Hanseboot: Motor in, Segel out

Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

heute ist er wieder, der Tag des Grusels, an dem kleine Monster an den Türen klingeln, Süßes wollen, Saures androhen und weinen, wenn man genervt von diesem Verfall der Sitten die Tür zuknallt. Manchmal singen die kleinen Bestien aber auch wunderschön, nur bei zu großen Bestien sollte man, wie gesagt, vorsichtig sein. In den vergangenen Jahren, aber das ist meist harmlos, wurden auch Väter beobachtet, die mit den Kids loszogen und Alkoholpralinen oder gleich Schnaps verlangten.

Dabei ist ist heute noch ein anderer Tag, Reformationstag – und Beginn des Reformationsjahres. In der Hamburger St.-Pauli-Kirche steht nun fünf Wochen lang eine lebensgroße Martin-Luther-Figur aus Wachs auf der Kanzel; schweigend, darf vermutet werden, und heute früh machen sich in Eidelstedt die drei Pröpste des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein auf den Weg, um die neu übersetzten Lutherbibeln in die Kirchengemeinden zu bringen – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Jeder Propst strampelt auf einem mit Bibeln bepackten Lastenfahrrad und hat eine Strecke von 60 bis 90 Kilometern vor sich. Mit Gottes Hilfe. Nein, nicht nur: Die drei fahren mit E-Bikes. Mehr Infos hier.

Erstochener Jugendlicher: Staatschutz prüft IS-Bekennerschreiben

Hat der IS nun in Hamburg zugeschlagen? Nach dem Bekenntnis des "Islamischen Staats" zum Mord an einem 16-jährigen Hamburger hat sich der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet. Man nehme die Mitteilung zur Kenntnis und prüfe den Inhalt genau, sagte uns ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Ein "Soldat des Islamischen Staats" habe zwei Individuen in Hamburg angegriffen, heißt es in der Meldung, die auf dem IS-Propagandakanal "Amaq" verbreitet wurde. Offenbar bezieht sich die Nachricht auf den Messerangriff, der sich am 16. Oktober gegen 22 Uhr am Alsterufer ereignet hat: Das 16-jährige Opfer saß mit seiner Begleiterin auf der Treppe unterhalb der Kennedybrücke, als ein Unbekannter auf ihn einstach. Der Jugendliche starb an schweren Verletzungen, seine 15-jährige Begleiterin wurde vom Täter ins Wasser gestoßen und überlebte. Die Mordkommission gehe auch einer Verbindung zum IS nach, sagte uns Polizeisprecherin Karina Sadowsky; das Bekennerschreiben werfe jedoch "eine Reihe von Fragen" auf. Tatsächlich wäre der Tathergang – ein bisher unauffälliger Einzeltäter tötet allein, aus dem Hinterhalt – nicht ungewöhnlich für den IS, zumal dessen Propagandachef Abu Mohammed al-Adnani jüngst dazu aufrief, "Zufallsopfer überall und jederzeit" zu töten. Trotzdem bleiben Zweifel: Nach ähnlichen Taten äußerte sich der IS bislang innerhalb von 48 Stunden, seit dem Messerangriff an der Alster sind schon zwei Wochen vergangen. Und in der Bekenner-Mitteilung ist die Rede von zwei Opfern. Bundesanwaltschaft und Verfassungsschutz warnten gestern Abend kurz vor Redaktionschluss noch vor vorschnellen Schlüssen, ermittelt werde, sagte Innensenator Andy Grote, "mit professioneller Unaufgeregtheit" in alle Richtungen.

Kein Licht für Arme

8500 Hamburger Haushalten wurde 2016 der Strom gekappt, weil sie Rechnungen nicht zahlen konnten – das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken hervor. Welche Gründe es für diese Entwicklung gibt, hat Christoph Strünck, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Siegen, in der Studie "Energiearmut als neues soziales Risiko" untersucht.

Elbvertiefung: Bei wem wird der Strom abgestellt?

Christoph Strünck: Das passiert vor allem Menschen, die eine Grundsicherung beziehen, etwa Alleinerziehenden, die arbeitslos sind oder wenig verdienen. Eigentlich zahlt der Staat ihnen die Energiekosten, doch die Regelsätze sind zu niedrig: Wir gehen davon aus, dass rund 45 Euro fehlen, um die Kosten zu decken. Insgesamt sind 8,5 Millionen Haushalte in Deutschland "energiearm", nach Abzug der Energiekosten gelten sie als armutsgefährdet.

