieter mit den Kosten zu belasten", anstatt "die tatsächlichen Verursacher in der Event-Stadt Hamburg" mit fast 100 Millionen Tagesgästen zur Kasse zu bitten. Reinhard Fiedler, Sprecher der Stadtreinigung, wiegelt ab: Nicht Touristen seien die Hauptverursacher des Mülls in der Stadt. Nach Groß-Events wie dem "Schlagermove" würden private Veranstalter ohnehin eine Abfallentsorgung auf den Straßen beauftragen und selbst bezahlen – auch wenn ein Mehraufwand für die Stadtreinigung nicht von der Hand zu weisen sei. Setzt die Umweltbehörde ihr Konzept durch, hätte die Stadtreinigung nicht eben weniger zu tun, Fiedler hält die Pläne aber für "sinnvoll": In der ganzen Stadt gebe es "Hotspots" voller Müll, die öfter gereinigt werden müssten.

Alles zum Semesterstart

Die Vorlesungszeit beginnt. Mit ihr erwachen die Unis wieder zum Leben, und drumherum wird der Wohnraum noch knapper, und die Kneipen werden voller. Dieses Wintersemester ist schließlich das Semester des Ersti-Rekords: 10.400 Studenten haben gerade angefangen, hier zu studieren, wie die Behörde für Wissenschaft und Forschung mitteilte. Und im vergangenen Jahr waren insgesamt 97.881 Studenten in der Stadt. Weshalb die Kollegen von ZEIT:Hamburg einmal das Wichtigste zum Studentenleben zusammengetragen haben: Eine Poster-Infografik verrät, welche Kneipen die beliebtesten sind, wie hoch die Erfolgsquote beim Einklagen in Studiengänge ist und auf welchen Partys man mal gewesen sein sollte. Außerdem erklärt Autorin Steffi Hentschke, was man beim Studium in Hamburg abseits von Fachwissen so lernt, unser Gesellschaftsreporter Daniel Haas hat sich auf eine Erstsemesterparty geschlichen, und unser Restaurantkritiker Michael Allmaier beurteilt die Mensa. Lesen können Sie das Ganze in der gedruckten Ausgabe oder digital schon hier.

Afghanen fürchten Abschiebungen

"Keine Abschiebung nach Afghanistan": Unter diesem Motto demonstriert das Bündnis "Recht auf Stadt" am Sonnabend. Was steckt dahinter? Seit Monaten ist das Schicksal vieler afghanischer Flüchtlinge in der Stadt ungewiss, denn im Februar ist die "Senatoren-Regelung" aufgehoben worden: Seit 2009 galt diese Anweisung an die Ausländerbehörde, Flüchtlingen aus Afghanistan nach 18 Monaten Duldung eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen – ohne Prüfung des Einzelfalls. Die Lage in dem Kriegsgebiet sei zu unsicher, so die Begründung des damaligen Innensenators Christoph Ahlhaus, der die Anweisung erteilt hatte. Lange galt die Senatoren-Regelung als "pragmatisch-liberale Auslegung der Ausländergesetzgebung", erklärte Autor Christoph Twickel in der ZEIT:Hamburg.

Innensenator Andy Grote schaffte sie wieder ab und reagierte damit auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz, wonach die "Sicherheitslage in Afghanistan in einigen Regionen eine Rückkehr" ausreisepflichtiger Afghanen erlaube. Ein Abkommen zwischen der EU und Afghanistan, das den EU-Staaten die Abschiebung erleichtern soll, macht es außerdem noch wahrscheinlicher, dass viele Afghanen bald die Stadt verlassen müssen. Doch während Flüchtlingsinitiativen bereits mobilmachen, hält sich die Ausländerbehörde bedeckt – es gebe "keine konkreten Planungen" für Abschiebungen. 7700 Afghanen befänden sich derzeit in einem laufenden Asylverfahren, rund 1600 lebten mit einer Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen in der Stadt. Wer von diesen Personen von der "Senatoren-Regelung" profitiert habe, sei statistisch nicht erfasst. In diesem Jahr sei noch kein Flüchtling wegen des Wegfalls der Regel in sein Heimatland abgeschoben worden – 100 Afghanen seien allerdings "freiwillig ausgereist", so Behördensprecher Norbert Smekal.

Lieferverkehr auf Radwegen

Immer mehr Menschen lassen immer mehr Kram zu sich nach Hause bringen. Auch deshalb staut sich der Verkehr auf den Straßen – und seit einiger Zeit wird es auch auf den Radwegen voll. Besonders seit der Einzelhandel den großen Anbietern aus dem Netz Konkurrenz macht und die Ware direkt zum Kunden bringt. Jüngstes Beispiel: Ab dem 1. November lässt auch die Buchhandlung "stories" Bücher noch am selben Tag per Rad ausliefern. "Mit dem Lieferangebot sind wir schneller als Amazon und natürlich sehr viel umweltfreundlicher", so Inhaberin Annerose Beurich.

