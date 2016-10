© Franziska Bulban

Guten Morgen,

na, woher bekommen Sie so Ihre "spirituellen Impulse"? Durch Gebete, Meditation oder vom Yogi-Tee-Beutel? Hamburgs Erzbischof Heße will versuchen, solche Impulse über WhatsApp zu versenden, denn: "Junge Menschen sind täglich bei WhatsApp aktiv." Ob er mit den "jungen Menschen" meine Mutter (danke für die Urlaubsfotos!) meint, ist noch nicht geklärt. Ich habe mich auf jeden Fall mal unter der angegebenen Nummer mit der Nachricht "Moin" gemeldet, aber zunächst keine "spirituellen Impulse" bekommen. Vielleicht bin ich aber auch zu alt. Oder meine Seele ist schwarz. Wir werden sehen. Wenn Sie es auch probieren wollen, eine Anleitung gibt es hier.

Übrigens, falls Sie mal wieder etwas Lustiges aufschnappen – ob auf der Straße oder via WhatsApp – lassen Sie uns doch einen kleinen Schnack zukommen!

Zündstoff Jugendhilfe

Familienministerin Manuela Schwesig hat einen Arbeitsentwurf zur Änderung des Jugendhilfegesetzes (SGB-VIII-Novelle) vorgelegt , der auf viel Kritik stößt. Die "taz" zitiert beispielsweise Marcus Weinberg, den familienpolitischen Sprecher der CDU, mit den Worten: "Das, was zurzeit als Arbeitsfassung vorliegt, ist für uns nicht tragbar." Und der alternative Wohlfahrtsverband Soal legt eine "Hamburger Erklärung" vor. Darin fordert er, die Reißleine zu ziehen – zusammen mit 85 Unterzeichnern. Wir sprachen darüber mit Elimar Sturmhoebel vom Soal.

Elbvertiefung: Herr Sturmhoebel, Sie kritisieren, dass aus dem Leitziel "vom Kinde aus denken" ein "vom Staate aus lenken" wurde. Was heißt das?

Sturmhoebel: Ein wichtiger Punkt ist das Verhältnis zwischen Einzelmaßnahmen und Gruppenangeboten. Wenn zum Beispiel Eltern überfordert sind, haben sie heute Rechtsanspruch auf die Unterstützung eines Sozialpädagogen. Künftig würde man sie dann vielleicht eher an den Gesprächskreis eines Eltern-Kind-Zentrums verweisen. Das ist als zusätzliche Hilfe sicherlich sinnvoll, aber es ersetzt eine individuelle Maßnahme eben nicht.

EV: Kritik kam auch schon bundesweit von anderen Organisationen wie der Caritas. Warum braucht es die "Hamburger Erklärung"?

Sturmhoebel: Weil der Hamburger Staatsrat Jan Pörksen federführend an dem Entwurf mitgearbeitet hat. Da wollten wir ein Zeichen setzen. Inzwischen haben mehr als 85 Träger und Einzelpersonen aus der Stadt die Erklärung unterzeichnet, unter ihnen sind Erziehungsberatungsstellen und Familienhilfen, aber auch Jugendamtsmitarbeiter und Sozialpädagogikprofessoren.

EV: Was wollen Sie erreichen?

Sturmhoebel: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die morgen startet, soll die Änderung des Gesetzes Thema sein. Unser Ziel ist es, dass die Novelle vom Tisch kommt und es einen neuen Anlauf gibt, bei der die Fachexpertise der Träger einbezogen wird.

Ost-West-Straße – Ergebnisse unserer Leserbefragung

Sollte eine der wichtigsten Verkehrsachsen Hamburgs, die ehemalige Ost-West-Straße, unter die Erde verlegt werden? Die Handelskammer findet "Ja" und hat Pläne vorgelegt, um das Projekt zu verwirklichen. Der Senat wiegelt ab, Hamburg habe mit dem Altonaer Deckel über der A7 und dem geplanten U-Bahn-Ausbau jetzt schon große finanzielle Herausforderungen zu meistern. Gleichwohl erklärt sich die Stadt bereit zu prüfen, ob eine Machbarkeitsstudie für die Pläne der Handelskammer sinnvoll wäre – sobald die Architekten diese Entwürfe vorgelegt haben.