EV: Sind vielleicht höhere Kosten auch ein Grund? In den letzten 25 Jahren haben sich die Heizölpreise laut Bundeswirtschaftsministerium verdreifacht, Strom ist doppelt so teuer.



Strünck: Hohe Preise verschärfen das Problem, doch Energiearmut ist vor allem ein Einkommensproblem und Symptom dafür, dass sich immer mehr Deutsche verschulden. Strom- und Heizkosten sind in den ärmeren Haushalten nicht ungewöhnlich hoch. Allerdings haben sie höhere Energiekosten pro Quadratmeter als nicht energiearme Haushalte – das weist darauf hin, dass Betroffene in schlecht gedämmten Häusern wohnen. Die Energieausgaben pro Quadratmeter sinken, je jünger die Wohnung ist, Hinweise auf Verschwendung gibt es kaum.



EV: Sind Stromsperren überhaupt ein sinnvolles Instrument?



Strünck: Nein! Der Schuldenberg wird größer, die Armutsspirale dreht sich weiter: Für Betroffene fallen Mahn- und Verwaltungskosten an, sie bekommen einen negativen Schufa-Eintrag und können so kaum zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Für Unternehmen sind Stromsperren schlecht fürs Image, der Verwaltungsaufwand ist hoch.



EV: Welche Lösungen gäbe es?



Strünck: Stromversorger sollten mit Verbraucherzentralen und Sozialberatungen Kontakt aufnehmen und gemeinsam eine Lösung suchen, etwa angemessene Ratenzahlungen festlegen – im Landesprojekt "NRW bekämpft Energiearmut" gehen Behörden diesen Weg. 80 Prozent der Stromsperren konnten so verhindert werden.



Umbau der Osterstraße: Werden Läden verdrängt?

Eigentlich gilt der für den Deutschen Verkehrsplanungspreis 2016 nominierte Umbau der Osterstraße als vorbildlich: Breitere Geh- und Radwege, mehr Bänke und Bäume sollen der Einkaufsstraße den Charakter einer Flaniermeile verleihen – ob das allerdings für alle Beteiligten nur Vorteile hat, bezweifeln die Eimsbütteler Linken. Die Fraktion warnt vor steigenden Mieten und will dieser Befürchtung nun mit einer Langzeitstudie nachgehen: Alle sechs Monate sollen rund 300 Einzelhändler in der Umgebung nach Mieterhöhungen und ersten Anzeichen einer möglichen Vertreibung (nämlich ihrer) befragt werden. Besonders inhabergeführte Geschäfte seien durch den Umbau bedroht, so die Linke. "Ein paar kleine Läden fürchten sich tatsächlich vor einer Verdrängung", sagte uns Quartiersmanagerin Arlette Andrae, "im Allgemeinen ist die Stimmung im Einzelhandel aber gemischt: Andere Inhaber freuen sich auf den Umbau." Sie selbst glaube nicht, dass gerade inhabergeführte Geschäfte bedroht seien oder bald nur noch Luxus-Boutiquen die Osterstraße säumten. Die Mieten für Ladenflächen in Eimsbüttel seien zwar gestiegen, "allerdings auch nicht mehr als in anderen Stadtteilen Hamburgs". Ob sich ein Geschäft hier bewähre, das hänge vom Ladenkonzept und dem Engagement des Besitzers ab. Und überhaupt, so Andrae: "Die Osterstraße brauchte dringend ein Facelift, ein abgehobener Boulevard wird sie deshalb aber noch lange nicht."