Tatsächlich setzen immer mehr Hamburger Unternehmen auf Kuriere: Die Nachfrage nach Kurierfahrten steige seit einigen Jahren rasant an, erzählte uns Bianca Romahn, Kundenbetreuerin bei der "Hamburger Kurier AG". "Same Day"-Lieferungen, bei denen die Ware noch am gleichen Tag beim Kunden ankommt, sind gefragt wie nie." Die Radler seien wegen des dichten Verkehrs schneller und müssten nicht nach Parkplätzen suchen. Den eigentlichen Grund für die hohe Nachfrage nach Kurierdiensten sieht Romahn aber in einem gestiegenen Umweltbewusstsein. "Viele Kunden bestehen heute auf klimaneutralen Lieferungen", so Romahn. Diese Einschätzung teilt man bei "Inline", einem der größten Hamburger Kurierdienste, nur bedingt. "Einer unserer Kunden liefert Salat aus, da ist dem Endverbraucher so was wichtig", sagt Geschäftsführer Hendrik Schönefeld. "Bei Smartphones gilt das bisher nicht."

Aber egal, ob es um das Öko-Gewissen geht oder nicht: Auch Elektrogeräte und Möbel finden mittlerweile auf Lastenrädern ("Cargo-Rädern") ihren Weg zum Kunden. Auch schön. Was man bei all der Lieferei aber nicht vergessen sollte: Gerade bei einer Buchhandlung wie "stories" kann man ruhig ab und an persönlich vorbeischauen. Zum Beispiel nach der Arbeit zu einem der berühmten Abendessen – wenn man es denn schafft, einen Platz zu ergattern.

Mittagstisch

Feine arabische Küche "Zahlen müsst ihr nur, wenn es euch geschmeckt hat", scherzt Koch Ali, der hinter dem Tresen in der offenen Küche des Arrabbiata steht. So verlockend das Angebot, so unmöglich die Umsetzung. Denn der Mittagstisch mit Namen "Falafel-de-luxe-Teller" für 6,90 Euro überzeugt in der Gesamtkomposition ebenso wie in den Details. Die Falafel sind außen knusprig und innen saftig-weich und kommen mit Sesamsoße, Granatapfelkernen und Schwarzkümmelsamen neben feinstem Hummus und liebevoll arrangiertem Salat. Obenauf schwebt Nana – frische Pfefferminze. Der Inhaber des orientalischen Bistros ist iranischer Herkunft, der Koch stammt aus Ägypten, und gemeinsam bieten sie in einem kleinen mit orientalischen Accessoires versehenen Bistro arabisches Essen an, von verschiedenen Salaten wie Taboulé und arabischen Vorspeisen wie Mezza (um die 5 Euro) bis hin zu Shawarma mit Kartoffeln und Hähnchenspieß mit Pommes (um die 9 Euro). Dazu gibt es frisch gepresste Säfte wie den Tagessaft aus Ananas, Banane und Mango für 2,90 Euro. Keine Frage, dass man dafür bezahlen will. Arrabiata; Grindelallee 134, Mo. bis So., 10.30 bis 22 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Sinfonie der Liebe: Sinnlichkeit und Liebestod – die Sinfonie "Turangalîla" von Olivier Messiaens überbietet sich in Melodramatik. Der groß angelegte Liebesgesang bezaubert in der Staatsoper als Ballett-Choreografie von John Neumeier. Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 19.30 Uhr, ab 7 Euro

Mein Killer, der Autoreifen: Was klingt wie ein durchgeknallter Albtraum, wird im französischen Streifen "Rubber" wahr. Der Protagonist des Films von Quentin Dupieux ist ein mordender Autoreifen. Die Presse lobte den Streifen als originell, findet ihn aber auch, nun ja, schwachsinnig. B-Movie Kino, Brigittenstraße 5, 22 Uhr, 3,50 Euro

Statisten im Saal: Clemens von Wedemeyer nutzt die Leinwand als Nahtstelle zwischen Zuschauern und Bühne. Ist das Publikum nur Betrachter oder schon Teil der Aufführung? Rausfinden – bei "Clemens von Wedemeyer – Orte unter Einfluss". Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall, 19.30 bis 20.30 Uhr, Treffpunkt vor dem Museumsshop, Eintritt je nach Gusto

Hamburger Schnack

Auf dem Markt in Eppendorf ist ein schicker chinesischer SUV ausgestellt: dunkelblau, drei Sitzreihen, Flügeltüren. Ein Paar nähert sich der Front des Wagens, sie streicht über den Lack. Er: "Und? Wär das was?" Sie schaut in den Kofferraum und antwortet versonnen: "Ja, da könnte man auch eine Leiche drin verstecken ..." Gehört von Cornelia Spengler





Meine Stadt

»Endstation (Blankeneser) Sehnsucht ...« © Foto: Franziska Hilmer

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihre

Franziska Bulban

PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.