Vor diesem Hintergrund hatten wir gefragt, wie Sie, liebe LeserInnen, das Ganze beurteilen. Recht einig sind sich die Abstimmenden in einer Sache: 69 Prozent sagen, die Ost-West-Straße sei ein Problem und zerschneide die Innenstadt. Und immerhin knapp 60 Prozent wären bereit, Baulärm und hohe Kosten zu akzeptieren, um die Situation zu verbessern. Sie plädieren dabei zu großen Teilen für eine Verlagerung der Straße unter die Erde, 47,5 % stimmten für diese Option. 18,8 Prozent sprachen sich für mehr Fußgängerwege und einen gedrosselten Verkehr aus, und 16 Prozent stimmten für baulich attraktive, neue Fußgängerwege. Abgestimmt haben übrigens vorwiegend Männer (62,8 Prozent). Aber, sofern Wahlbeteiligung als Indikator für Interesse gilt, müssen wir auch festhalten: Mit insgesamt 1270 Stimmen bewegt Sie dieses Thema nicht so sehr wie beispielsweise die Fragen, ob Dieselfahrzeuge in die Innenstadt sollen oder ob man zur EM eine Fahne schwenken darf.

Hauptrolle für Hamburg

Seit Donnerstag läuft der Film "Gleißendes Glück" im Kino. Darin bummeln die beiden Protagonisten Helene, eine asketische Hausfrau (Martina Gedeck), und Eduard, ein populärer Hirnforscher (Ulrich Tukur), durchs nächtliche Karoviertel, sitzen am Elbstrand und besuchen eine Tanz-Performance auf Kampnagel. Hamburg spielt eine Hauptrolle in dem Film. Und nicht nur das: "Die Szenen in Hamburg gehören zu den hoffnungsvollsten. Die erste, leise Verliebtheit von Helene und Eduard drückt sich auch topografisch aus, in der Freiheit und Weitläufigkeit der Kulisse", schreibt ZEIT:Hamburg-Redakteur Oskar Piegsa. Aufbruchsstimmung im Kino, beim Anblick der Stadt. Was will man mehr? In der Romanvorlage der schottischen Schriftstellerin A. L. Kennedy ist von Hamburg übrigens nicht die Rede, der Regisseur Sven Taddicken hat die Handlung aus Großbritannien nach Deutschland verlegt. Was der Film sonst mit der Romanvorlage macht, steht in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe, die es heute noch am Kiosk gibt. Wer sich selbst ein Bild machen will: Der Film läuft zumindest bis nächsten Mittwoch in folgenden Lichtspielhäusern: Abaton, Holi und Koralle.

Drohnen am Flughafen

Treffen sich eine Drohne und ein Flugzeug. So könnte ein Witz beginnen, aber lustig ist die Sache nicht. Denn tatsächlich geht auch von nicht militärischen Drohnen eine reelle Gefahr aus, etwa wenn so ein bis zu 25 Kilo schweres Gerät in ein Triebwerk fliegt und dieses beschädigt. In diesem Jahr registrierte die Deutsche Flugsicherung (DFS) bislang fünf Fälle, bei denen sich Flugzeuge und Drohnen im kontrollierten Luftraum über Hamburg gefährlich nahe kamen. Zuletzt musste am 14. Oktober ein Pilot im Landeanflug in 1500 Meter Höhe einer Drohne ausweichen. Im gesamten Vorjahr hingegen hatte sich nur ein vergleichbarer Fall ereignet, sagte DFS-Sprecherin Anja Naumann der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Noch mehr Zwischenfälle gab es in diesem Jahr nur an den Flughäfen in Frankfurt/Main (neun) und in Köln/Bonn (sechs). Eigentlich sollte es zumindest über Hamburg gar nicht so weit kommen, denn im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Flughafen gibt es eine sogenannte Bannmeile mit einem Komplettverbot. Außerdem gilt in der Flughafenkontrollzone, die sich fast über das gesamte Stadtgebiet erstreckt, die Pauschal-Erlaubnis, dass Privatleute ihre Drohnen nur bis 30 Meter steigen lassen dürfen und gewerbliche Nutzer bis zu 50 Meter. "Das Problem ist, dass sich immer mehr Leute so ein Ding beim Discounter kaufen und völlig ahnungslos sind. Wir fordern eine Registrierung der Geräte und einen Drohnenführerschein", so die DFS-Sprecherin.