Hanseboot: Motor in, Segel out

Die Alster mag noch so voll von Segelbooten scheinen – es sind offenbar nicht genug. "Der Segelsport kämpft mit Überalterung und Nachwuchsproblemen", sagt Uta Westermann, Sprecherin der Bootsmesse Hanseboot, die am Samstag eröffnet wurde. Der Trend gehe – zum Motorboot. Woran liegt's? Immer weniger Familien verbrächten, wie früher, ganze Urlaube mit dem Boot auf dem Wasser, viele Neueinsteiger, so Westermann, probierten sich lieber beim Surfen oder Stand-Up-Paddeln aus. "Und vielen älteren Menschen wird das Segeln zu anstrengend, darum steigen sie lieber auf leichter zu bedienende Motorboote um." (Zumal man, für manche Zeitgenossen sehr wichtig, mit so einer knatternden Schüssel viel deutlicher wahrgenommen wird.) Um das jüngere Publikum bemühen sich die Veranstalter der Hanseboot, die im vergangenen Jahr 30.000 Besucher einbüßte, dennoch; mit einem Funsport-Bereich, in dem man Seabob und Wakeboard fahren kann. Am Samstag, so heißt es, war die Messe denn auch "gut besucht". Aber – und das ist die vielleicht größte Innovation: Erstmals ist die Hanseboot während der Woche nicht nur für Menschen mit Tagesfreizeit besuchbar. Montags bis freitags sind die Hallen bis 20 Uhr geöffnet, "ein Angebot für Berufstätige", sagt Westermann, "das wir schon lange umsetzen wollten". Und wer weiß, vielleicht kaufen sich dann sogar ein paar von denen ein Segelboot?

Torschützenhilfe für FC Teutonia 05

Darf der FC Teutonia 05 bald wieder uneingeschränkt spielen? Nun, zumindest geht die Behördenposse rund um den Altonaer Fußballclub in die nächste Runde. Wir erinnern uns: Wegen der Lärmbeschwerde einer einzigen Anwohnerin hatte das Bezirksamt die Nutzungszeiten auf dem Fußballplatz des Vereins eingeschränkt. Weil der Platz seit Januar mit Kunstrasen belegt ist, entfiel nämlich, schwups, der "Altanlagenbonus", der höhere Lärmwerte erlaubte. Die Folgen: Mehrere Teams pausieren mittlerweile mit dem Training, der Unmut in Ottensen ist groß, an einer Demo für den Verein (Motto: "Fußball braucht keinen Lärmschutz!") nahmen rund 1000 Menschen teil. Jetzt aber gibt es Hoffnung für die Kicker: Die Altonaer Bezirksversammlung stimmte einem Antrag von CDU und SPD zu, die Einschränkungen wieder aufzuheben. Der Verein freut sich via Facebook über die (Tor-)Schützenhilfe aus der Politik. Doch ob der Streit damit ein Ende hat, ist allerdings nicht sicher: Denn ob nun die Baugenehmigung für den neuen Kunstrasenplatz, die die Einschränkung überhaupt erst möglich gemacht hatte, im Nachhinein geändert werden soll, kann oder darf, ist unklar: "Wir müssen schauen, wie wir mit dem Beschluss umgehen", sagte Bezirksamtsleiterin Liane Melzer dem "Hamburger Abendblatt". Wie laut es im Umkreis des Fußballplatzes eigentlich ist, wurde übrigens angeblich immer noch nicht gemessen …

Mittagstisch

Charmant altmodisch mit Stil Bei AlexandroS könnte man fast sagen, das Essen ist gut, aber Nebensache. Das wie ein Wohnzimmer eingerichtete kleine Restaurant war ehemals ein Blumenladen (daher der Steinfußboden) und dann eine Buchhandlung (daher die Regale mit antiquarischen Büchern und die alten Stiche an den Wänden), jeder freie Platz ist mit Antiquitäten dekoriert, mittendrin stehen gemütliche Sofas mit Kissen, gediegene Stühle und auf dem Tisch Blumen. Der gebürtige Grieche Alexandros hat eine Leidenschaft für Tischkultur und alles Englische, trägt stilvoll Fliege und fungiert nicht nur als Koch und Kellner, sondern auch als eine Art Entertainer. Es gibt täglich nur ein Gericht, das kann Hühnerfrikassee mit Reis für 9,50 € sein, Beef Tatar für 12,50 € oder Doradenfilet mit Pellkartoffelstampf für 10,50 €. Das Essen wird auf edlem Geschirr, die Getränke in Kristallgläsern serviert, die Kekse zum guten Espresso kommen in einem Fässchen. Das alles ist charmant altmodisch und persönlich. Und dann muss man doch irgendwann wieder hinaus in die laute und schnelle Welt vor der Tür. AlexandroS; Pelzerstraße 4, Mittagstisch Mo–Fr von 12 bis 15 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Kinder im Dunkeln: Eine Waldlichtung bei Vollmond und ein grünes Zelt laden ein zur "Reise in die Nacht". Das Stück des Theaters Funkenflug nimmt mutige Angsthasen ab vier Jahren mit ins Abenteuer. Begegnungsstätte Bergstedt, Bergstedter Chaussee 203, 15 Uhr, 3,50 Euro

