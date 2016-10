© Franziska Bulban

ich hoffe sehr, Sie hatten heute keinen Flug mit einer der Lufthansa-Töchter – mit Euro- oder Germanwings – geplant? Und wenn doch, dass es ein sehr unangenehmer Termin war, zu dem Sie da sollten und der nun bis auf Weiteres verschoben wurde. Dann wäre der Streik der Flugbegleiter Glück im Unglück. Aber ich fürchte, es wird nicht die Mehrzahl von Ihnen sein, die nun erleichtert ist, weil fast alle Flüge von Ausfall oder Verspätung bedroht sind – aktuelle Informationen soll es auf der Seite des Flughafens und direkt bei Eurowings geben.

Die Polizei vermeldete gestern übrigens 80 "Rotlichtverstöße" – Sie ahnen es, nicht auf dem Kiez, sondern auf den Radwegen. Kontrolliert wurde am Dienstag an zwei Hauptschlagadern des Radverkehrs, der Eimsbütteler Straße und der Warburgstraße, Ecke Alsterglacis, zwischen 11 und 17 Uhr. Und ich muss gestehen, eigentlich hätte ich mit mehr gerechnet. Aber immerhin: Zwei "Rotlichtverstöße" pro Kreuzung und Minute machen schon eine Menge potenzielle Unfälle. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich und die anderen auf. Selbst wenn sie über Rot fahren.

Aufarbeitung von Missbrauch

Das evangelische Kinderheim Margaretenhort hat seit Wochenanfang einen Link zum Thema "Aufarbeitung" auf seiner Webseite. Denn der Einrichtung wird vorgeworfen, es habe in den 1980er Jahren sexuellen Missbrauch in dem Kinderheim gegeben. Bereits im Mai hatten sich zwei Frauen an eine Vertrauensperson gewandt. "Es war schnell klar, dass das plausibel ist, die Aussagen waren eindeutig. Dazu kamen Aussagen anderer Zeugen", sagt uns Remmer Koch, Pressesprecher des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Es sei sicher, dass es sich nicht um einen Einzelfall handele und die Taten über einen längeren Zeitraum stattgefunden haben. Der Missbrauch soll von Jugendlichen an Jugendlichen verübt worden sein, den Mitarbeitern wird vorgeworfen, nicht eingegriffen zu haben. Deshalb wendet sich der Margaretenhort nun, nachdem andere Möglichkeiten geprüft wurden, an die Öffentlichkeit: Man sucht nach Betroffenen, um sie, falls gewünscht, bei der Aufarbeitung der Vorfälle zu unterstützen. "Wir haben eine Ombudsfrau, die unabhängig von der Kirche eine juristische Erstberatung geben und Möglichkeiten besprechen kann. Es stehen aber auch Psychologinnen zur Betreuung bereit, und es gibt noch die Unterstützungsleistungskommission der Nordkirche, an die sich Missbrauchsopfer wenden können", sagt Koch. Das ganze Gespräch darüber, was sich bisher getan hat und wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

Vom Sniffing, Hacking, Phishing

Im Rahmen des Wirtschaftsschutztages hat der Hamburger Verfassungsschutz gestern das Thema Cyberkriminalität unter die Lupe genommen. In der Handelskammer Hamburg diskutierten Experten und Betroffene über Sicherheit und einen effizienten Umgang mit Cyberangriffen. Der Verfassungsschutz sorge sich vor allem um die Sicherheit kleiner und mittelständischer Unternehmen, denn diese verfügten über Know-how, das für fremde Nachrichtendienste interessant sein könnte. "Das Thema Cyberattacken muss noch intensiver als bisher in den Fokus geraten", erklärt der Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, Torsten Voß. Hilfe gegen typische Cyberattacken bekommt man bei der Zentralen Ansprechstelle für Cybercrime der Polizei Hamburg: Keylogger, Sniffing, Hacking, Phishing, Trojaner oder das Abfangen von Daten sind Angriffe, gegen die sich Unternehmen und Behörden schützen müssen. Die Polizei erklärt auf der Website: "Durch ein sich immer weiter entwickelndes durch die Anonymität des Internets begünstigtes Deliktsfeld entstehen der deutschen Wirtschaft jährlich immense Schäden." Spätestens seit zu Beginn des Jahres mehrere Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen von Hackern angegriffen wurden, ist noch einmal deutlich geworden, dass auch Behörden und öffentliche Einrichtungen auf derartige Cyberattacken vorbereitet sein müssen.

Carlo von Tiedemanns wilde Zeiten

"Es gab keinen, der mehr gekokst hat als ich. Keinen, der mehr gesoffen hat. Keinen, der öfter im Puff war", sagt Moderator Carlo von Tiedemann. Er arbeitet seit mehr als 40 Jahren beim NDR. Mit der Show "Aktuelle Schaubude" wurde er in den siebziger Jahren Millionen Zuschauern bekannt, heute moderiert er regelmäßig im Radio. Im Interview mit Sarah Levy und Alexander Tieg spricht er offen über Geld, Schulden und darüber, wie es war, nach Jahren voller Partys und Exzesse plötzlich Taschengeld vom Schwiegervater zu bekommen. Ob seine Verfehlungen jemals geschäftsschädigend waren? "Ganz im Gegenteil. Damals gab es Tausende von Zuschauerbriefen an den NDR: Lasst uns Carlo! Das hat mich sehr berührt. Die Zuschauer haben so klare Kante bezogen für Tiedemann, dass der damalige Intendant – der mich unbedingt weghaben wollte – gesagt hat: Wir lassen ihn bleiben. Ich bin sehr dankbar dafür." Was ihn nach diesen wilden Zeiten letztendlich gerettet hat und wieso er Roger Moore nackt gesehen hat, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg, die Sie hier in digitaler Form kaufen können – oder natürlich am Kiosk.