Mittagstisch

Berlin-Style in Winterhude Irgendwie wähnt man sich in Berlin, wenn man die Teigfabrik besucht. Und daran ist nicht nur die Birne-Rosmarin-Limonade Wostok schuld, die aus Berlin-Kreuzberg stammt. Das Flair des Aufbruchs, des noch Werdenden, des Superentspannten liegt in der Luft und manifestiert sich in den leeren Limonadenkisten, die im Raum stehen, da der kleine Laden kein Lager hat. Die beiden Inhaber Malte Leider und Timo Bartels stammen derweil nicht aus Berlin und hatten einfach mal Lust, was Neues zu machen. Also eröffneten sie im Mai einen Pizzaladen in Winterhude. Der lief dann so gut, dass sie den ganzen Sommer über keine Zeit fanden, das Bistro perfekt zu stylen. Mittags gibt’s Margherita für 4,90 Euro und Salami für 5,90 Euro; außerdem eine Auswahl an Monatspizzen wie die mit Ziegenkäse, Salbei und Birne für 10 Euro. Und immer die Basispizza für 5,90 Euro, die man zusätzlich selbst zusammenstellen kann. Der hauchdünne Teig wird in Gries gewälzt, was ihn richtig schön crunchy werden lässt. Man kann den beiden nur wünschen, dass sie noch lange keine Zeit finden werden, den Laden schick zu machen. Teigfabrik, Jarrestraße 57, Mittagstisch 12 bis 15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Lebensretter: Die Organisation SOS Méditerranée hat seit Februar vor der Küste Libyens über 2000 Flüchtlinge gerettet. Kapitän Klaus Vogel berichtet mit Journalistin Nadia Kailouli über die schweren, aber auch hoffnungsvollen Einsätze.

KörberForum, Kehrwieder 12, 19 Uhr, Anmeldung online

Totgesagte leben länger: Es gibt sie noch, die Kaiser Chiefs. Als Drummer Nick Hodgson 2012 die Band verließ, glaubte manch einer an das Ende der Pop-Rocker. Aber auf Hits wie "Everyday I Love You Less And Less" und "Ruby" folgt jetzt das tanzbare Album "Stay Together". Der Name ist Programm.

Fabrik, Barnerstraße 36, 20 Uhr, 36 Euro

Abendklang im Oberhafen: Der Gesang des Cellos rührt "auf tiefer, unergründlicher Ebene an unser Gefühl", sinnierte einst Cellist Yehudi Menuhin. "Seelenklänge" ist daher ein treffender Titel für das Konzert von Johannes Krebs am Violoncello und Franck-Thomas Link am Klavier. Ihr Fokus liegt an diesem Abend auf der großen Sonate e-Moll op. 38 von Johannes Brahms.

Halle 424, Stockmeyerstraße 43, 18 Uhr, 12 Euro



Schnack

Frühmorgens in Eimsbüttel auf dem Weg zur Arbeit bemerkt der stets gut gelaunte Schornsteinfeger beim Vorbeigehen: "Sie sehen aber heute hübsch aus." Meine Antwort: "Lassen Sie das mal nicht Ihre Frau hören!" Lachend fährt er auf dem Rad von dannen. Gehört von Rebecca Wulf





Meine Stadt

Falls Sie übrigens auch schon Zweifel hatten, ob der HSV das gegnerische Tor überhaupt noch treffen kann, kommt jetzt die gute Nachricht: Gestern gelang es beim DFB-Pokal gleich vier Mal. Gut, gegen Halleschen FC aus der dritten Liga, aber ein Sieg ist gut für die Seele. Der FC St. Pauli hatte leider nicht so viel Glück mit dem Gegner und unterlag 0:2 gegen Hertha BSC.



Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihre

Franziska Bulban