Hilflose Hilfe: Asta ist nach 22 Jahren im Dienst von Hilfsorganisationen arbeits- und ratlos. Autorin Katja Lange-Müller führt mit dem Buch "Drehtür" "mitten hinein in die Debatte um Mitmenschlichkeit und Flüchtlingshilfe", stand bei uns in der ZEIT. Literaturhaus, Schwanenwik 38, 19.30 Uhr, 10 Euro

Sing, Bruder: BRTHR (sprich Brother) ist der Künstlername des Stuttgarters Philipp Eissler. Unter Einfluss von Bands wie The Tallest Man On Earth und Bon Iver schwingt er zwischen Folk, Americana und LoFi-Mucke. Mitwippen. Pony Bar, Allende-Platz 1, 21 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

No viva la revolución: Die Revolution ist tot. Wie lassen sich demokratische Gesellschaften stattdessen ändern? Ein Abend mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer und dem Theologen Friedrich Schorlemmer. "Wie macht man eine Revolution? Gesellschaftsveränderung und Transformation". Nachtasyl, Alstertor, 1. November, 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldungen online

Verlosung: Die Trends der kommenden Saison aufspüren und mit Zahlen jonglieren – diese und viele andere Aufgaben gehören zum Alltag einer Modeeinkäuferin. Charlotte Kraska, Einkäuferin und Brand-Managerin bei Anita Hass in Hamburg, spricht beim Stil-Gespräch am kommenden Donnerstag mit Claire Beermann, Autorin des ZEITmagazins. Gibt es einen Hamburger Stil? Wer bestimmt eigentlich die Trends der Hansestadt? Die Modeexpertinnen erzählen, was inspirierende, spannende, stilvolle Mode für sie bedeutet. Und Sie können das Gespräch im stilwerk mit etwas Glück mit reserviertem Sitzplatz und Freigetränk verfolgen: Wir verlosen 5 x 2 VIP-Karten. Schreiben Sie einfach bis 13 Uhr eine Mail an elbvertiefung@zeit.de. ZEITmagazin Stil-Gespräch, 3. November, stilwerk, Große Elbstraße 68, ab 20 Uhr. (Der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung wird gebeten unter veranstaltungen@zeit.de)

Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Aimen Abdulaziz-Said schreibt bei ZEIT ONLINE die HSV-Kolumne

Der HSV wartet nach dem 0:3 gegen den 1. FC Köln weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Eine knappe Stunde lang hielten die Hamburger gut mit, in der 58. Minute holte Stürmer Bobby Wood sich dann eine völlig unnötige Rote Karte ab und leitete damit die Niederlage ein. Nach neun Spieltagen hat der HSV mehr Rote Karten als Punkte gesammelt (3-2), und mehr Elfmeter verursacht als Tore geschossen (5-2). Klingt witzig, ist aber ziemlich traurig.

Erik Hauth bloggt auf ZEIT ONLINE über den FC St. Pauli

Ewald Lienens Brandrede von Anfang letzter Woche verdrängte beinahe das niedliche Katzenbabyvideo als meistgeteiltes Video auf Facebook. Der Trainer hatte öffentlich einen Blick in sein Gemüt zugelassen und von der Mannschaft des FC St. Pauli gefordert, unvermeidliche Fehler gemeinschaftlich auszubügeln, der Rest käme dann von selbst. Am Dienstag, im Pokalklassiker gegen Hertha BSC, schienen die Kiezkicker ihn erhört zu haben: Trotz der 0:2-Niederlage zeigten sie eine beherzte Leistung. Hoffentlich retten sie diese Kraft mit in den Ligaspieltag am Montagabend. Sonst helfen wohl nur niedliche Katzenvideos.

Meine Stadt

Achtung, Halloween-Monster am Alsterlauf! © Foto: Ira Thiele

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle





PS: Gefällt Ihnen unser Letter, leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet bekommen, melden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an unter www.zeit.de/elbvertiefung. Dann schicken wir Ihnen die neue Elbvertiefung, solange Sie wollen, immer montags bis freitags ab 6 Uhr.