(Gentle)man of the year

Natürlich, wie sollte es anders sein, es ist ein Hamburger, der gerade zum Mann des Jahres gewählt wurde! Na ja. Also quasi. Er ist nicht hier geboren und lebt auch nicht hier. Aber mit ein bisschen Wohlwollen und Großzügigkeit dürfen wir Hamburger uns trotzdem mit dieser Auszeichnung identifizieren, denn immerhin ehrt sie auch den Körper und Kopf unseres "Tatort"-Kommissars: Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring wurde vom Magazin "GQ" in der Kategorie Film National zum Mann des Jahres gewählt. "Wotan Wilke Möhring ist für mich Punk und Gentleman in einem", sagt "GQ"-Chefredakteur José Redondo-Vega. Er sei "der Beweis, dass Rebellion keine leere Pose sein muss". Die These können Sie in diesem Musikvideo überprüfen, in dem Möhring gegen seine Kollegin Friederike Kempter Schach spielt und dabei so schön flirtet, dass einem anders wird. Das hat zwar nichts mit Hamburg zu tun, aber irgendwie muss man ja die Zeit überbrücken, bis er als "Tatort"-Kommissar Thorsten Falke wieder St. Pauli unsicher macht.

Mittagstisch

Die Erdichtung des Sushi "Blüte schwebt zurück – als ich’s mir genau besah – war’s ein Schmetterling." Das japanische Haiku ziert die Karte des Sushi-Restaurants Misaki (Kleine Blüte) und steht sinnbildlich dafür, dass auch Sushis feinste Erdichtungen sein können. Bijaya Gurung war acht Jahre lang Koch und Sushi-Meister in Hamburger Restaurants, bevor er sich vor drei Jahren in diesem Pavillon mit großem Außengelände den Traum vom eigenen Restaurant erfüllte. Und er beweist, dass auch Nichtjapaner die Kunst der Sushi-Herstellung beherrschen können. Die Sushi des gut gelaunten Nepalesen sind perfekte Kompositionen aus Kaltem und Warmem, Scharfem und Süßem, Weichem und Knusprigem. Mit einem einzigen Bissen entsteht so ein intensives Geschmackserlebnis und lässt den Mittagstischgast ins Schwärmen geraten. Ab 6,50 Euro gibt es Mittagstisch-Sushi mit Miso-Suppe, auf der Karte stehen aber auch andere asiatische Gerichte. Das Einzige, was den Genuss der feinen Dichtung stört, ist vielleicht die ungewöhnlich laute englischsprachige Popmusik, die aus den Lautsprechern strömt. Misaki Dorotheenstraße 142; Mittagstisch Montag bis Samstag von 12 bis 15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Hass im Netz: Wutausbrüche und Morddrohungen gehören mittlerweile zu sozialen Netzwerken. Dabei sind die eigentlich ein ideales Instrument demokratischer Diskussionskultur. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der britische Intellektuelle Timothy Garton Ash und Klaus Brinkbäumer, "Spiegel"-Chefredakteur, diskutieren über "Hass im Internet – wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit?".

Thalia Theater, Alstertor, 20 bis 22 Uhr, ab 9 Euro

Ladys im Licht: Comedian Ingrid Wenzel will die Frauenquote mit "Stand up for the Ladies" erzwingen. Sie scheucht fast ausschließlich weibliche Comedians über die Bühne. Unter anderem Alicja Heldt, "die wie die Hafenkante Hamburgs spricht und aussieht". Ist das ein Kompliment?

Jolly Jumper, Schulterblatt 73, 20 Uhr, 8 Euro

Kunst im Notfall: Solidarität mit den Kollegen: Beim Benefizkonzert der Künstlerhilfe spielen Stars wie Tenor Emilio Pons und Schirmherrin Tante Woo und sammeln für Kollegen in Not.

kukuun, Spielbudenplatz 22, 20 Uhr, Spenden erbeten

Mowgli im Kino: Tiger Shir Khan will Mowgli fressen. Der Junge soll deshalb zurück zu den Menschen – will er aber nicht. "Das Dschungelbuch" verzaubert als Kinoklassiker Kids ab 6 Jahren.

Kulturpalast Hamburg, Öjendorfer Weg 30 a, ab 1 Euro

Verlosung: Nächsten Mittwoch wird bei der Debattenreihe "Zur Sache, Hamburg" von ZEIT:Hamburg und der ZEIT-Stiftung wieder heiß diskutiert. Thema diesmal: "Geschafft!? Die Elbphilharmonie als Wille und Vorstellung". Die Elbphilharmonie steht vor der Eröffnung: Sie soll Hamburg weltweit als Musikstadt erfahrbar machen und als spektakuläres Wahrzeichen der Stadt musikalisch und touristisch wirken. Welche Erwartungen und Hoffnungen verbinden sich damit? Es diskutieren Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Laeiszhalle und Elbphilharmonie, Tina Heine, künstlerische Leiterin des Salzburger Festivals Jazz & The City, Tobias Rempe, Geschäftsführer des Ensemble Resonanz, und Oskar Piegsa, Redakteur bei ZEIT:Hamburg, mit Patrik Schwarz, geschäftsführender Redakteur der ZEIT.

Hamburger Schnack

Auf dem Busbahnhof in Rahlstedt: Eine junge, sehr aufgeregte Frau schreit ins Handy: "Warum tust du dir den Stress mit mir an! Du weißt doch, dass ich nicht richtig im Kopf bin!" Ich sehe ihr bewundernd nach, wie sie in den Bus steigt. Gehört von Sonja Struwe

